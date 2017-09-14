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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 чер, 2025 10:20
_hunter написав:
Понятно, что от этой встречи особо ничего и не ожидалось, но...
Запланована зустріч Президента США Дональда Трампа із Президентом України на полях саміту G7 не відбулась.
Водночас, у своїй соцмережі Трамп спростував заяву Макрона про те, що його від'їзд пов'язаний із припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. "Неправильно! Він поняття не має, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Значно більше за це. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється", – написав американський лідер, залишивши причину термінового від'їзду нерозкритою.
колись казали ще так: "ушол как крейсєр под шум моторов"
зараз би добавили:
"потужно-незламно"
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Додано: Вів 17 чер, 2025 11:10
АндрейМ написав:
Пані fler та інших українок неможна питати чому вони не народжують. Ні, це - неетично. Навіть "борець" за чистоту гендерних ролей просто мовчить і нічого не питає (і я розумію чому). Це - особиста приватна справа жінки, а не щось для суспільного обговорення; а моє життя та життя інших українських чоловіків є предметом суспільного обговорення. І це обурює.
Одного она родила. На 1/3 свой долг перед тобой выполнила.
Когда начнёшь свою 1/3 отдавать, справедливый ты наш?
Если она завтра усыновит двух сирот из Африки, сразу побежишь в ТЦК?
Следующую отмазку придумал уже?
Может тебя надо ещё выпустить за границу перед мобилизацией, чтобы ты почувствовал себя равным женщине?
Востаннє редагувалось anduzenko
в Вів 17 чер, 2025 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 11:37
candle645 написав:
Станом на березень цього року - ні "інвалідності", ні адекватної пенсії досі не отримав.
До війни в Україні було понад 2,8 млн офіційних інвалідів на 40 млн наявного населення.
Якась частина з них була справжніми, але більшість це професійні отримувачі соц. виплат від держави.
Якщо добавити до них 0,3 млн. інвалідів внаслідок бойових дій то бюджет не потягне.
Тому останні в пролеті.
Саме через це штукатур Микола буде корчитись від болю махаючи правилом та дякувати Бетону що той дав йому якусь роботу.
Знімати інвалідність з числа 2,8 мл. не будуть.
Бо це зараз найвидатніші прихильники Зе.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 13:02
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
В чому ж неправильність майдану ?
В тому що владу взяла вулиця.
Давай подивимось на прізвища тих хто став при владі після Майдану 2014 і ти сам назвеш хто з цих людей є представником вулиці.
Президент України - П Порошенко , політдіяч з 1998 року
Премєр-Міністр - Арсеній Яценюк , міністр економіки ще в 2005
Голова ВР - Турчинов, потім Гройсман
Далі продовжувати?
можеш не продовжувати. Всі вони були організаторами майдану. Стадо
не здатне самоуправлятись
Руське стадо звісно не може. й відповідно вони не розуміють, коли люди МОЖУТЬ саморганізуватися. чим й відрізняються українці від руських, ті без наказу самі нічого не можуть зробити.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 13:08
_hunter написав: flyman написав:
Дайте можливість вільно і спокійно виїхати непридатним і немотивованим, тоді залишаться потужно-незламні. "Стати як Ізраїль" - тільки язиками плескати.
Опасно
-- "внезапно" может оказаться, что кроме "непридатним і немотивованим" никого и нет.
от чому бігунці все одно намагаються виправдатися?
втік, й втік - ні вони вперто намагаються довести - я обісрався, й я гордий цим. навіщо?
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Додано: Вів 17 чер, 2025 13:19
flyman написав: _hunter написав:
Понятно, что от этой встречи особо ничего и не ожидалось, но...
Запланована зустріч Президента США Дональда Трампа із Президентом України на полях саміту G7 не відбулась.
Водночас, у своїй соцмережі Трамп спростував заяву Макрона про те, що його від'їзд пов'язаний із припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. "Неправильно! Він поняття не має, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Значно більше за це. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється", – написав американський лідер, залишивши причину термінового від'їзду нерозкритою.
колись казали ще так: "ушол как крейсєр под шум моторов"
зараз би добавили:
"потужно-незламно"
2020-2025 усі "демократичні" ЗМІ США, усі наші провладні і "порохоботські" ЗМІ мішають Трампа з лайном. Ситуація не змінилась і з приходом його до влади.
Далі Трамп вимагає від ЄС припинити фінансування рфії покупками енергоносів, знижує ціни на нафту, домовляється про 7 пунктів миру (для нашої ситуації просто суперові умови) і попереджає - відмовитесь, я виходжу з гри.
