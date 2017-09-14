RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1414114142141431414414145>
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 08:10

"Виявився недисциплінованим": комбат "Маґури" отримав зауваження через слова про "дебільні задачі" :lol:

Після проведення «всебічної» перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку:
«Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження».
Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів. 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/710 ... ocmerezhah
jump
 
Повідомлень: 4794
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось такий турбопатріотично "розбомблений ядерний Іран" в якому "шахєди всьо".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39743
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1602 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:31

  jump написав:"Виявився недисциплінованим": комбат "Маґури" отримав зауваження через слова про "дебільні задачі" :lol:

Після проведення «всебічної» перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку:
«Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження».
Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів. 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/710 ... ocmerezhah

Типично. :oops:
Кто там говорил, что "посадки точно есть - просто нужно хорошо поискать"? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9807
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:33

Politico:
По мере того как война в Украине продолжается уже четвертый год, становится все труднее игнорировать суровую правду: военная победа может больше не быть реалистичной целью для Киева — вне зависимости от того, сколько миллиардов направит Запад или сколько российских солдат погибнет.
После многих лет этой войны самым мощным способом поддержать Украину может быть уже не помощь в продолжении боевых действий, а помощь в их прекращении без потери её будущего.

Politico видає базу, пардон - цитує дописи зрадофілів-панікерів з 2023-го, написані на одному відомому у вузьких колах фінансовому форумі))
Letusrock
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:почалась війна між Ізраїлем та Іраном

І все це результат дій самого Трампа

Трамп президент США з 20 січня 2025, Хамас (проксі Ірана) почав війну проти Ізраїлю з 7 жовтня 2023.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9990
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:40

  BIGor написав:
  pesikot написав:почалась війна між Ізраїлем та Іраном
І все це результат дій самого Трампа

Трамп президент США з 20 січня 2025, Хамас (проксі Ірана) почав війну проти Ізраїлю з 7 жовтня 2023.

Для песікота початок війни тоді коли він сам собі придумав, або коли в районній партійній газеті написали
Letusrock
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:40

Несуть тягар війни...(

І тому винен державі тракторист... Просто євросоюз в черговий раз вимагає перевірити декларації судей незалежними експертами і без часового обмеження, а не так як зараз - самі себе первіряють
«Ми проти цієї перевірки, ми проти перевірки суддів Верховного Суду та ВАКС. Ніяких підстав для таких перевірок наразі немає. Верховний Суд працює менше 8 років, але його постійно намагаються затягнути в якісь оцінювання та перевірки. Це огидно для нас. Ми нікому нічого поганого не зробили. Особисто я нікому не дозволю себе перевіряти. Хто взагалі ці люди, що збираються нас перевіряти? Чому вони вирішили, що можуть отримати право перевіряти нас? Судді Верховного Суду працюють та допомагають армії. Вони так само несуть тягар війни, як і інші члени нашого суспільства», - повідомив Олександр Мамалуй.
Суддя зазначив, що якщо справа все ж дійде до перевірок доброчесності суддів Верховного Суду, то більшість з них звільняться у відставку.
«Більше ста суддів Верховного Суду мають право на відставку. Якщо ці перевірки будуть запроваджені, то багато з них підуть у відставку. І не тому, що вони чогось бояться, а тому, що їх шляхетський гонор не дозволяє їм так поводитися із собою. І тоді правосуддя в касаційній інстанції буде паралізоване»
Мабуть іпсо, у нас же народ все вирішує, і держава для громадянина, і потужні реформи судової гілкі ще Порошенко провів
d44
 
Повідомлень: 736
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:47

Понятно, что от этой встречи особо ничего и не ожидалось, но...
Запланована зустріч Президента США Дональда Трампа із Президентом України на полях саміту G7 не відбулась.


Водночас, у своїй соцмережі Трамп спростував заяву Макрона про те, що його від'їзд пов'язаний із припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. "Неправильно! Він поняття не має, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Значно більше за це. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється", – написав американський лідер, залишивши причину термінового від'їзду нерозкритою.

:lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9807
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:54

  Letusrock написав:
Politico:
По мере того как война в Украине продолжается уже четвертый год, становится все труднее игнорировать суровую правду: военная победа может больше не быть реалистичной целью для Киева — вне зависимости от того, сколько миллиардов направит Запад или сколько российских солдат погибнет.
После многих лет этой войны самым мощным способом поддержать Украину может быть уже не помощь в продолжении боевых действий, а помощь в их прекращении без потери её будущего.

Politico видає базу, пардон - цитує дописи зрадофілів-панікерів з 2023-го, написані на одному відомому у вузьких колах фінансовому форумі))

Та звісно що Летусрок і Джамп не лише перепошують результати праці у статтях журналістів. Сьогодні мені вже подзвонила менеджер банку, моя матуся приймає екзамен (я кіпешевала норм до підняття слухавки), дивлюся на пожежні гелікоптери якими хтось керує. Золоті язики у Летусрока і Джампа, великий вклад у розвиток держави роблять ці великі хлопці. Чи не зовсім... тому і приписують собі рік як до Політико. Десь нездара теж має бути героєм))) хоч копійку задонатили? або подзвонили родичам дізнатися чи живі вони? Драматично посміхаюсь, тому що людина ні на що нездатна завжди буде права, ідеальною просто, тому що нероба )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5817
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 10:12

  Letusrock написав:
Politico:
По мере того как война в Украине продолжается уже четвертый год, становится все труднее игнорировать суровую правду: военная победа может больше не быть реалистичной целью для Киева — вне зависимости от того, сколько миллиардов направит Запад или сколько российских солдат погибнет.
После многих лет этой войны самым мощным способом поддержать Украину может быть уже не помощь в продолжении боевых действий, а помощь в их прекращении без потери её будущего.

Politico видає базу, пардон - цитує дописи зрадофілів-панікерів з 2023-го, написані на одному відомому у вузьких колах фінансовому форумі))

там КО завівся
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39743
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1602 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1414114142141431414414145>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 101843
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 279982
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 938101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8806)
17.06.2025 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.