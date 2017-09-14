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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14115141161411714118
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:09

tester3373

за шо таке йому пенсію платити. піди й покажи як і за шо.


Ну так це ви не подали ніякої фактичної інформації крім голих цифр, зі словами «диви як мало і несправедливо».
Може ви праві.
А може бути що це навіть багато. Як я приводив приклад, коли люди допивались до незворотніх психічних розладів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:18

  Hotab написав:tester3373

за шо таке йому пенсію платити. піди й покажи як і за шо.


Ну так це ви не подали ніякої фактичної інформації крім голих цифр, зі словами «диви як мало і несправедливо».
Може ви праві.
А може бути що це навіть багато. Як я приводив приклад, коли люди допивались до незворотніх психічних розладів.


так не призывайте тех кто психически не стабилен и может скатится в синьку от вида убийств. ВЛК зачем там сидит?
начал чел скатываться в синьку - демобилизуйте а не ждите пока он окочурится.
а то мне нравится - мобилизуют а потом с дивана учат жизни.
пойдите и покажите как на передке воевать и не бухать. грамотных блин развелось в тылу.

ЗЫ
если шо - это не про случай соседа. просто выбешивает подобная падлючесть. выпхнут человека на фронт а потом умничают с тыла как правильно.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:43

Новинки від Тестора, як недорого відмазатись))

tester3373
Ви зараз серйозно кажете, що це має бути відмазкою?
Ну типу «мене не беріть, я почну бухати»))


просто выбешивает подобная падлючесть. выпхнут человека на фронт


Це ви про кого?)
Хто «випхнув» і хто «падлюка з дивану»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:03

  tester3373 написав:так не призывайте тех кто психически не стабилен и может скатится в синьку от вида убийств. ВЛК зачем там сидит?
начал чел скатываться в синьку - демобилизуйте а не ждите пока он окочурится.
а то мне нравится - мобилизуют а потом с дивана учат жизни.
пойдите и покажите как на передке воевать и не бухать. грамотных блин развелось в тылу.

ЗЫ
если шо - это не про случай соседа. просто выбешивает подобная падлючесть. выпхнут человека на фронт а потом умничают с тыла как правильно.

Але ж Ви сусіду допомагаєте можливими способами чи лише вислухати та поспівчувати. Це ті диванні патріоти бісять, а дзеркало каже що ви герой )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:11

  Hotab написав:tester3373
Ви зараз серйозно кажете, що це має бути відмазкою?
Ну типу «мене не беріть, я почну бухати»))


просто выбешивает подобная падлючесть. выпхнут человека на фронт


Це ви про кого?)
Хто «випхнув» і хто «падлюка з дивану»))


випихають одні а вумнічают інші.
я може тоже б почав бухати від того що снаряд на очах розриває людину.
хоча в тилу майже не п’ю.
а потім диванні будуть розказувати за що йому пенсія?
та хай все йде під три чорти. разом з падлючими вумніками диванними.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:13

  stm написав:Але ж Ви сусіду допомагаєте можливими способами чи лише вислухати та поспівчувати. Це ті диванні патріоти бісять, а дзеркало каже що ви герой )


я ж казав що прибіжить. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:20

tester3373

я може тоже б почав бухати від того що снаряд на очах розриває людину.


Ну що ж, полікують. Бути впєчатлітєльним не порок, всі ми різні.
Але пенсія то за що?

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 чер, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:24

  Hotab написав:tester3373

я може тоже б почав бухати від того що снаряд на очах розриває людину.


Ну що ж, полікують. Бути впєчатлітєльним не порок, всі ми різні.
Але пенсія то за що?


та мало що б вчудив би синій под впєчатлєнієм.
а вумні потім би почали розказувать шо за шо пенсія синяку. сам винуватий.
набухався і начудив.
короч. завершуєм. я просто ще раз переконався наскільки я правий в своїх оцінках суспільства. кинут під танк а потім скажут сам винуват.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:25

  tester3373 написав:
  stm написав:Але ж Ви сусіду допомагаєте можливими способами чи лише вислухати та поспівчувати. Це ті диванні патріоти бісять, а дзеркало каже що ви герой )


я ж казав що прибіжить. :lol:

Ви мене не бісите, так як нікчема і нездара звичайний, а ось jump повезло менше, якщо жодної копійки на Назарія не відрахував хворіти почне, я на нього порчу навела та вдачу вкрала )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:28

tester3373


кинуть під танк а потім скажут сам винуват.




Ну тобто у вас десь в голові укорінено, що якщо вас призвали по закону (а не добровільно), то це вам розвʼязує руки робити що хочу, і вести себе як хочу, по типу «я сюди не просився», і коли оце «вести себе як хочу» приводить до втрати здоровʼя, то «винь да полож мені пенсію!»
Все так?))
А ви забавний))
Hotab
 
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