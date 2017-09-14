Додано: Вів 17 чер, 2025 23:16

Я не специалист по ближнему востоку, но чувствую напряженность для Израиля, которую ему создает Иран в течение последних лет 20.



Иран финансирует, а значит в какой-то момент направляет Хамас из Сектора Газа против Израиля. Причина этому может быть религиозная - типа священная война - то да се. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление из новостей. Однако Израиль отбивает атаки Хамас и наносит разрушающие удары по Сектору Газа. Иран не скрывает своего участия в финансировании Хамаса, чувствует свою мощь в сравнении с Израилем и защиту от росии, с которой у него складываются хорошие экономические отношения - росия монопольно поставляет Ирану ядерные технологии военного характера, ракетные технологии, авиационные технологии, вытеснив при этом Украину за счет подрыва украинского самолета с руководством ХАЗа, летевшего в Иран для установления широкого сотрудничества в сфере гражданской авиации. Сразу же в этом контексте вспоминается польский самолет с руководством Польши, летевший и разбившийся при странных обстоятельствах в росии. Почерк один и тот же в массовых убийствах ключевых лиц - это ФСБ с вероятностью 99% - собрать всех важных лиц на один самолет и устроить катастрофу.



Сначала вызывала подозрение деятельность Хамаса - какой смысл нападать ему на Израиль, если ответ будет быстрый и масштабный? Но если хозяин из Ирана приказал Хамасу, то пришлось создать проблему Израилю. Естественно Израиль, разобравшись с Сектором Газа, принял решение отомстить и Ирану, как заказчику, спровоцировавшему нападение на Израиль. Уничтожение части его военной мощи за счет ракетного удара - достойная цель, пример уничтожения которой может восстановить авторитет Израиля, чуть потерянный из-за проеба первоначального нападения из Сектора Газа.



Но что-то пошло не так и военная цель Израиля не достигнута, прилетела ответка с росийскими технологиями из Ирана. И война постепенно из трех дневной по плану превращается в краткосрочную (до одного года). Евреи традиционно больше торговать умеют, чем планировать военные операции - которые всегда полны неожиданностей из-за вероятности наличия у противника каких то новых вооружений.



Какие бонусы Украине могут перепасть из-за войны в Иране?

1. Переход на электромобили с удвоенной скоростью по причине подорожания нефти.

2. хз