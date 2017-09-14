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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1415114152141531415414155>
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:32

  Успіх написав:Хоч і крім того ще багато не задіяних способів:
- в ГТ не заходять і не перевіряють доки, як типу контролери :lol:
- в супермаркети не заходять
- біля/в магазинах "наливайка" засідки не роблять :lol:
- як і в банках - теж))

Тож, ще є куди рухатись))


А це можливо лише за умов надання впевненості всл, що за застосування зброї навіть в суто законних випадках (тобто при явному прямому нападі на всл) йому нічого не буде.
Поки такого нема..

Поки баланс.
За рахунок... "проданих" (с) дружина Да Вінчі. Які з некомплектом до 50-% виконують задачі-функції 200+%.
Це зменшує мотивацію. Для нових.
Замкнене коло..
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 чер, 2025 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 09:41

Успіх,
Я что-то не понимаю, Вы возмущаетесь тем, что бусифицируют или тем, что мало бусифицируют?

На выходах из метро в Киеве когда-то ловили.

Если отлавливать алкашей по наливайкам, саботаж станет совсем уж явным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Помнится, во время службы у Вас был период, когда Вы были причастны к армейской бюрократии. Посему, позволю себе задать вопрос, как Вы себе представляете проведение таких выплат?
Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны.
Как гражданским, так и военным очень легко найти поводы для осуждения деятельности военкоматов, но это не повод верить всем слухам.

наприклад взявши 5-10 куо лише за одного відпущеного з тцк, можна частину суми перенаправляти в преміальний фонд))
Але я думаю хлопці з тцк без проблем будуть викрадати людей і на волонтерських засадах, щоб не отримати щасливий білет на Покровськ.
Стосовно поліції - був епізод що підрозділ невиконав план по вилову і по команді керівництва поліцаї тянули між собою жереб хто піде "добровольцем" у Лють. Так попав на війну син мого знайомого
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:срср треба було здаватися відразу, а не оці десятки мільйонів загиблих
вже писав конкретно по цифрах що порівняння некоректне, але ти бачиш лиш те що хочеш бачити
  Shaman написав:правда, Letusrock в цій статистиці все одно були б як розстріляні
правда в ті часи я б був у складі зовсім іншої країни (союзника німеччини), яка жодного відношення до ваших ссср-ів немала. так що ти дав в штангу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 10:26

  Letusrock написав:
  Shaman написав:срср треба було здаватися відразу, а не оці десятки мільйонів загиблих
вже писав конкретно по цифрах що порівняння некоректне, але ти бачиш лиш те що хочеш бачити
  Shaman написав:правда, Letusrock в цій статистиці все одно були б як розстріляні
правда в ті часи я б був у складі зовсім іншої країни (союзника німеччини), яка жодного відношення до ваших ссср-ів немала. так що ти дав в штангу

До шамаана ніяк не дійде, що землі (як і населення що їх заселяло) України відносно недавно входили до складу чотирьох імперій, а в нього, як інших стурбованих патріотів українці стрибають по історії в шароварах: Кий, Мономах, Хмель, Вінниченко, Ющенко-ПАП
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 чер, 2025 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А якщо додати, твій допис, що біднесенький Гітлер воював проти Британії
надай цитату з словами "біднесенький гітлер" брехло.
Уяви собі що дійсно Британія воювала проти Німеччини а Німеччина проти Британії тому що - цитую "Велика Британія оголосила війну Німеччині 3 вересня 1939 року, після нападу Німеччини на Польщу."
Важко пояснити чому в тебе піна з рота йде коли ти дізнаєшся елементарні історичні факти чи події які діти вчать з 5 класу. І навіть намагаєшся заперечити їх чи знайти там якусь зраду.
Думаю справа в неприязні до опонентів. Якщо Бандерлог чи Флайман напишуть 2+2=4 то ти з усією потужністю накинешся заперечувати це та шукати у розвязку цієї рівності російські наративи
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 10:55

  katso написав:
  pesikot написав:Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль готовит новые удары по Ирану, США усиливают военное присутствие
В беспрецедентном решении Израиль временно запретил своим гражданам выезжать за границу. Министр транспорта Мири Регев объяснила это критическим ухудшением ситуации с безопасностью из-за эскалации конфликта с Ираном. Исключения сделаны лишь для иностранных туристов, бизнесменов и дипломатов, находящихся в Израиле, но даже они столкнутся с ограничениями на выезд. «На данном этапе никто не покинет Израиль в ближайшее время», - подчеркнула Регев.


Ой ... а что случилось ?

Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают

А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине
С чёго бы вдруг ?

Кстати, автобусы и поезда, на сейчас, в Израиле не курсируют


Запретили не гражданам выезжать - а авиакомпаниям принимать на вылет граждан Израиля, с целью избежать толп в аэропорту - https://www.haaretz.com/israel-news/202 ... d4b67d0000

Когда это "марафонцев" факты интересовали? :roll: -- а тут такой повод начать рассказывать "это не тут (и в совке) выездные визы придумали - это во всех странах так делают"...
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 10:56

  Бетон написав:Маленький совок не победит большой.
Маленькая совковая армия не победит большую.
Но судя по адскому обстрелу вчера, всё у них получается.


Ви писали вчора, що Жулянам хана :shock:

кацап знає куди бити :shock:

уже в фб

Враховуючи кількість жертв і руйнувань, цілковиту відсутність інформації в укрЗМІ, а також повне володіння такою інформацією в пабліках рф , для ознайомлення варто знати. Нижче - в оригіналі і без перекладу.
*** *** *** *** ***

Ночью российские войска осуществили новый удар по столице Украины, задействовав беспилотники, крылатые и даже гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По городу отмечено множество прилетов.

💥Основные удары пришлись по Дарницкому району. По карте пожаров NASA, возгорания отмечены на радиозаводе, прилегающих складах и в 482-м конструкторском центре. По некоторым данным, там находились ангары, в которых хранили снаряды.

💥Также была атакована база железнодорожной техники. Учитывая площадь объекта и наличие крупных ж/д узлов, там также могли находится вооружение и военная техника.

💥Помимо этого, сообщалось об ударе по Киевскому бронетанковому заводу, но там ущерб выглядит незначительным, а вот два других объекта более интересны с точки зрения урона.

В аэропорту Жуляны прилет отмечен по району у взлетно-посадочной полосы. Судя по характеру детонации под удар попал позиционный район ЗРК Patriot, который располагается в районе этого объекта.

❗️Еще один удар пришелся по ангару национального авиационного университета. Украинские каналы выкладывали жалобные фотографии с якобы атакой по общежитию, однако это последствия взрывной волны. На самом деле атакован склад, в котором находились сотни дронов «Тарас», о которых любезно рассказал друг Зеленского Сергей Притула. :shock:

По фотографии, которую он выложил, легко было определить, что за ангар был использован для хранения беспилотной техники. Этим и воспользовались наши войска, поразив крупную партию БпЛА.

подоляки/абрахами/притули/берлінські і їх фото....цей список можна продовжувати безкінечно...до кіма з його ногами у кольорових шкарпатках, вивалених на стіл :?
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:05

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«Неперевірена інформація, основана на чутках»
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:12

  Hotab написав:«Неперевірена інформація, основана на чутках»
П. 3.9 правил форуму

Вот прям огромное спасибо за информацию - я себе в блокнотик запишу. :D
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