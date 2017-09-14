Линии обороны в Сумах… и Харьковское дежавю… Опять…
Очередная волна зрады несётся по инфопомоечкам относительно того, что в Сумской области нет фортификационных сооружений и линий обороны.
И знаете, а ведь это один в один дежавю мая 2024 начала Харьковской наступательной операции РОВ на Волчанском направлении. Сколько было скулежа, что оккупанты практически беспрепятственно заняли Солнцовку, Стрельчу, Плетенёвку и прочие села/населённые пункты. А всё потому, что там не было линий обороны!
Что же, я очередной раз убеждаюсь, что у нас рыбок гуппи в обществе куда больше чем людей с критическим мышлением и их можно активно разводить на одни и те же хайопые темы, привлекая тем самым внимание к своей медийной личности.
В таком случае, специально для рыбок гуппи, с памятью не более 10 секунд, повторяю мантру – на глубину 2-3, иногда 5 и более километров, по границе с россией у Украины практически нет фортификаций. Нет линий обороны и рубежей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. ШОК! Нет, не шок – объективная реальность.
Это всё серая зона, обстреливаемая российскими войсками нон-стоп, 24/7. Если кто-то сокрушается тем, что вокруг Журавки или Костянтиновки не было выстроено эшелонированной обороны, то лопату ему в зубы и пускай идёт, роет линии обороны вокруг Степного или Обод, а не языком для домохозяек трещит, повергая их в экзистенциальный шок и трепет.
Посмотрим, какой у него будет срок выживаемости при обустройстве позиции в 500 метрах от границы с россией.
К нашим линиям обороны, фортификациям и прочему, имеется множество претензий – это правда. Но факт – они есть и они там, где было возможно их обустроить с минимальным риском для жизни самих рабочих. Я в прошлом году, чтобы заткнуть рот адептом линий обороны по границе с россией выкладывал неоднократно видео того как экскаваторы, грузовики, тракторы и прочая инженерная техника при возведении рубежей в зоне риска поражалась РОВ всеми возможными средствами, от артиллерийских обстрелов, до fpv-дронов и снайперского огня с той стороны.
Ещё раз. Хочешь линию обороны в 500 метрах от границы с россией – закрой рот, закусив лопату и иди, копай. Нет? Тогда не будоража умы гуппи.
Теперь по другим моментам. Ведь языком трещать одно, а цифры и фактаж – совсем другое.
Операция РОВ на севере Харьковской области, стартовавшая на 10 мая 2024 года, в составе Белгородской группировки в 35 тысяч тел имела и имеет следующий вид… За месяц активных боевых действий РОВ взяли под свой контроль чуть более 180 км² на Волчанском направлении и вблизи Липцов и… Продолжают до сих пор на тех позициях “брать” уже более года, без какого-либо существенного изменения зоны контроля.
Сумская операция РОВ в составе Курской группировки, численностью 60 тыс тел стартовала с 10 марта 2025 года. По состоянию на 11 июня зона контроля у РОВ примерно 195 км².
То есть, группировкой в 2 раза больше чем год назад на Харьковщине, они за 3 месяца, в 3 раза дольше, достигли примерно тех же результатов по зоне контроля?
Наверное, такой результат вызван тем, что в Сумской области оборона ведётся из рук вон плохо и Сумы вот-вот сдадут врагу. Договорнячок же!
Повторюсь, там, где начинается линия обороны, рубеж, там РОВ и проседают. Но, увлажнителям домохозяек, где эти рубежи начинаются, знать ни к чему.
И ещё раз, это не отменяет, тех проблем, которые действительно имеются, но все они решаемы и решаются, причём не путём дешёвого хайпа, а системного и более взвешенного, прагматичного подхода.
Спасибо за внимание и… Keep Calm and Carry On, истерички!
Мені оці порівняння нагадали єралашики. Автор забув, що в Харківській тоді оборону проти наступу тримала 125 бр. ТРО. А в курській операції в нас були задіяні елітні частини, підрозділи. З відповідним забезпеченням. І що на кордоні Сумщини був заход наших в курську область, а не сіра зона з обстрілами.
