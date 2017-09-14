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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14148141491415014151>
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:01

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:яке таке? :lol: Стадо зробило свою справу і його розпустили? А хто не хотів іти тих розігнали?)
Прям весь майдан хотів щоб здриснув Яник? Чи мож їм налапшили про європейські зарплати і пенсії та смачну каву в відні?

це ти своїй пастві розповідай про стадо... з яником твоя кормушка закінчилася? буває... скоро ще прикриють й кормушку від РПЦ ;)

мотиви людей на майдані - це не про тебе, навіть не намагайся зрозуміти. тобі аби десь щось урвати (бо заробляти це теж не про тебе) - й абсолютно пофіг на інших.
та які там мотиви? Вони всі хотіли шоб пенсія мінімальна зменшилась і виплати на дітей зменшились. І ставки по депозитам а ціни виросли. Од того народ відчув гідність :lol: кормушки закрили?)
І а де ж я буду харчуватись? Мені без харчування нізя)да, я не такий переживатєльний як дехто.
ну шо ти сьогодні виконав план? Рішуче засудив обстріл києва путіном?
Кажеш втік трамп від черчіля? І майдан америкоський розігнав...

вони всі хотіли жити в нормальній державі, а не в якомусь срср-2. але так, це ще треба побудувати - а це не так легко, коли кожен другий Banderlog намагається хапнути лише для себе (радянська школа) :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:03

  Xenon написав:судя по последним событиям на Ближнем Востоке;
что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине

Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:09

  Banderlog написав:
  Xenon написав:судя по последним событиям на Ближнем Востоке;
что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине

Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.

Та ти шо ?

Ти - московит. Антисеміт

Твоя церква - це московитська церква ) Не українська
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:18

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Xenon написав:судя по последним событиям на Ближнем Востоке;
что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине

Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.

Та ти шо ?

Ти - московит. Антисеміт

Твоя церква - це московитська церква ) Не українська
чого ж антисемит? Я за довгу війну між ізраелем і іраном. І бажаю успіху в ній обом сторонам конфлікту. Хай повоюють як ми хочаб 3,5 р.
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 17 чер, 2025 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:25

  Banderlog написав:
  Xenon написав:судя по последним событиям на Ближнем Востоке;
что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине

Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.

а хто там зараз командувач - а то в них зараз там як гаряча картопля ця посада. :D а говорити перси вміють, національна риса в них така багато розмовляти. теж дуже багато лякати спартанців - а тих було лише 300. євреїв трохи більше 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.

Та ти шо ?

Ти - московит. Антисеміт

Твоя церква - це московитська церква ) Не українська
чого ж антисемит? Я за довгу війну між ізраелем і іраном. І бажаю успіху в ній обом сторонам конфлікту. Хай повоюють як ми хочаб 3,5 р.

Довга війна там - це відволікання уваги від нас, і ще й ріст цін на нафту. Не бачу, чим нам може бути цікава довга війна Ізраїлю з Іраном.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:28

  Banderlog написав: і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Всі?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.

Та ти шо ?

Ти - московит. Антисеміт

Твоя церква - це московитська церква ) Не українська
чого ж антисемит? Я за т довгу війну між ізраелем і іраном. І бажаю успіху в ній обом сторонам конфлікту. Хай повоюють як ми хочаб 3,5 р.

не туди дивишся -скоро буде більш цікавіше кіно - руські проти чеченців, тувинців якутів, бурятів, дагів, там ще багато національностей, які хочуть проговорити, що таке говорити по-людськи - отам будемо вболівати - як кажеш, за обидві сторони. досвід чеченців показує, що все одно хтось перемагає...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:32

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.

Та ти шо ?

Ти - московит. Антисеміт

Твоя церква - це московитська церква ) Не українська
чого ж антисемит? Я за довгу війну між ізраелем і іраном. І бажаю успіху в ній обом сторонам конфлікту. Хай повоюють як ми хочаб 3,5 р.

Всякий московит за довгу війну

Пан отче, а як же Святе Писання ... Євангіліє ?
Пустили на самокрутки війни ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:33

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Xenon написав:судя по последним событиям на Ближнем Востоке;
что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине

Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.

а хто там зараз командувач - а то в них
а яка мені різниця? Я і єврейського не знаю командувача. Не запоминав.
Хай бють одне одного і бють добре! :lol: бажано щоб ядерні програми знищили і єврейську і іранську. :wink: жаль далеко для сухопутної операції.
Banderlog
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  #<1 ... 14148141491415014151>
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