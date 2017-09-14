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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14116141171411814119
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:43

  Hotab написав:tester3373


кинуть під танк а потім скажут сам винуват.




Ну тобто у вас десь в голові укорінено, що якщо вас призвали по закону (а не добровільно), то це вам розвʼязує руки робити що хочу, і вести себе як хочу, по типу «я сюди не просився», і коли оце «вести себе як хочу» приводить до втрати здоровʼя, то «винь да полож мені пенсію!»
Все так?))
А ви забавний))


ну то хай йдуть ті хто не забавні. на диванах вони такі вумні. хай покажуть на передку.

ЗІ
а стосовно "забавності" - на днях наслухався що витворяють штурмовики коли їх на ротацію виводять. так шо в нас ще все попереду коли вони повернуться. 90-і будуть казочками для дітей.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:56

tester3373

ну то хай йдуть ті хто не забавні.


Так нема такого в медичному наказі , що «забавний» - непридатний.
Тобто черговість звільнення дивану у вас однакова з усіма отими, хто бісить вас ))
Ну і пенсію платять або за вислугу, або за здоровʼя, втрачене саме внаслідок виконання завдань, а не просто «бо впєчатлітєльний бухав»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кое у кого здоровья в 44 столько, что на на причёске под фуражкой можно гвозди 120е, которыми лопасти к пропеллеру прибиты, кувалдой ровнять.
А не пенсию впятеро от ветеранов коксохима и петровки с 30ти летним стажем на карточку кидать
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:45

  tester3373 написав:
  pesikot написав:
  tester3373 написав:ой. я таки умоляю.
переучить на другой ВОС для ТЦК как два пальца ап асфальт :lol:

Ты ещё и безграмотный ... "ап асфальт"

Что не удивительно, только такое безграмотное может повторять одно и тоже

Тебя научили, по методичке российской пропаганды - "повторяй одно и тоже, не думай, аргументы против не принимай. Долби повторами" )

Впрочем, тут так многие так делают ) Те, кто в голову не только кушает
Долбят повторы, кто про ТЦК-людоловы, кто про "сортовость", кто про "женщины на конвейеры", кто про ещё что-то

Сейчас они сделают вид, что не при делах, или начнут жалобы строчить )


по сути то есть что сказать?
или только и способен к правописанию придраться? :lol:

оно хочет шоб его встретил утром бусик с зоофилами-тцкэсэсовцами
И описля 5ти дневного хоровода в подвале военкомата с изголодавшимися по кице ЗэКа из состава ТЦК оно опишет как енто - жёстко потрёпанным подхвостием чувствовать мягкость штурмового дивана
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 05:25

  Hotab написав:tester3373

ну то хай йдуть ті хто не забавні.


Так нема такого в медичному наказі , що «забавний» - непридатний.
Тобто черговість звільнення дивану у вас однакова з усіма отими, хто бісить вас ))
Ну і пенсію платять або за вислугу, або за здоровʼя, втрачене саме внаслідок виконання завдань, а не просто «бо впєчатлітєльний бухав»))


ця "забавність" - прямий наслідок побаченого і перенесеного на війні.
так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують.
банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.
і з дивану розказувати - а шо такоє то він від хвороби кончився, або впєчатлітєльний сам виноват - і є ота падлючість коли міряють на себе тиловика.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 05:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html

Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 06:03

tester3373

так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують.
банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.


«Внаслідок побаченого на війні» , або «внаслідок нервів на війні» має велику відмінність від «внаслідок бойових дій». Тому і існує фінансова градація за виконану роботу при участі у БД, і просто «виконану роботу наприклад по миттю снарядів». Це різні суми. І це справедливо.

Аналогічно різні суми за інвалідність отриману саме при ведені бойових дій (відірвало щось, поранення і пошкодження) і загострилась твоя особиста проблема.
Якщо вона у тебе загострилась, тебе не кинули напризволяще , звільнивши і викинувши на вулицю без грошей. Тебе лікують безкоштовно в шпиталі є (а невійськові дуже можуть десь лікуватись безкоштовно??) Якщо не змогли вилікувати, то тобі дали суму пенсії. . Не таку, як людині з інвалідністю внаслідок БД. Нижчу. Але і не без нічого взагалі , як наприклад було б у тебе якби твій гастрит переріс в язву на роботі тестером, бо тебе трахав начальник за несвоєчасний вихід за дедлайн.

Усвідомив різницю?
«Падлючість» лише в твоїй голові. Коли ти хочеш захисника , який йде в бій і отримує пошкодження, прирівняти (по виплатам) з тими, хто був хворий і його загострення і так було лише питання часу. І ти лише заливанням горілкою прискорив цей перехід в важчий стан.
Hotab
 
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