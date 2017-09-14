Додано: Чет 12 чер, 2025 20:13

_hunter написав: Так ровно про это "другое дело"и заявляется Так ровно про это "другое дело"и заявляется

Хто з тут присутніх має зачатки логіки?З одного боку воєнпенс з компанією розповідає що у всіх бідах винні можновладці-управлінціЗ другого боку ті самі присутні заявляють що вплив управлінця-ларьочника на його бізнес-відсутній.Бо головне це місце розташування магазину.Так що головне?Місцерозташування УкраїниЧи хто і як керує УкраїноюЧи все таки робота 40 млн мешканців України?Так для себе розберіться.А я вам покажуа - можна працювати і досягати успіху навіть коли вищестоящі-ідіоти продукують ідіотські закони , або не виконують існуючіб - при умові що розум/професіоналізм нижчестоячого -кращий ніж у ідіотів зверхув - без нормальних працівників ніякі хороші закони чи розум нижчестоячого організатора - не спрацюють, але працівники підбираються керівником з тих людей які вже є в Україні.Тому маючи певні навики підготовки , а також досвід використання сильних сторін з одночасним нівелюванням слабких сторін найнятих- приводять до загального успіху підприємця/підприємство.Від цього успіху виграють усіЯк підприємець так і його працівники, але і пенсіонери з бюджетниками виграють від стабільних платежів підприємства.Таким чиномБудь-хто , чия діяльність створює більше ніж він споживає - є тим кориснішим для оточуючих чим більша різниця між створеним і спожитим.Без привязки в якій галузі і які ціни за свої послуги бере ця людина.НаприкладЄ стоматолог який бере 500 доларів за зубЄ той хто бере 50 доларів за зуб..Хто для Держави і її мешканців кращий?Відповідь буде вражаючою для 99% тут присутніхТой хто сплатив більше податків....