Але ні, ЄС навіть не приховує, що їм потрібна війна ще на років 3-5, бо їх армії в жалюгідному стані (скільки ми ще втратимо людей/територій - їм плювати), а Зе потрібні кордони 91, репарації і... бо ми ж перемагаємо щодня, вже ось-ось і перемога, а тут якийсь "агент краснов" рятує путіна від поразки" - ні, на це ми не підемо.
А тепер Трамп знову нам щось винен.
Дивні люди.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 17 чер, 2025 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 13:25
ЛАД написав: Shaman написав:
.............
й ще важлива дрібниця, про яку забувають всі капітулянти. євреї під час 2СВ не робили спротиву, все за рецептами Letusrock
. й як їм це допомогло? набагато зменшило жертви? Ізраіль виніс дуже болісний урок з тих часів.
Когда вы пишете глупости или пропаганду, ещё ладно. Но когда вы пишете мерзости, не важно по незнанию или специально, то это уже чересчур.
ти коли комусь щось закидаєш, то спробуй аргументи навести. чи ти тільки сухоньким кулачком можеш погрожувати, й вважаєш, що цього достатньо?
коли тебе прийшли вбити, й ти не чинив спротив - то тебе просто вб'ють, й все. й ти почитай уважно, що писали до цього - людина виправдовувала те, що нехай краще вб'ють інших вдесятеро більше. "исконно русское - сдохни сегодня, а я завтра"
Каким образом и где евреи могли организовать сопротивление?
Компартия и социал-демократы в Германии были достаточно сильны, но не смогли сопротивляться нацистам. А неорганизованные евреи могли?
У них было хоть какое-то государство, армия?
Была попытка сопротивления в Варшавском гетто. Это было восстание обречённых. Можете почитать, чем закончилось.
"ти намагаєшся спекулювати на темах, на яких спекулює лише мразота."
євреї спротив не чинили, не готовий сказати чим це було обумовлено - насправді гонення на них були весь час, вони просто не очікували, що нацисти зроблять це в промислових масштабах. тяжкий досвід є. тому зараз персів вони мочать наперед, щоб не доводити ситуацію до масових вбивств.
ти навів приклад Варшавського гетто - я так розумію твою логіку, ти б з родичами мовчки пішов в газову камеру? кожен робить свій вибір. тих, хто спротив не чинив, це не врятувало.
тому так, більшість проблем буде в тих, хто не захоче переходити на російську. Що вони збираються робити з Західної Україною - навіть не знаю. тому пробують пропихнути оці всі думки по аналогії з Судетами. а всі наші потенційні капітулянти звісно планують перевзутися в руських, й гадають, що уникнуть проблем (помиляються)...
В Союзе западная Украина прекрасно говорила по-русски.
А перевзуваються обычно быстрее всего те, кто больше всего клянётся в патриотизме и преданности.
а чомусь за 30 років "узкочелюстной" ЛАД
так й не навчився ані розмовляти українською, ані писати. що українці більш розумні?
й так до 1945 Львів російською не розмовляв. туристи напевне понаїхали.
а тепер схоже ЛАД
ніяк не може те зрозуміти, що скоро вже виросте друге покоління, яке не розмовляє російською. й як його тіпає, він у Львові буде змушений свою щелепу напружувати, а Будівельник
у Харкові може вільно розмовляти. імперський спадок такий імперський...
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Додано: Вів 17 чер, 2025 13:41
На авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області РФ — одному з головних центрів стратегічної авіації Росії — вперше за тривалий час не залишилося жодного літака. Про це свідчать супутникові знімки Sentinel-2 від 15 червня, передає NV.
Авіабаза Енгельс-2 довгий час використовувалась для запуску стратегічних бомбардувальників Ту‑160 та Ту‑95МС під час масованих ракетних атак на Україну, а також в операціях у Сирії. Проте зараз база повністю спорожніла.
"На знімках видно лише можливі фальш-цілі, а не справжні літаки"
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Додано: Вів 17 чер, 2025 14:04
Shaman написав: Banderlog написав:
можеш не продовжувати. Всі вони були організаторами майдану. Стадо
не здатне самоуправлятись
Руське стадо звісно не може.
ну то як сталось що самоорганізованим в серпні 14 р дали люлєй?
і розігнали майдан.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 14:31
UA
Знімати інвалідність з числа 2,8 мл. не будуть.
Будуть, але після війни. На час війни дозволили не проходити періодичні перевірки і переосвідчення.
Але абирвалги до 5 червня мали пройти ВЛК..
Ну і ясна справа що не пройшли і стали придатними
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