На авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області РФ — одному з головних центрів стратегічної авіації Росії — вперше за тривалий час не залишилося жодного літака. Про це свідчать супутникові знімки Sentinel-2 від 15 червня, передає NV.
Авіабаза Енгельс-2 довгий час використовувалась для запуску стратегічних бомбардувальників Ту‑160 та Ту‑95МС під час масованих ракетних атак на Україну, а також в операціях у Сирії. Проте зараз база повністю спорожніла.
"На знімках видно лише можливі фальш-цілі, а не справжні літаки"
може в ангарах під землею, або де інде. і що? так вони мали стояти на виду, згідно міжнародних домовленостей щодо стратегічної та ядерної зброї, тепер не стоять. це перемога?
На авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області РФ — одному з головних центрів стратегічної авіації Росії — вперше за тривалий час не залишилося жодного літака. Про це свідчать супутникові знімки Sentinel-2 від 15 червня, передає NV.
Авіабаза Енгельс-2 довгий час використовувалась для запуску стратегічних бомбардувальників Ту‑160 та Ту‑95МС під час масованих ракетних атак на Україну, а також в операціях у Сирії. Проте зараз база повністю спорожніла.
"На знімках видно лише можливі фальш-цілі, а не справжні літаки"
може в ангарах під землею, або де інде. і що? так вони мали стояти на виду, згідно міжнародних домовленостей щодо стратегічної та ядерної зброї, тепер не стоять. це перемога?
Ти шо не бачиш? Ракети ж не зарускають. Пів Києва в огні. Жодної не збили. Мої батьки на власні очі бачили що розбомлено. Все, що їм було треба
Це ж треба радіти потужності, коли ось у тебе перед носом все розбомблено
Майдан виконав свою функцію, коли здриснув Яник. далі то таке
яке таке? Стадо зробило свою справу і його розпустили? А хто не хотів іти тих розігнали?) Прям весь майдан хотів щоб здриснув Яник? Чи мож їм налапшили про європейські зарплати і пенсії та смачну каву в відні?
Banderlog написав:як тоді за Вашою версією народ перестав майданити?
більше половини з сотень Майдану записались в "добробати" (які створювали під егідою МВД Аваков і деяким ДБ зброєю допомагав Коломойській, в Дніпрі так точно), але 2 сотні залишились і продовжували варити собі їжу на кострі і тоді мер Кличко запитав, що ви тут робите після виборів президента, коли на сході почалось АТО (по факту проксі війна рф на Донбасі), після цього прибрали залишки наметів і відновили бруківку на Хрещатику
Вот пример того, как неправильное понимание единственно корректной причины майданов в Украине приводит к нестыковкам и невозможности разумно объяснить факты.
Единственная уже озвученная причина майданов в Украине объясняет все события строго логически. Эта причина - неприлично большие просроченные корпоративные и государственные газовые долги перед Газпромом. Если кому-то это сильно не нравится, то причину можно обозначить более нейтрально - бизнес интересы Газпрома. Точка. Все остальные причины -ложные, надуманные и манипуляционные рождают кучу нестыковок при анализе бесспорных фактов в периоды майданов.
Shaman написав:от чому бігунці все одно намагаються виправдатися? втік, й втік - ні вони вперто намагаються довести - я обісрався, й я гордий цим. навіщо?
Виправдовуються ті, кому є за що виправдовуватись. Ви одноосібно нав'язали комусь якісь ролі і обов'язки, а інших звільнили від цих обов'язків, і люди посилають Вас туди, де Вам місце з цими ролями і обов'язками. Коли Ви та інші зможуть пояснити за які заслуги мільйони громадян (якщо вони - громадяни) нічого не винні цій державі, а просто паразитують, тоді ми будемо розмовляти про обов'язки. Ваше бачення сімейних відносин, ролі чоловіків і жінок у сім'ї нікого не цікавлять. Війна - одна для всіх, а Ви та інші намагаються створити обов'язки для 5% громадян України. Лицеміри і людожери намагаються вижити за рахунок інших. Чому Вас дивує, що люди не хочуть виконувати нав'язані Вами ролі і виправдовуватись за це? Йдіть і воюйте. Яка різниця хто звідки пише? Ви не воюєте. Ви живете в тилу, як і ті, хто виїхав закордон.