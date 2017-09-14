Xenon написав:судя по последним событиям на Ближнем Востоке; что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине
Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва
Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.
Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.
Соскін каже, що Трамп опублікував лист до нього посла США в Ізраїлі, виглядає як прощальний.
Я не специалист по ближнему востоку, но чувствую напряженность для Израиля, которую ему создает Иран в течение последних лет 20.
Иран финансирует, а значит в какой-то момент направляет Хамас из Сектора Газа против Израиля. Причина этому может быть религиозная - типа священная война - то да се. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление из новостей. Однако Израиль отбивает атаки Хамас и наносит разрушающие удары по Сектору Газа. Иран не скрывает своего участия в финансировании Хамаса, чувствует свою мощь в сравнении с Израилем и защиту от росии, с которой у него складываются хорошие экономические отношения - росия монопольно поставляет Ирану ядерные технологии военного характера, ракетные технологии, авиационные технологии, вытеснив при этом Украину за счет подрыва украинского самолета с руководством ХАЗа, летевшего в Иран для установления широкого сотрудничества в сфере гражданской авиации. Сразу же в этом контексте вспоминается польский самолет с руководством Польши, летевший и разбившийся при странных обстоятельствах в росии. Почерк один и тот же в массовых убийствах ключевых лиц - это ФСБ с вероятностью 99% - собрать всех важных лиц на один самолет и устроить катастрофу.
Сначала вызывала подозрение деятельность Хамаса - какой смысл нападать ему на Израиль, если ответ будет быстрый и масштабный? Но если хозяин из Ирана приказал Хамасу, то пришлось создать проблему Израилю. Естественно Израиль, разобравшись с Сектором Газа, принял решение отомстить и Ирану, как заказчику, спровоцировавшему нападение на Израиль. Уничтожение части его военной мощи за счет ракетного удара - достойная цель, пример уничтожения которой может восстановить авторитет Израиля, чуть потерянный из-за проеба первоначального нападения из Сектора Газа.
Но что-то пошло не так и военная цель Израиля не достигнута, прилетела ответка с росийскими технологиями из Ирана. И война постепенно из трех дневной по плану превращается в краткосрочную (до одного года). Евреи традиционно больше торговать умеют, чем планировать военные операции - которые всегда полны неожиданностей из-за вероятности наличия у противника каких то новых вооружений.
Какие бонусы Украине могут перепасть из-за войны в Иране? 1. Переход на электромобили с удвоенной скоростью по причине подорожания нефти. 2. хз
В беспрецедентном решении Израиль временно запретил своим гражданам выезжать за границу. Министр транспорта Мири Регев объяснила это критическим ухудшением ситуации с безопасностью из-за эскалации конфликта с Ираном. Исключения сделаны лишь для иностранных туристов, бизнесменов и дипломатов, находящихся в Израиле, но даже они столкнутся с ограничениями на выезд. «На данном этапе никто не покинет Израиль в ближайшее время», - подчеркнула Регев.
Ой ... а что случилось ?
Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают
А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине С чёго бы вдруг ?
Кстати, автобусы и поезда, на сейчас, в Израиле не курсируют
Banderlog написав: а самі паради вас не смущають? Тільки протести проти них? Скопом їх всіх розганяти треба.
Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"? Якась паралельна реальність.