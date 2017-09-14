«Ми проти цієї перевірки, ми проти перевірки суддів Верховного Суду та ВАКС. Ніяких підстав для таких перевірок наразі немає. Верховний Суд працює менше 8 років, але його постійно намагаються затягнути в якісь оцінювання та перевірки. Це огидно для нас. Ми нікому нічого поганого не зробили. Особисто я нікому не дозволю себе перевіряти. Хто взагалі ці люди, що збираються нас перевіряти? Чому вони вирішили, що можуть отримати право перевіряти нас? Судді Верховного Суду працюють та допомагають армії. Вони так само несуть тягар війни, як і інші члени нашого суспільства», - повідомив Олександр Мамалуй.

Суддя зазначив, що якщо справа все ж дійде до перевірок доброчесності суддів Верховного Суду, то більшість з них звільняться у відставку.

«Більше ста суддів Верховного Суду мають право на відставку. Якщо ці перевірки будуть запроваджені, то багато з них підуть у відставку. І не тому, що вони чогось бояться, а тому, що їх шляхетський гонор не дозволяє їм так поводитися із собою. І тоді правосуддя в касаційній інстанції буде паралізоване»