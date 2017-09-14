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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 чер, 2025 09:07
tester3373 написав: pesikot написав: tester3373 написав:
ой. я таки умоляю.
переучить на другой ВОС для ТЦК как два пальца ап асфальт
Ты ещё и безграмотный ... "ап асфальт"
Что не удивительно, только такое безграмотное может повторять одно и тоже
Тебя научили, по методичке российской пропаганды - "повторяй одно и тоже, не думай, аргументы против не принимай. Долби повторами" )
Впрочем, тут так многие так делают ) Те, кто в голову не только кушает
Долбят повторы, кто про ТЦК-людоловы, кто про "сортовость", кто про "женщины на конвейеры", кто про ещё что-то
Сейчас они сделают вид, что не при делах, или начнут жалобы строчить )
по сути то есть что сказать?
или только и способен к правописанию придраться?
ти знову почав свій улюблений фокус - причепитися до якоїсь формальності й через це розвести пустопорожню балаканину на декілька сторінок?
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Додано: Суб 14 чер, 2025 09:12
Banderlog написав: d44 написав: Banderlog написав:
може нарешті там почнеться справжня війна і менше шахедів буде прилітати по нам. Но я в ірані сумніваюсь, не стане в них духу почати повномаштабку
Так кордонів сумісних немає, тільки пуляти один по одному. А тут без варіантів, всім світом будут євреїв рятувати з усієї наявної зброї. Це ж не Україна що до якої тільки глубока стурбованість.
пс... а шахеди над нами вже три ночі не літають, це вперше з початку курської операції
ну схоже весь світ рятувати не встигає. Вже під 300 ракет іран запустив.
Таки там буде війна. І іран перестане помагати рф. Зря я сумнівався.
Побажаєм успіху обом сторонам і щоб вони хоть як ми 3,5 роки повоювали.
та ні, успіху треба бажати одній стороні. диктатура й є диктатура. й 3,5 роки не буде - от зараз й побачимо, що буває, коли розвинена країна воює з не дуже. запустив Іран кілька сотень ракет - й що? а от коли Ізраіль запустив свої - то в них скільки старших офіцерів потрапило до гурій?
перевершив Ізраіль нашу Павутинку
треба СБУ ще щось думати - приклад з нарадою досить цікавий, як на мене
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Додано: Суб 14 чер, 2025 09:13
buratinyo написав: flyman написав:
Після Ірану ботоферма переставла працювати? Пропала електроенергія, чи ще методички нові не вийшли?
Я згадав зразу про ЛАДа. Щось мовчить сьогодні, хоча він експертом хоче казатись у кожному питанні.
Сподіваюсь, що це магнітні бурі або пух так на нього подіЯв. На жаль шахеди терроризують Харків майже без перерв. І ціллю стають звичайні дома харків'ян.
Щодо Ізраїлю, то висловлював раніше думку, що можливо з вірогідністю ~65% напад Сектора Газу на Ізраїль це провокація, мета якої надати підстави для Ізраїля розпочати війну против арабських країн. Ніхто не може зробити провокації краще ніж Ізраїль.
кремль теж робив провокації проти України з метою розпочати повномасштабну війну, але їх якість виявилась невисокою. І світ не встав на бок агресора.
не кажіть цієї антисемітської фігні. й Ізраіль атакував Іран не через Газу
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Додано: Суб 14 чер, 2025 09:15
Letusrock написав: jump написав:
А грати у довгу можна за рахунок молоді. Потрібно навчати 10-15 літніх і коли їм виповниться 18, то ця дитина зможе мобілізуватися самостійно
він там ще ніс пропаганду в маси що треба дитину змалку правильно виховувати, щоб добровільно у 18 пішла на війну. Але насправді буде навпаки - дітей виростять у ненависті до діючої влади і до держави загалом
чомусь на Раші зомбування дітей йде на ура...
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Додано: Суб 14 чер, 2025 09:26
Banderlog написав:
Таки там буде війна. І іран перестане помагати рф.
Допомагатимуть ціна на нафту та перенаправлення поставок зброї.
Ну і на болотах аж радісно візжать від сприйняття світом можливості превентивного удару, попадань в жилі дома.
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