Додано: Вів 17 чер, 2025 13:25

ЛАД написав: Shaman написав: .............

й ще важлива дрібниця, про яку забувають всі капітулянти. євреї під час 2СВ не робили спротиву, все за рецептами Letusrock. й як їм це допомогло? набагато зменшило жертви? Ізраіль виніс дуже болісний урок з тих часів. .............й ще важлива дрібниця, про яку забувають всі капітулянти. євреї під час 2СВ не робили спротиву, все за рецептами. й як їм це допомогло? набагато зменшило жертви? Ізраіль виніс дуже болісний урок з тих часів.

Когда вы пишете глупости или пропаганду, ещё ладно. Но когда вы пишете мерзости, не важно по незнанию или специально, то это уже чересчур. Когда вы пишете глупости или пропаганду, ещё ладно. Но когда вы пишете мерзости, не важно по незнанию или специально, то это уже чересчур.

Каким образом и где евреи могли организовать сопротивление?

Компартия и социал-демократы в Германии были достаточно сильны, но не смогли сопротивляться нацистам. А неорганизованные евреи могли?

У них было хоть какое-то государство, армия?

Была попытка сопротивления в Варшавском гетто. Это было восстание обречённых. Можете почитать, чем закончилось.

"ти намагаєшся спекулювати на темах, на яких спекулює лише мразота."

тому так, більшість проблем буде в тих, хто не захоче переходити на російську. Що вони збираються робити з Західної Україною - навіть не знаю. тому пробують пропихнути оці всі думки по аналогії з Судетами. а всі наші потенційні капітулянти звісно планують перевзутися в руських, й гадають, що уникнуть проблем (помиляються)... В Союзе западная Украина прекрасно говорила по-русски.

А перевзуваються обычно быстрее всего те, кто больше всего клянётся в патриотизме и преданности. В Союзе западнаяА перевзуваються обычно быстрее всего те, кто больше всего клянётся в патриотизме и преданности.

ти коли комусь щось закидаєш, то спробуй аргументи навести. чи ти тільки сухоньким кулачком можеш погрожувати, й вважаєш, що цього достатньо?коли тебе прийшли вбити, й ти не чинив спротив - то тебе просто вб'ють, й все. й ти почитай уважно, що писали до цього - людина виправдовувала те, що нехай краще вб'ють інших вдесятеро більше. "исконно русское - сдохни сегодня, а я завтра"євреї спротив не чинили, не готовий сказати чим це було обумовлено - насправді гонення на них були весь час, вони просто не очікували, що нацисти зроблять це в промислових масштабах. тяжкий досвід є. тому зараз персів вони мочать наперед, щоб не доводити ситуацію до масових вбивств.ти навів приклад Варшавського гетто - я так розумію твою логіку, ти б з родичами мовчки пішов в газову камеру? кожен робить свій вибір. тих, хто спротив не чинив, це не врятувало.а чомусь за 30 років "узкочелюстной"так й не навчився ані розмовляти українською, ані писати. що українці більш розумні?й так до 1945 Львів російською не розмовляв. туристи напевне понаїхали.а тепер схоженіяк не може те зрозуміти, що скоро вже виросте друге покоління, яке не розмовляє російською. й як його тіпає, він у Львові буде змушений свою щелепу напружувати, ау Харкові може вільно розмовляти. імперський спадок такий імперський...