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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14116141171411814119
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так ровно про это "другое дело"и заявляется
Хто з тут присутніх має зачатки логіки?
З одного боку воєнпенс з компанією розповідає що у всіх бідах винні можновладці-управлінці
З другого боку ті самі присутні заявляють що вплив управлінця-ларьочника на його бізнес-відсутній.
Бо головне це місце розташування магазину.

Так що головне?
Місцерозташування України
Чи хто і як керує Україною
Чи все таки робота 40 млн мешканців України?

Так для себе розберіться.

А я вам покажу
а - можна працювати і досягати успіху навіть коли вищестоящі-ідіоти продукують ідіотські закони , або не виконують існуючі
б - при умові що розум/професіоналізм нижчестоячого -кращий ніж у ідіотів зверху
в - без нормальних працівників ніякі хороші закони чи розум нижчестоячого організатора - не спрацюють, але працівники підбираються керівником з тих людей які вже є в Україні.
Тому маючи певні навики підготовки , а також досвід використання сильних сторін з одночасним нівелюванням слабких сторін найнятих- приводять до загального успіху підприємця/підприємство.
Від цього успіху виграють усі
Як підприємець так і його працівники, але і пенсіонери з бюджетниками виграють від стабільних платежів підприємства.

Таким чином
Будь-хто , чия діяльність створює більше ніж він споживає - є тим кориснішим для оточуючих чим більша різниця між створеним і спожитим.
Без привязки в якій галузі і які ціни за свої послуги бере ця людина.
Наприклад
Є стоматолог який бере 500 доларів за зуб
Є той хто бере 50 доларів за зуб..
Хто для Держави і її мешканців кращий?
Відповідь буде вражаючою для 99% тут присутніх
Той хто сплатив більше податків....
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 12 чер, 2025 20:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:17

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А то, что он считает, что украинцы бедные, потому что ленивые, или дурные, или психология испорчена совком (хотя даже рождённым после развала Союза уже 30+, а тем, кому было тогда лет 5 и на них "психология совка" уже вряд ли повлияла, так и под 40), на его работу никак не влияет.
Давай свої фантазії мені не приплітай.
1 Українці бідні-бо тих кому сьогодні від 50+ - обібрав совок
При чому обібрав внаглу
2 Ті хто народився в пізньому совку ( після 1975) - все одно вчили люди обібрані совком як матеріально так і ментально
3 Всі нації стали БАГАТИМИ через мінімум 3 поколіня, при умові що рух поперек історії був не довшим одного покоління.

Тепер пояснюю
Ті пенсіонери яким сьогодні 60+ - повинні були отримувати свою пенсію за рахунок діяльності заводів ними побудованих.
Скільки заводів побудованих до 1990 року станом на сьогодні є в Україні?
І скільки з тих що є будучи не модернізованими - є успішними чи прибутковими?
Отже виходить
Те покоління яке народилось після 1975 року повинно
а - платити пенсії батькам
б - накопичувати первинний капітал
в - накопичувати на власну пенсію.

Тепер розумієш причину дупи яку ствоив твій коханий СеРеСеРЕ

Не гальмуй.
Оте перше покоління реформаторів заклало реформи, що зробили багатими через нехай три покоління японців, поляків, китайців, сінгапурців і т.д.

Глянь за віконце, які реформи заклали наші управлінці. Навіть не беручи до уваги війну.
Реформи -- аби країна існувала. Тобто по мінімуму.

В тому і справа, що ПОКИ фундамент для збагачення наступним поколінням в Україні не заклали ніхто.
Реформаторів справжніх нема і не було.
Лише штукатури.
По мінімуму.
Аби Україна існувала.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:22

  Banderlog написав:...........
А поки лишусь при своїй думці. ніодного протестанта я в зсу не бачив, як і ніодного іудея.

А они вообще ещё остались в Украине? :)
За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). З 1990-х років в Україні діє розгалужена мережа єврейських навчальних закладів, організацій та товариств, що існують у більшості місць проживання євреїв. Проте єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення та поступового зникнення єврейського культурного життя
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
Эта цифра, правда, оспаривалась:
Европейский еврейский конгресс считает, что реальное количество евреев Украины достигает 360—400 тысяч человек с крупнейшими общинами в Киеве (110 тысяч), Днепропетровске (60 тысяч), Одессе (45 тысяч) и Харькове (45 тысяч)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Но всё это ещё 20 лет назад. А выезд продолжался. Более свежих переписей не было, так что сказать точнее не возможно. Из тех, кто со мной учился (было много), по-моему, уже не осталось никого. Но даже "360—400 тысяч" 20 лет назад это всего 1%. Думаю, сегодня реальная цифра - несколько десятых процента, а призывного возраста ещё меньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:23

  budivelnik написав:.
А я вам покажу
а - можна працювати коли вищестоящі-ідіоти
б - при умові що розум/професіоналізм нижчестоячого -кращий ніж у ідіотів зверху
в - без нормальних працівників ніякі хороші закони чи розум нижчестоячого організатора - не спрацюють.

Йожики станьте совами.

Розвиток країни-суспільства полягає саме для реалій --- щоб мали змогу розвиватись не тільки самі потужні індивіди, але і слабкіші за них.
В створенні таких сприятливих умов.
І чим ширше охват слабкіших, тим вище загальний та індивідуальний вихлоп.

Це абетка. Вивчай фахівців.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Глянь за віконце, які реформи заклали наші управлінці.
Виховала мене.
Мої діти виховані українцями краще ніж мене виховав совок.
А ждуни-все одно подохнуть невдоволеними і забутими.

Ти просто не в стані порівняти те що було в 1990 і те що сьогодні...
Бо що тоді ти харчувався в столовці училища
Що сьогодні живеш згадуючи училище як найвище своє досягнення.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:щоб мали змогу розвиватись не тільки самі потужні індивіди, але і слабкіші за них.
Дурню
Не починай спочатку тему місячної давності
Мені здавалось що до тебе тоді дійшло
При легших умовах для розвитку - такі як я ще більше відірвуться від таких як ти
А саме різниця між бідними і багатими є основним показником по якому ти і тобі подібні міряють ефективність і правильність суспільного розвитку.

Ще раз для тебе
Найбагатший совок - знаходився по своєму багатству нижче дупи тисячного українця
Найбідніший совок - на тому самому місці і з тим самим результатом що й найбідніший українець
середній совок - програвав в рази тобі.

То що ти хочеш? Зараз програв в 100 разів- мрієш про програш в 200 разів?
У тебе б нічого не змінилось, бо
Під лежачий камінь вода не тече. ТМ Народна Мудрість(с)
budivelnik
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