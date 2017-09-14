Бетон написав:Маленький совок не победит большой. Маленькая совковая армия не победит большую. Но судя по адскому обстрелу вчера, всё у них получается.
Ви писали вчора, що Жулянам хана
кацап знає куди бити
уже в фб
Враховуючи кількість жертв і руйнувань, цілковиту відсутність інформації в укрЗМІ, а також повне володіння такою інформацією в пабліках рф , для ознайомлення варто знати. Нижче - в оригіналі і без перекладу. *** *** *** *** ***
Ночью российские войска осуществили новый удар по столице Украины, задействовав беспилотники, крылатые и даже гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По городу отмечено множество прилетов.
💥Основные удары пришлись по Дарницкому району. По карте пожаров NASA, возгорания отмечены на радиозаводе, прилегающих складах и в 482-м конструкторском центре. По некоторым данным, там находились ангары, в которых хранили снаряды.
💥Также была атакована база железнодорожной техники. Учитывая площадь объекта и наличие крупных ж/д узлов, там также могли находится вооружение и военная техника.
💥Помимо этого, сообщалось об ударе по Киевскому бронетанковому заводу, но там ущерб выглядит незначительным, а вот два других объекта более интересны с точки зрения урона.
В аэропорту Жуляны прилет отмечен по району у взлетно-посадочной полосы. Судя по характеру детонации под удар попал позиционный район ЗРК Patriot, который располагается в районе этого объекта.
❗️Еще один удар пришелся по ангару национального авиационного университета. Украинские каналы выкладывали жалобные фотографии с якобы атакой по общежитию, однако это последствия взрывной волны. На самом деле атакован склад, в котором находились сотни дронов «Тарас», о которых любезно рассказал друг Зеленского Сергей Притула.
По фотографии, которую он выложил, легко было определить, что за ангар был использован для хранения беспилотной техники. Этим и воспользовались наши войска, поразив крупную партию БпЛА.
подоляки/абрахами/притули/берлінські і їх фото....цей список можна продовжувати безкінечно...до кіма з його ногами у кольорових шкарпатках, вивалених на стіл
yama написав:https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-administration-disbands-group-focused-pressuring-russia-sources-say-2025-06-17/ Exclusive: Trump administration disbands group focused on pressuring Russia, sources say
Понятное дело: не до "восточного заевропья" сейчас, увы
Banderlog написав:Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва
Понти. Тільки ідіоти можуть повестись на ці понти. У Ірана нічого немає, якби було то було б вже використано. Коли, як не зараз(вчора, позавчора)?
Я думаю Дональд це зрозумів, тому так сміливо став на бік Ізраїлю(на бік переможця).
Бетон написав:Маленький совок не победит большой. Маленькая совковая армия не победит большую. Но судя по адскому обстрелу вчера, всё у них получается.
Ви писали вчора, що Жулянам хана
кацап знає куди бити
уже в фб
Враховуючи кількість жертв і руйнувань, цілковиту відсутність інформації в укрЗМІ, а також повне володіння такою інформацією в пабліках рф , для ознайомлення варто знати. Нижче - в оригіналі і без перекладу. *** *** *** *** ***
Ночью российские войска осуществили новый удар по столице Украины, задействовав беспилотники, крылатые и даже гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По городу отмечено множество прилетов.
💥Основные удары пришлись по Дарницкому району. По карте пожаров NASA, возгорания отмечены на радиозаводе, прилегающих складах и в 482-м конструкторском центре. По некоторым данным, там находились ангары, в которых хранили снаряды.
💥Также была атакована база железнодорожной техники. Учитывая площадь объекта и наличие крупных ж/д узлов, там также могли находится вооружение и военная техника.
💥Помимо этого, сообщалось об ударе по Киевскому бронетанковому заводу, но там ущерб выглядит незначительным, а вот два других объекта более интересны с точки зрения урона.
В аэропорту Жуляны прилет отмечен по району у взлетно-посадочной полосы. Судя по характеру детонации под удар попал позиционный район ЗРК Patriot, который располагается в районе этого объекта.
❗️Еще один удар пришелся по ангару национального авиационного университета. Украинские каналы выкладывали жалобные фотографии с якобы атакой по общежитию, однако это последствия взрывной волны. На самом деле атакован склад, в котором находились сотни дронов «Тарас», о которых любезно рассказал друг Зеленского Сергей Притула.
По фотографии, которую он выложил, легко было определить, что за ангар был использован для хранения беспилотной техники. Этим и воспользовались наши войска, поразив крупную партию БпЛА.
подоляки/абрахами/притули/берлінські і їх фото....цей список можна продовжувати безкінечно...до кіма з його ногами у кольорових шкарпатках, вивалених на стіл
где читаете? можно в приват .
Та оно по всему ру-сегменту ходит. Как говорится "выбирай - не скупись"... vizitnlo.ru/18-06-2025-dnepropetrovskoe-napravlenie-russkaya-armiya-prodolzhaet-uspeshno-rasshiryat-zonu-kontrolya-v-oblasti-karta-boevyh-dejstvij-na-ukraine-na-segodnya/
Успіх написав:Хоч і крім того ще багато не задіяних способів: - в ГТ не заходять і не перевіряють доки, як типу контролери - в супермаркети не заходять - біля/в магазинах "наливайка" засідки не роблять - як і в банках - теж))
Тож, ще є куди рухатись))
Ви не в курсі усіх трендів заходять регулярно, роблячи облави і перекриваючи виходи та виїзди з підземного паркінгу., постійно шаряться по наземних паркінгах трц, стоять біля входів магазинів у цивільних авто, одразу вискакують, коли підходить "кандидат". никаються біля зупинок гт, особливо на виїздах-приміські маршрутки, голо/приміський вокзал/автовокзал. бари/ресторації-облави+нічні набіги на запізнілих розслаблених відвідувачів чатування біля прохідних підприємств біля лікарень/поліклінік автомийки спортзали усі сектори поділені між бригадами виїзд на місці оформлення дтп (мусара в долі) виїзд на виклик мусарів (ті перевертні здають)