Автор же просто лише співставляє цифри.
Безкутна казала, що будуть зразу з Сум на Київ (броня крєпка і танкі бьістрьі). В гібрида методичка неоновлена?
«Щорічне пониження мобілізаційного віку на один рік, даватиме додаткових 100 тисяч людей в армію щороку», - нардеп Сергій Євтушок
«Ця війна не на один день. Це не спринт, а довгий марафон. І я думаю, треба грати в довгу. А грати у довгу можна за рахунок молоді. Потрібно навчати 10-15 літніх і коли їм виповниться 18, то ця дитина зможе мобілізуватися самостійно»
чим більше зелені їпани при владі, тим більш видається, що віктор федорович був не таким уже й туповатим проффесором
«Військові брешуть Зеленському про реальний стан справ на фронті», — Марія Берлінська.
Нова серія серіалу "Ніхто ще про таке не писав / не попереджав і от знову"
«Мы боремся с вселенским злом и сами не замечая превращаемся в маленькую Россию. И вот это - «разберёмся после войны» уже не сработает. Закончится война, откроются границы - люди не захотят тут жить», - экс-вице-премьер-министр Павел Розенко
Пан Розенко плагіатить прописні істини які на цьому форуми писали видатні зрадофіли та песимісти ще в далекому 2023 ))
jump написав:А грати у довгу можна за рахунок молоді. Потрібно навчати 10-15 літніх і коли їм виповниться 18, то ця дитина зможе мобілізуватися самостійно
він там ще ніс пропаганду в маси що треба дитину змалку правильно виховувати, щоб добровільно у 18 пішла на війну. Але насправді буде навпаки - дітей виростять у ненависті до діючої влади і до держави загалом
jump написав:«Щорічне пониження мобілізаційного віку на один рік, даватиме додаткових 100 тисяч людей в армію щороку», - нардеп Сергій Євтушок
Якщо врахувати, що 1999-2001 рр. народжувалось по 300 тис. дітей всього, то зараз на 1 р.н. із врахуванням втрат території та еміграції навіть по 100 тис. абсолютно всіх наявних чоловічої статі впевнений не набереться. Вдовгу навіть нинішні темпи мобілізації нереальні. Тут або дипломатія і реальна підтримка від партерів має бути, або значно гірші варіанти.
jump написав:«Щорічне пониження мобілізаційного віку на один рік, даватиме додаткових 100 тисяч людей в армію щороку», - нардеп Сергій Євтушок
Якщо врахувати, що 1999-2001 рр. народжувалось по 300 тис. дітей всього, то зараз на 1 р.н. із врахуванням втрат території та еміграції навіть по 100 тис. абсолютно всіх наявних чоловічої статі впевнений не набереться. Вдовгу навіть нинішні темпи мобілізації нереальні. Тут або дипломатія і реальна підтримка від партерів має бути, або значно гірші варіанти.
"дєржі корман шірє" - кому у 2022 підходило 18 вже 21, а кому 15 то 18, і вони весь цей час сиділи і чекали, як і ті кому зараз 16+
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 чер, 2025 19:47, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:«Щорічне пониження мобілізаційного віку на один рік, даватиме додаткових 100 тисяч людей в армію щороку», - нардеп Сергій Євтушок
«Ця війна не на один день. Це не спринт, а довгий марафон. І я думаю, треба грати в довгу. А грати у довгу можна за рахунок молоді. Потрібно навчати 10-15 літніх і коли їм виповниться 18, то ця дитина зможе мобілізуватися самостійно»
Цікаво: який мотив в нього був - народився в Сарнах, закінчив там школу, пішов в СПТУ, а потім в 1991-му поїхав вчитися в Томськ у вище військове командне училище зв'язку. До 1994 року. А потім до 1997 три роки тиша де був і чим займався))
В політику його сунув схоже Кошин. Євтушок спочатку був в нього помічником-консультантом. Теж з занятним шляхом: слюсар в колгоспі, завідувач майстерні і раптом ...У 1982 році був обраний другим секретарем Дубровицького райкому комсомолу, де працював до вересня 1986 року.