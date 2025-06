Линии обороны в Сумах… и Харьковское дежавю… Опять…



Очередная волна зрады несётся по инфопомоечкам относительно того, что в Сумской области нет фортификационных сооружений и линий обороны.



И знаете, а ведь это один в один дежавю мая 2024 начала Харьковской наступательной операции РОВ на Волчанском направлении. Сколько было скулежа, что оккупанты практически беспрепятственно заняли Солнцовку, Стрельчу, Плетенёвку и прочие села/населённые пункты. А всё потому, что там не было линий обороны!



Что же, я очередной раз убеждаюсь, что у нас рыбок гуппи в обществе куда больше чем людей с критическим мышлением и их можно активно разводить на одни и те же хайопые темы, привлекая тем самым внимание к своей медийной личности.



В таком случае, специально для рыбок гуппи, с памятью не более 10 секунд, повторяю мантру – на глубину 2-3, иногда 5 и более километров, по границе с россией у Украины практически нет фортификаций. Нет линий обороны и рубежей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. ШОК! Нет, не шок – объективная реальность.



Это всё серая зона, обстреливаемая российскими войсками нон-стоп, 24/7. Если кто-то сокрушается тем, что вокруг Журавки или Костянтиновки не было выстроено эшелонированной обороны, то лопату ему в зубы и пускай идёт, роет линии обороны вокруг Степного или Обод, а не языком для домохозяек трещит, повергая их в экзистенциальный шок и трепет.



Посмотрим, какой у него будет срок выживаемости при обустройстве позиции в 500 метрах от границы с россией.



К нашим линиям обороны, фортификациям и прочему, имеется множество претензий – это правда. Но факт – они есть и они там, где было возможно их обустроить с минимальным риском для жизни самих рабочих. Я в прошлом году, чтобы заткнуть рот адептом линий обороны по границе с россией выкладывал неоднократно видео того как экскаваторы, грузовики, тракторы и прочая инженерная техника при возведении рубежей в зоне риска поражалась РОВ всеми возможными средствами, от артиллерийских обстрелов, до fpv-дронов и снайперского огня с той стороны.



Ещё раз. Хочешь линию обороны в 500 метрах от границы с россией – закрой рот, закусив лопату и иди, копай. Нет? Тогда не будоража умы гуппи.



Теперь по другим моментам. Ведь языком трещать одно, а цифры и фактаж – совсем другое.



Операция РОВ на севере Харьковской области, стартовавшая на 10 мая 2024 года, в составе Белгородской группировки в 35 тысяч тел имела и имеет следующий вид… За месяц активных боевых действий РОВ взяли под свой контроль чуть более 180 км² на Волчанском направлении и вблизи Липцов и… Продолжают до сих пор на тех позициях “брать” уже более года, без какого-либо существенного изменения зоны контроля.



Сумская операция РОВ в составе Курской группировки, численностью 60 тыс тел стартовала с 10 марта 2025 года. По состоянию на 11 июня зона контроля у РОВ примерно 195 км².



То есть, группировкой в 2 раза больше чем год назад на Харьковщине, они за 3 месяца, в 3 раза дольше, достигли примерно тех же результатов по зоне контроля?



Наверное, такой результат вызван тем, что в Сумской области оборона ведётся из рук вон плохо и Сумы вот-вот сдадут врагу. Договорнячок же!



Повторюсь, там, где начинается линия обороны, рубеж, там РОВ и проседают. Но, увлажнителям домохозяек, где эти рубежи начинаются, знать ни к чему.



И ещё раз, это не отменяет, тех проблем, которые действительно имеются, но все они решаемы и решаются, причём не путём дешёвого хайпа, а системного и более взвешенного, прагматичного подхода.



Спасибо за внимание и… Keep Calm and Carry On, истерички!