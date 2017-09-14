Ну тобто у вас десь в голові укорінено, що якщо вас призвали по закону (а не добровільно), то це вам розвʼязує руки робити що хочу, і вести себе як хочу, по типу «я сюди не просився», і коли оце «вести себе як хочу» приводить до втрати здоровʼя, то «винь да полож мені пенсію!» Все так?)) А ви забавний))
ну то хай йдуть ті хто не забавні. на диванах вони такі вумні. хай покажуть на передку.
ЗІ а стосовно "забавності" - на днях наслухався що витворяють штурмовики коли їх на ротацію виводять. так шо в нас ще все попереду коли вони повернуться. 90-і будуть казочками для дітей.
Так нема такого в медичному наказі , що «забавний» - непридатний. Тобто черговість звільнення дивану у вас однакова з усіма отими, хто бісить вас )) Ну і пенсію платять або за вислугу, або за здоровʼя, втрачене саме внаслідок виконання завдань, а не просто «бо впєчатлітєльний бухав»))
Кое у кого здоровья в 44 столько, что на на причёске под фуражкой можно гвозди 120е, которыми лопасти к пропеллеру прибиты, кувалдой ровнять. А не пенсию впятеро от ветеранов коксохима и петровки с 30ти летним стажем на карточку кидать
tester3373 написав:ой. я таки умоляю. переучить на другой ВОС для ТЦК как два пальца ап асфальт
Ты ещё и безграмотный ... "ап асфальт"
Что не удивительно, только такое безграмотное может повторять одно и тоже
Тебя научили, по методичке российской пропаганды - "повторяй одно и тоже, не думай, аргументы против не принимай. Долби повторами" )
Впрочем, тут так многие так делают ) Те, кто в голову не только кушает Долбят повторы, кто про ТЦК-людоловы, кто про "сортовость", кто про "женщины на конвейеры", кто про ещё что-то
Сейчас они сделают вид, что не при делах, или начнут жалобы строчить )
по сути то есть что сказать? или только и способен к правописанию придраться?
оно хочет шоб его встретил утром бусик с зоофилами-тцкэсэсовцами И описля 5ти дневного хоровода в подвале военкомата с изголодавшимися по кице ЗэКа из состава ТЦК оно опишет как енто - жёстко потрёпанным подхвостием чувствовать мягкость штурмового дивана
Так нема такого в медичному наказі , що «забавний» - непридатний. Тобто черговість звільнення дивану у вас однакова з усіма отими, хто бісить вас )) Ну і пенсію платять або за вислугу, або за здоровʼя, втрачене саме внаслідок виконання завдань, а не просто «бо впєчатлітєльний бухав»))
ця "забавність" - прямий наслідок побаченого і перенесеного на війні. так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують. банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі. і з дивану розказувати - а шо такоє то він від хвороби кончився, або впєчатлітєльний сам виноват - і є ота падлючість коли міряють на себе тиловика.
Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html
Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують. банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.
«Внаслідок побаченого на війні» , або «внаслідок нервів на війні» має велику відмінність від «внаслідок бойових дій». Тому і існує фінансова градація за виконану роботу при участі у БД, і просто «виконану роботу наприклад по миттю снарядів». Це різні суми. І це справедливо.
Аналогічно різні суми за інвалідність отриману саме при ведені бойових дій (відірвало щось, поранення і пошкодження) і загострилась твоя особиста проблема. Якщо вона у тебе загострилась, тебе не кинули напризволяще , звільнивши і викинувши на вулицю без грошей. Тебе лікують безкоштовно в шпиталі є (а невійськові дуже можуть десь лікуватись безкоштовно??) Якщо не змогли вилікувати, то тобі дали суму пенсії. . Не таку, як людині з інвалідністю внаслідок БД. Нижчу. Але і не без нічого взагалі , як наприклад було б у тебе якби твій гастрит переріс в язву на роботі тестером, бо тебе трахав начальник за несвоєчасний вихід за дедлайн.
Усвідомив різницю? «Падлючість» лише в твоїй голові. Коли ти хочеш захисника , який йде в бій і отримує пошкодження, прирівняти (по виплатам) з тими, хто був хворий і його загострення і так було лише питання часу. І ти лише заливанням горілкою прискорив цей перехід в важчий стан.