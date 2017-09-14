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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14118141191412014121
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:44

  stm написав:
  tester3373 написав:
ви вже народили п’ятеро майбутніх бійців? чи тільки що завгодно розповідаєте?

А ви? Я не вважаю що кількість вирішує. Вирішує якість, розум і фінанси для реалізації ідей )

Возможности мужчины в браке немного ограничены тем, что и жену(даже гражданскую), и будуших воинов он обязан какой то период кормить, да и сам в этот период он должен есть, и период этот как бы весьма долгий(по закону)
А мадам ОляЮА имеет только одну обязанность - каждые полтора года от неё требуется новый воин от свежего "производителя" и технически их реально по трое за раз производить без резких ослохнений для здоровья.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 13 чер, 2025 11:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Я не вважаю що кількість вирішує. Вирішує якість, розум і фінанси для реалізації ідей )
генштаб та тцк вважають протилежне, і поки що вони у руля а не ви. Тому бігом народжувати "кількість", для звільнення Криму у 2045-му теж буде потрібно "добові поставки"
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Добрий день, everybody! Слава Україні! (голосом Джонсонюка)

Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:52

  stm написав:
  tester3373 написав:
ви вже народили п’ятеро майбутніх бійців? чи тільки що завгодно розповідаєте?

А ви? Я не вважаю що кількість вирішує. Вирішує якість, розум і фінанси для реалізації ідей )


так це ж ви серйозна жіночка. а що я - просто балакун про що завгодно.
то як серйозна - народила вже п’ятьох? мобілізаторам все одно на вашу якість - вони тушки рахують.
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