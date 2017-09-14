Додано: Чет 12 чер, 2025 20:22

Banderlog написав: ...........

А поки лишусь при своїй думці. ніодного протестанта я в зсу не бачив, як і ніодного іудея. ...........А поки лишусь при своїй думці. ніодного протестанта я в зсу не бачив, як і

За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). З 1990-х років в Україні діє розгалужена мережа єврейських навчальних закладів, організацій та товариств, що існують у більшості місць проживання євреїв. Проте єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення та поступового зникнення єврейського культурного життя

Европейский еврейский конгресс считает, что реальное количество евреев Украины достигает 360—400 тысяч человек с крупнейшими общинами в Киеве (110 тысяч), Днепропетровске (60 тысяч), Одессе (45 тысяч) и Харькове (45 тысяч)

А они вообще ещё остались в Украине?Эта цифра, правда, оспаривалась:Но всё это ещё 20 лет назад. А выезд продолжался. Более свежих переписей не было, так что сказать точнее не возможно. Из тех, кто со мной учился (было много), по-моему, уже не осталось никого. Но даже "360—400 тысяч" 20 лет назад это всего 1%. Думаю, сегодня реальная цифра - несколько десятых процента, а призывного возраста ещё меньше.