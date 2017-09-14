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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1415814159141601416114162 ... 14164>
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:07

  pesikot написав:
Ще скажешь, що не ти писав - як було добре чехам, що їх віддали німцям в 1938 )
чого ж тіки німцям? ) то був обєднаний праобраз євросоюзу. Здалась не тільки чехія але і франція.
Там окрім німеччини ще були австрія і болгарія і угорщина, і хорватія і італія і іспанія і фінляндія і даж румунія. Чому італії було по дорозі з німеччиною а чехи мали опиратись цьому асфальтному катку?)
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:10

  Vadim_ написав:Скільки євреїв у конгресі і сенаті сша ? :mrgreen:

таке питаєте... тут навіть непонятно скільки євреїв у вр України :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Визнаю, залізні копита у Трампа є і цими залізними копитами він голосно цокав, коли втікав зі зустрічі G7

Bloomberg: Лідерам G7 не вдалося переконати Трампа посилити позицію щодо Росії
Європейські країни дедалі більше сумніваються, чи можна довіряти Трампу в питанні подальшого тиску на Росію, пише медіа
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:14

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Німеччина ж не при справах була, нічого не зробила, війни "не починала", ну в Польщу вдерлась, це ж такі дрібниці
А тут бац - їй війну оголосили ... "довелось" їм воювати

Боже, шо воно несе....
Добре що він у мене в бані, не бачу його брєду.

А ти витягни свою голову з дупи, побачишь орігінал повідомлення )
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:17

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав: то це лишній раз доводить що в 1990 в Ізраїлю вже була ЯЗ.
нічого це не доводить. З такими ж успіхами можно доводить що є бомба в катару саудівських еміратів і японії) бо вони могли купити я якщо не купили то значить вже мали. А якщо купили то в же мають.
насправді секрету ніякого нема. Потрібно працювати. Бомба не робиться на коліні. Для цього потрібна розвинута промисловість якої в ізраелю нема. Але пес з нею з бомбою. Бомба є в сша.)
Мова ж іде чи дійсно ізраель самостійно протистоїїть в 100ні раз більшому морю арабів чи може не всі вони такі агресивні а ізраель не такий вже суверенний.
Коли дійшло діло до обміну ракетними ударами чогось зявилась потреба підмоги сша :wink:

У нас/РФ багато катарців/японців у владі/олігархаті? Ні. Катар чи Янопія веде екзистенційну війну 50 років? Ні. Думаю якби Японія сильно захотіла то б сама зробила ЯЗ без особливих проблем.
Є в Ізраїлю промисловість. Для ЯЗ не потрібно щоб вона була прям дуже розвинута. Якось Пакистан ставорив ЯЗ.
Історія Ізраїлю показує що може протистояти практично самостійно. А допомога лишньою ніколи не буває. :D
Взагалі ці всі удари Ізраїль здійснив самостійно, до чого тут США? Це тільки зараз США хоче "примазатись" до успіху Ізраїлю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:19

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Ще скажешь, що не ти писав - як було добре чехам, що їх віддали німцям в 1938 )
чого ж тіки німцям? ) то був обєднаний праобраз євросоюзу. Здалась не тільки чехія але і франція.
Там окрім німеччини ще були австрія і болгарія і угорщина, і хорватія і італія і іспанія і фінляндія і даж румунія. Чому італії було по дорозі з німеччиною а чехи мали опиратись цьому асфальтному катку?)

Я зараз прослухав всю російську пропаганду, яка саме це і пише, що з 1941 року проти СРСР воював прообраз євросоюзу

Але нюанс, чехі були до фінляндії )
Франція не вся здалась, про де Голля сам почитаешь ?

Ну то таке, на нюанси пан отці не звертаюсь уваги, згідно того анекдоту )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 чер, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:23

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:
  andrijk777 написав: то це лишній раз доводить що в 1990 в Ізраїлю вже була ЯЗ.
нічого це не доводить. З такими ж успіхами можно доводить що є бомба в катару саудівських еміратів і японії) бо вони могли купити я якщо не купили то значить вже мали. А якщо купили то в же мають.
насправді секрету ніякого нема. Потрібно працювати. Бомба не робиться на коліні. Для цього потрібна розвинута промисловість якої в ізраелю нема. Але пес з нею з бомбою. Бомба є в сша.)
Мова ж іде чи дійсно ізраель самостійно протистоїїть в 100ні раз більшому морю арабів чи може не всі вони такі агресивні а ізраель не такий вже суверенний.
Коли дійшло діло до обміну ракетними ударами чогось зявилась потреба підмоги сша :wink:

У нас/РФ багато катарців/японців у владі/олігархаті? Ні. Катар чи Янопія веде екзистенційну війну 50 років? Ні. Думаю якби Японія сильно захотіла то б сама зробила ЯЗ без особливих проблем.
F 16 це звідкіля?
Є в Ізраїлю промисловість. Для ЯЗ не потрібно щоб вона була прям дуже розвинута. Якось Пакистан ставорив ЯЗ.
Історія Ізраїлю показує що може протистояти практично самостійно. А допомога лишньою ніколи не буває. :D
Взагалі ці всі удари Ізраїль здійснив самостійно, до чого тут США? Це тільки зараз США хоче "примазатись" до успіху Ізраїлю.

У израиля есть спутники?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 18 чер, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:33

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Ще скажешь, що не ти писав - як було добре чехам, що їх віддали німцям в 1938 )
чого ж тіки німцям? ) то був обєднаний праобраз євросоюзу. Здалась не тільки чехія але і франція.
Там окрім німеччини ще були австрія і болгарія і угорщина, і хорватія і італія і іспанія і фінляндія і даж румунія. