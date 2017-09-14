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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1414514146141471414814149 ... 14151>
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:12

  UA написав:
  candle645 написав:Станом на березень цього року - ні "інвалідності", ні адекватної пенсії досі не отримав.

До війни в Україні було понад 2,8 млн офіційних інвалідів на 40 млн наявного населення.
Якась частина з них була справжніми, але більшість це професійні отримувачі соц. виплат від держави.

От не знав, що людям з інвалідністю платять офігенно "великі" гроші, що можно бути "професійним отримувачем соц.виплат" )

Скоріше за все, ти кажешь про себе та інших ментопенсів, які всі інваліди від переносу однієї бумажки з різних кінців стола
  UA написав:Тому останні в пролеті.

Саме через це штукатур Микола буде корчитись від болю махаючи правилом та дякувати Бетону що той дав йому якусь роботу.

Благодійник Бетон примушує працювати каліку, щоб собі виїхати в Польщу ...
Примушує і плаче ... як в тому анекдоті ...

Насправді, у мене є декілька прикладів, коли важкопоранені оформлювали собі інвалідність. Без хабарів
Довго, бюрократія, але не прям супер-важко
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:21

  Schmit написав:2020-2025 усі "демократичні" ЗМІ США, усі наші провладні і "порохоботські" ЗМІ мішають Трампа з лайном. Ситуація не змінилась і з приходом його до влади.

Далі Трамп вимагає від ЄС припинити фінансування рфії покупками енергоносів, знижує ціни на нафту, домовляється про 7 пунктів миру (для нашої ситуації просто суперові умови) і попереджає - відмовитесь, я виходжу з гри.


Трамп війну зупинив ? Ні
Трамп перед Путіним прогібається ? Так

Трамп винний в нічному обстрілі України.
Тому що, він не намагається зупинити Путіна, навпаки.
Трамп витягує Путіна з дипломатичної ізоляції

Путін посилює обстріли, а Трамп щось там белькоче "Володья Путін, не можно обстрілювати, не можна"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:36

АндрейМ
Я можу запитати чому черга має починатись з мене. Хто цю чергу вигадує?


Всі одночасно треба? Ні. Отже черга.
А чому не з вас? А з кого?

Тим більше що з вас вже явно не почали. Четвертий рік, а вас нема.,
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 17 чер, 2025 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:37

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Майдан виконав свою функцію, коли здриснув Яник. далі то таке ;)
яке таке? :lol: Стадо зробило свою справу і його розпустили? А хто не хотів іти тих розігнали?)
Прям весь майдан хотів щоб здриснув Яник? Чи мож їм налапшили про європейські зарплати і пенсії та смачну каву в відні?

це ти своїй пастві розповідай про стадо... з яником твоя кормушка закінчилася? буває... скоро ще прикриють й кормушку від РПЦ ;)

мотиви людей на майдані - це не про тебе, навіть не намагайся зрозуміти. тобі аби десь щось урвати (бо заробляти це теж не про тебе) - й абсолютно пофіг на інших.
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 17 чер, 2025 17:39, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:38

  Бетон написав:Но для шаманов, которые паразитируют на трактористах, такие Ланские - не ухылянты. Это те, на кого шаманы работают, усердно пропагандируют ипсо против своего же народа

коли загострення стало нормою - це сумно, й схоже лікарі вже не допоможуть... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:54

Успіх, криза наближається невпинно, а у вас хвора дружина і недобудова. Я попереджую, а не стебуся. Тому що боляче буде всім але тим хто немає (або зможе витратити в перший місяць все) буде найскрутніше.
Це шепіт освіти у моєму мозку, Ви ж розумніший і його ігноруєте, вірно?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ой ... а что случилось ?
Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают
А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине
С чёго бы вдруг ?

нема жодних "решений" про невиїзд, не розганяй маячню.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:05

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Хочеш заперечити факт що з точки зору чехів все склалось набагато краще ніж у випадку локальної "екзистенційної війни до останньої верби"?

Чого ти завжди такий обісцянний ? ...
Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
Ти в обісцяних штанцях взагалі перестаєшь думати )

секрет успіху в публічних дискусіях від базарної баби з чернігова : коли нема що сказати по темі - доколупайся до орфографії або переходь на особисті образи.
  pesikot написав:Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
вдесяте вже пишу - для чехів набагато краще WW2 ніж німецько-чеська парагвайщина з моральною підтримкою стурбованими екскалацією "партнерами"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:13

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
вдесяте вже пишу - для чехів набагато краще WW2 ніж німецько-чеська парагвайщина з моральною підтримкою стурбованими екскалацією "партнерами"

Letusrock, а для світу і світових трупів? Але ж про що я, у нас группа найрозумніших це ви, тестер та АндрійМ ))) Діти неповнолітні на Соломі розгрібають завал, а вас потрібно зберігати як потенціал нації. Ой, матюк, незамінні воїни світла )
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:16

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:Майдан виконав свою функцію, коли здриснув Яник. далі то таке ;)
яке таке? :lol: Стадо зробило свою справу і його розпустили? А хто не хотів іти тих розігнали?)
Прям весь майдан хотів щоб здриснув Яник? Чи мож їм налапшили про європейські зарплати і пенсії та смачну каву в відні?

це ти своїй пастві розповідай про стадо... з яником твоя кормушка закінчилася? буває... скоро ще прикриють й кормушку від РПЦ ;)

мотиви людей на майдані - це не про тебе, навіть не намагайся зрозуміти. тобі аби десь щось урвати (бо заробляти це теж не про тебе) - й абсолютно пофіг на інших.
та які там мотиви? Вони всі хотіли шоб пенсія мінімальна зменшилась і виплати на дітей зменшились. І ставки по депозитам а ціни виросли. Од того народ відчув гідність :lol: кормушки закрили?)
І а де ж я буду харчуватись? Мені без харчування нізя)да, я не такий переживатєльний як дехто.
ну шо ти сьогодні виконав план? Рішуче засудив обстріл києва путіном?
Кажеш втік трамп від черчіля? І майдан америкоський розігнав...
Banderlog
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