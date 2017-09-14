Сибарит написав:Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны.
За уражену техніку -- ?
Хоча знайшов в мережі лише факт виплат з 2015 року: *Першими таку винагороду, а саме 85 тисяч 200 гривень вже виплачено військовослужбовцям 128 бригади за знищені дві бойові бронемашини." https://www.kmu.gov.ua/news/248003484
Про повномасштабку гугл видає лише про звіти (5000 в Армію+), а не про фактичні виплати. Може треба інші параметри пошуку?
Banderlog написав: а самі паради вас не смущають? Тільки протести проти них? Скопом їх всіх розганяти треба.
Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"? Якась паралельна реальність.
мнгоходовочка, як варіант, програвання Овертона для мобілізації оніжєдєтів
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 чер, 2025 08:52, всього редагувалось 1 раз.
А в чому різниця з отими гаїшниками? Ті теж азартно робили справу з цілого комплексу самих різних причин: - план - ліві гроші за відкуп - власні особисті мотиви з почуття важливості справи, отримання владних повноважень.
Яка мотивація переважає над іншими і на скільки велика ця перевага - хз. Гадаю, всі рівномірно розподілені і здебільшого всі одночасно в однієї особи.
Корінець тут лише в одному: або вищих управлінців влаштовують саме такі засоби або не влаштовують. Поки маємо факт - цілком влаштовують. Ні потужного засудження таких дій, ні боротьби з ними нема з боку верхнього керівництва. За великим рахунком))) - нема достатньої боротьби з ухилянтами й нема достатньої боротьби з бусифікаторами. Отакий суспільний договір по замовчуванню. Баланс. Владі поки вдається тримати отакий баланс..
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 чер, 2025 09:04, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав:Ой ... а что случилось ? Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине С чёго бы вдруг ?
нема жодних "решений" про невиїзд, не розганяй маячню.
Он так искренне радуется. Думает, что в мире есть ещё такие же больные
jump написав:Американський доброволець Раян О'Лірі, командир роти Chosen Company у складі 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, розкритикував українське командування та заявив про припинення діяльності роти.
"Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії"
Наприкінці травня він написав, що Chosen Company "припиняє свою діяльність і рухається до відділення від української армії" і пообіцяв озвучити причину, коли розірве контракт і "може вільно висловлюватися".
Маленький совок не победит большой. Маленькая совковая армия не победит большую. Но судя по адскому обстрелу вчера, всё у них получается.
Сибарит написав:Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны.
За уражену техніку -- ?
Хоча знайшов в мережі лише факт виплат з 2015 року: *Першими таку винагороду, а саме 85 тисяч 200 гривень вже виплачено військовослужбовцям 128 бригади за знищені дві бойові бронемашини." https://www.kmu.gov.ua/news/248003484
Про повномасштабку гугл видає лише про звіти (5000 в Армію+), а не про фактичні виплати. Може треба інші параметри пошуку?
Это ближе к премии, чем к сдельной оплате. В любом случае, людоловство в перечень поводов не входит. Согласен с Вами в том, что упоение властью тоже нельзя сбрасывать со счетов. Времени для соответствующей селекции было достаточно.
Сибарит написав:Помнится, во время службы у Вас был период, когда Вы были причастны к армейской бюрократии
Так, декілька місяців. І тому можу лише підтвердити, що всюди є свої схеми
А чому б їй не бути?
От дивіться: *Кому призначаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням доходів? Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1553 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389» з 1 січня 2025 року для деяких категорій громадян пільги надаватимуть з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї. А саме: пільгу надаватимуть за умови, коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу не перевищуватиме величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн). Зокрема, цьогоріч пільги з урахуванням доходів надаватимуть: - реабілітованим особам (Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»); - постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2, дружинам (чоловікам) та опікунам дітей померлих громадян 1 та 2 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);* https://www.facebook.com/Zhmerynska/posts/кому-призначаються-пільги-на-оплату-житлово-комунальних-послуг-з-урахуванням-дох/1453085432749911/?locale=ru_RU
Переводжу: по суті ці категорії лишили пільг постановою кабінету міністрів. Пільги надані Законом. По суті скасовані кабміном. Конституція забороняє зменшення...
То чому не бути схемам??? Отже пільги - це щоб не платити одразу грошима, а колись потім...
Це майбутнє і діючих... Тому більшість намагається одразу на місці. Без ніяких потім.
А в чому різниця з отими гаїшниками? Ті теж азартно робили справу з цілого комплексу самих різних причин: - план - ліві гроші за відкуп - власні особисті мотиви з почуття важливості справи, отримання владних повноважень.
Яка мотивація переважає над іншими і на скільки велика ця перевага - хз. Гадаю, всі рівномірно розподілені і здебільшого всі одночасно в однієї особи.
Корінець тут лише в одному: або вищих управлінців влаштовують саме такі засоби або не влаштовують. Поки маємо факт - цілком влаштовують. Ні потужного засудження таких дій, ні боротьби з ними нема з боку верхнього керівництва. За великим рахунком))) - нема достатньої боротьби з ухилянтами й нема достатньої боротьби з бусифікаторами. Отакий суспільний договір по замовчуванню. Баланс. Владі поки вдається тримати отакий баланс..
Напевно, десь так і є)) Поки... Поки не почнуть вломуваттсь до ухилянтів в квартири
Хоч і крім того ще багато не задіяних способів: - в ГТ не заходять і не перевіряють доки, як типу контролери - в супермаркети не заходять - біля/в магазинах "наливайка" засідки не роблять - як і в банках - теж))