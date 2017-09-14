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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 141501415114152141531415414155>
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:39

  Сибарит написав:Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны.

За уражену техніку -- ?

Хоча знайшов в мережі лише факт виплат з 2015 року:
*Першими таку винагороду, а саме 85 тисяч 200 гривень вже виплачено військовослужбовцям 128 бригади за знищені дві бойові бронемашини."
https://www.kmu.gov.ua/news/248003484

Про повномасштабку гугл видає лише про звіти (5000 в Армію+), а не про фактичні виплати. Може треба інші параметри пошуку?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:45

  katso написав:
  Banderlog написав: а самі паради вас не смущають? Тільки протести проти них? Скопом їх всіх розганяти треба.


Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"?
Якась паралельна реальність.

мнгоходовочка,
як варіант, програвання Овертона для мобілізації оніжєдєтів
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 чер, 2025 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 08:49

  Успіх написав: так азартно бусифікують?

А в чому різниця з отими гаїшниками?
Ті теж азартно робили справу з цілого комплексу самих різних причин:
- план
- ліві гроші за відкуп
- власні особисті мотиви з почуття важливості справи, отримання владних повноважень.

Яка мотивація переважає над іншими і на скільки велика ця перевага - хз. Гадаю, всі рівномірно розподілені і здебільшого всі одночасно в однієї особи.

Корінець тут лише в одному: або вищих управлінців влаштовують саме такі засоби або не влаштовують.
Поки маємо факт - цілком влаштовують. Ні потужного засудження таких дій, ні боротьби з ними нема з боку верхнього керівництва.
За великим рахунком))) - нема достатньої боротьби з ухилянтами й нема достатньої боротьби з бусифікаторами. Отакий суспільний договір по замовчуванню.
Баланс.
Владі поки вдається тримати отакий баланс..
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 чер, 2025 09:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:02

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ой ... а что случилось ?
Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают
А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине
С чёго бы вдруг ?

нема жодних "решений" про невиїзд, не розганяй маячню.

Он так искренне радуется. Думает, что в мире есть ещё такие же больные
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:06

  jump написав:Американський доброволець Раян О'Лірі, командир роти Chosen Company у складі 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, розкритикував українське командування та заявив про припинення діяльності роти.

"Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії" :shock:

Наприкінці травня він написав, що Chosen Company "припиняє свою діяльність і рухається до відділення від української армії" і пообіцяв озвучити причину, коли розірве контракт і "може вільно висловлюватися".

Зображення

Маленький совок не победит большой.
Маленькая совковая армия не победит большую.
Но судя по адскому обстрелу вчера, всё у них получается.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:08

  detroytred написав:
  Сибарит написав:Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны.

За уражену техніку -- ?

Хоча знайшов в мережі лише факт виплат з 2015 року:
*Першими таку винагороду, а саме 85 тисяч 200 гривень вже виплачено військовослужбовцям 128 бригади за знищені дві бойові бронемашини."
https://www.kmu.gov.ua/news/248003484

Про повномасштабку гугл видає лише про звіти (5000 в Армію+), а не про фактичні виплати. Може треба інші параметри пошуку?

Это ближе к премии, чем к сдельной оплате. В любом случае, людоловство в перечень поводов не входит.
Согласен с Вами в том, что упоение властью тоже нельзя сбрасывать со счетов. Времени для соответствующей селекции было достаточно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:11

Корупція? Лише на Марсі!)))

  Сибарит написав:Помнится, во время службы у Вас был период, когда Вы были причастны к армейской бюрократии
Так, декілька місяців.
І тому можу лише підтвердити, що всюди є свої схеми ;)
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Сході гаряче:
Ізраїльські танки вдарили по натовпу цивільних в Газі: 59 жертв, сотні поранених https://www.unian.ua/world/sektor-gaza- ... 41510.html

At least 59 people killed and hundreds wounded in Khan Younis as they sought food supplies, says Gaza health ministry https://www.theguardian.com/world/2025/ ... h-ministry

Думаю, що будуть дії у відповідь від мусульман.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:22

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Помнится, во время службы у Вас был период, когда Вы были причастны к армейской бюрократии
Так, декілька місяців.
І тому можу лише підтвердити, що всюди є свої схеми ;)

А чому б їй не бути?

От дивіться:
*Кому призначаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням доходів?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1553 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389» з 1 січня 2025 року для деяких категорій громадян пільги надаватимуть з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї.
А саме: пільгу надаватимуть за умови, коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу не перевищуватиме величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).
Зокрема, цьогоріч пільги з урахуванням доходів надаватимуть:
- реабілітованим особам (Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»);
- постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2, дружинам (чоловікам) та опікунам дітей померлих громадян 1 та 2 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);*
https://www.facebook.com/Zhmerynska/posts/кому-призначаються-пільги-на-оплату-житлово-комунальних-послуг-з-урахуванням-дох/1453085432749911/?locale=ru_RU

Переводжу: по суті ці категорії лишили пільг постановою кабінету міністрів. Пільги надані Законом. По суті скасовані кабміном.
Конституція забороняє зменшення...


То чому не бути схемам???
Отже пільги - це щоб не платити одразу грошима, а колись потім...

Це майбутнє і діючих...
Тому більшість намагається одразу на місці. Без ніяких потім.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:22

В ухилянтів зараз гра - "вижити за будь яку ціну ©)))

  detroytred написав:
  Успіх написав: так азартно бусифікують?

А в чому різниця з отими гаїшниками?
Ті теж азартно робили справу з цілого комплексу самих різних причин:
- план
- ліві гроші за відкуп
- власні особисті мотиви з почуття важливості справи, отримання владних повноважень.

Яка мотивація переважає над іншими і на скільки велика ця перевага - хз. Гадаю, всі рівномірно розподілені і здебільшого всі одночасно в однієї особи.

Корінець тут лише в одному: або вищих управлінців влаштовують саме такі засоби або не влаштовують.
Поки маємо факт - цілком влаштовують. Ні потужного засудження таких дій, ні боротьби з ними нема з боку верхнього керівництва.
За великим рахунком))) - нема достатньої боротьби з ухилянтами й нема достатньої боротьби з бусифікаторами. Отакий суспільний договір по замовчуванню.
Баланс.
Владі поки вдається тримати отакий баланс..
Напевно, десь так і є))
Поки...
Поки не почнуть вломуваттсь до ухилянтів в квартири :mrgreen:

Хоч і крім того ще багато не задіяних способів:
- в ГТ не заходять і не перевіряють доки, як типу контролери :lol:
- в супермаркети не заходять
- біля/в магазинах "наливайка" засідки не роблять :lol:
- як і в банках - теж))

Тож, ще є куди рухатись))
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