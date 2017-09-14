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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14142141431414414145
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:можеш не продовжувати. Всі вони були організаторами майдану. Стадо не здатне самоуправлятись

Руське стадо звісно не може.
ну то як сталось що самоорганізованим в серпні 14 р дали люлєй? :lol: і розігнали майдан.

Майдан виконав свою функцію, коли здриснув Яник. далі то таке ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:44

і що?

  prodigy написав:
На авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області РФ — одному з головних центрів стратегічної авіації Росії — вперше за тривалий час не залишилося жодного літака. Про це свідчать супутникові знімки Sentinel-2 від 15 червня, передає NV.

Авіабаза Енгельс-2 довгий час використовувалась для запуску стратегічних бомбардувальників Ту‑160 та Ту‑95МС під час масованих ракетних атак на Україну, а також в операціях у Сирії. Проте зараз база повністю спорожніла.

"На знімках видно лише можливі фальш-цілі, а не справжні літаки"

може в ангарах під землею, або де інде.
і що?
так вони мали стояти на виду, згідно міжнародних домовленостей щодо стратегічної та ядерної зброї, тепер не стоять.
це перемога?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:49

  flyman написав:
  prodigy написав:
На авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області РФ — одному з головних центрів стратегічної авіації Росії — вперше за тривалий час не залишилося жодного літака. Про це свідчать супутникові знімки Sentinel-2 від 15 червня, передає NV.

Авіабаза Енгельс-2 довгий час використовувалась для запуску стратегічних бомбардувальників Ту‑160 та Ту‑95МС під час масованих ракетних атак на Україну, а також в операціях у Сирії. Проте зараз база повністю спорожніла.

"На знімках видно лише можливі фальш-цілі, а не справжні літаки"

може в ангарах під землею, або де інде.
і що?
так вони мали стояти на виду, згідно міжнародних домовленостей щодо стратегічної та ядерної зброї, тепер не стоять.
це перемога?

Ти шо не бачиш?
Ракети ж не зарускають.
Пів Києва в огні. Жодної не збили. Мої батьки на власні очі бачили що розбомлено. Все, що їм було треба

Це ж треба радіти потужності, коли ось у тебе перед носом все розбомблено
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:58

  Shaman написав:

Майдан виконав свою функцію, коли здриснув Яник. далі то таке ;)
яке таке? :lol: Стадо зробило свою справу і його розпустили? А хто не хотів іти тих розігнали?)
Прям весь майдан хотів щоб здриснув Яник? Чи мож їм налапшили про європейські зарплати і пенсії та смачну каву в відні?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:
  Banderlog написав:як тоді за Вашою версією народ перестав майданити?


більше половини з сотень Майдану записались в "добробати" (які створювали під егідою МВД Аваков і деяким ДБ зброєю допомагав Коломойській, в Дніпрі так точно), але 2 сотні залишились і продовжували варити собі їжу на кострі і тоді мер Кличко запитав, що ви тут робите після виборів президента, коли на сході почалось АТО (по факту проксі війна рф на Донбасі), після цього прибрали залишки наметів і відновили бруківку на Хрещатику


Вот пример того, как неправильное понимание единственно корректной причины майданов в Украине приводит к нестыковкам и невозможности разумно объяснить факты.

Единственная уже озвученная причина майданов в Украине объясняет все события строго логически. Эта причина - неприлично большие просроченные корпоративные и государственные газовые долги перед Газпромом. Если кому-то это сильно не нравится, то причину можно обозначить более нейтрально - бизнес интересы Газпрома. Точка. Все остальные причины -ложные, надуманные и манипуляционные рождают кучу нестыковок при анализе бесспорных фактов в периоды майданов.
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 15:03

  Shaman написав:от чому бігунці все одно намагаються виправдатися? :shock: втік, й втік - ні вони вперто намагаються довести - я обісрався, й я гордий цим. навіщо? :D

Виправдовуються ті, кому є за що виправдовуватись. Ви одноосібно нав'язали комусь якісь ролі і обов'язки, а інших звільнили від цих обов'язків, і люди посилають Вас туди, де Вам місце з цими ролями і обов'язками. Коли Ви та інші зможуть пояснити за які заслуги мільйони громадян (якщо вони - громадяни) нічого не винні цій державі, а просто паразитують, тоді ми будемо розмовляти про обов'язки. Ваше бачення сімейних відносин, ролі чоловіків і жінок у сім'ї нікого не цікавлять. Війна - одна для всіх, а Ви та інші намагаються створити обов'язки для 5% громадян України. Лицеміри і людожери намагаються вижити за рахунок інших. Чому Вас дивує, що люди не хочуть виконувати нав'язані Вами ролі і виправдовуватись за це? Йдіть і воюйте. Яка різниця хто звідки пише? Ви не воюєте. Ви живете в тилу, як і ті, хто виїхав закордон.
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 15:04

  flyman написав:
  prodigy написав:
"На знімках видно лише можливі фальш-цілі, а не справжні літаки"

може в ангарах під землею, або де інде.
і що?

Саме формулювання - "можливі фальш-цілі"...
Тобто можливо не фальш-цілі. А що тоді? Справжні літаки чи що?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 чер, 2025 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знакомьтесь! Этот тридцатилетий разработчик «Резерв+» Роман Ланский

В эти минуты Роман отдыхает на Бали.
Давайте пожелаем ему хорошего отдыха!
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Но для шаманов, которые паразитируют на трактористах, такие Ланские - не ухылянты. Это те, на кого шаманы работают, усердно пропагандируют ипсо против своего же народа
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всю ночь люди не спали. Мать еле на ногах стоит на работе. Хоть бы дали пол дня выходного. Нееет

Оно выспалось в бункере и в бронике в центре Киева кукарекает о погибших.

А сколько вы убежищ построил???
Ноль??

А дороги строите по всей стране!
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