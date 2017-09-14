"Виявився недисциплінованим": комбат "Маґури" отримав зауваження через слова про "дебільні задачі"
Після проведення «всебічної» перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку: «Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження». Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/710 ... ocmerezhah
jump написав:"Виявився недисциплінованим": комбат "Маґури" отримав зауваження через слова про "дебільні задачі"
Після проведення «всебічної» перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку: «Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження». Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/710 ... ocmerezhah
Типично. Кто там говорил, что "посадки точно есть - просто нужно хорошо поискать"?
Politico: По мере того как война в Украине продолжается уже четвертый год, становится все труднее игнорировать суровую правду: военная победа может больше не быть реалистичной целью для Киева — вне зависимости от того, сколько миллиардов направит Запад или сколько российских солдат погибнет. После многих лет этой войны самым мощным способом поддержать Украину может быть уже не помощь в продолжении боевых действий, а помощь в их прекращении без потери её будущего.
Politico видає базу, пардон - цитує дописи зрадофілів-панікерів з 2023-го, написані на одному відомому у вузьких колах фінансовому форумі))
І тому винен державі тракторист... Просто євросоюз в черговий раз вимагає перевірити декларації судей незалежними експертами і без часового обмеження, а не так як зараз - самі себе первіряють
«Ми проти цієї перевірки, ми проти перевірки суддів Верховного Суду та ВАКС. Ніяких підстав для таких перевірок наразі немає. Верховний Суд працює менше 8 років, але його постійно намагаються затягнути в якісь оцінювання та перевірки. Це огидно для нас. Ми нікому нічого поганого не зробили. Особисто я нікому не дозволю себе перевіряти. Хто взагалі ці люди, що збираються нас перевіряти? Чому вони вирішили, що можуть отримати право перевіряти нас? Судді Верховного Суду працюють та допомагають армії. Вони так само несуть тягар війни, як і інші члени нашого суспільства», - повідомив Олександр Мамалуй. Суддя зазначив, що якщо справа все ж дійде до перевірок доброчесності суддів Верховного Суду, то більшість з них звільняться у відставку. «Більше ста суддів Верховного Суду мають право на відставку. Якщо ці перевірки будуть запроваджені, то багато з них підуть у відставку. І не тому, що вони чогось бояться, а тому, що їх шляхетський гонор не дозволяє їм так поводитися із собою. І тоді правосуддя в касаційній інстанції буде паралізоване»
Мабуть іпсо, у нас же народ все вирішує, і держава для громадянина, і потужні реформи судової гілкі ще Порошенко провів
Понятно, что от этой встречи особо ничего и не ожидалось, но...
Запланована зустріч Президента США Дональда Трампа із Президентом України на полях саміту G7 не відбулась.
Водночас, у своїй соцмережі Трамп спростував заяву Макрона про те, що його від'їзд пов'язаний із припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. "Неправильно! Він поняття не має, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Значно більше за це. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється", – написав американський лідер, залишивши причину термінового від'їзду нерозкритою.
Politico: По мере того как война в Украине продолжается уже четвертый год, становится все труднее игнорировать суровую правду: военная победа может больше не быть реалистичной целью для Киева — вне зависимости от того, сколько миллиардов направит Запад или сколько российских солдат погибнет. После многих лет этой войны самым мощным способом поддержать Украину может быть уже не помощь в продолжении боевых действий, а помощь в их прекращении без потери её будущего.
Politico видає базу, пардон - цитує дописи зрадофілів-панікерів з 2023-го, написані на одному відомому у вузьких колах фінансовому форумі))
Та звісно що Летусрок і Джамп не лише перепошують результати праці у статтях журналістів. Сьогодні мені вже подзвонила менеджер банку, моя матуся приймає екзамен (я кіпешевала норм до підняття слухавки), дивлюся на пожежні гелікоптери якими хтось керує. Золоті язики у Летусрока і Джампа, великий вклад у розвиток держави роблять ці великі хлопці. Чи не зовсім... тому і приписують собі рік як до Політико. Десь нездара теж має бути героєм))) хоч копійку задонатили? або подзвонили родичам дізнатися чи живі вони? Драматично посміхаюсь, тому що людина ні на що нездатна завжди буде права, ідеальною просто, тому що нероба )))
Politico: По мере того как война в Украине продолжается уже четвертый год, становится все труднее игнорировать суровую правду: военная победа может больше не быть реалистичной целью для Киева — вне зависимости от того, сколько миллиардов направит Запад или сколько российских солдат погибнет. После многих лет этой войны самым мощным способом поддержать Украину может быть уже не помощь в продолжении боевых действий, а помощь в их прекращении без потери её будущего.
Politico видає базу, пардон - цитує дописи зрадофілів-панікерів з 2023-го, написані на одному відомому у вузьких колах фінансовому форумі))