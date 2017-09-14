Хто з тут присутніх має зачатки логіки?
З одного боку воєнпенс з компанією розповідає що у всіх бідах винні можновладці-управлінці
З другого боку ті самі присутні заявляють що вплив управлінця-ларьочника на його бізнес-відсутній.
Бо головне це місце розташування магазину.
Так що головне?
Місцерозташування України
Чи хто і як керує Україною
Чи все таки робота 40 млн мешканців України?
Так для себе розберіться.
А я вам покажу
а - можна працювати і досягати успіху навіть коли вищестоящі-ідіоти продукують ідіотські закони , або не виконують існуючі
б - при умові що розум/професіоналізм нижчестоячого -кращий ніж у ідіотів зверху
в - без нормальних працівників ніякі хороші закони чи розум нижчестоячого організатора - не спрацюють, але працівники підбираються керівником з тих людей які вже є в Україні.
Тому маючи певні навики підготовки , а також досвід використання сильних сторін з одночасним нівелюванням слабких сторін найнятих- приводять до загального успіху підприємця/підприємство.
Від цього успіху виграють усі
Як підприємець так і його працівники, але і пенсіонери з бюджетниками виграють від стабільних платежів підприємства.
Таким чином
Будь-хто , чия діяльність створює більше ніж він споживає - є тим кориснішим для оточуючих чим більша різниця між створеним і спожитим.
Без привязки в якій галузі і які ціни за свої послуги бере ця людина.
Наприклад
Є стоматолог який бере 500 доларів за зуб
Є той хто бере 50 доларів за зуб..
Хто для Держави і її мешканців кращий?
Відповідь буде вражаючою для 99% тут присутніх
Той хто сплатив більше податків....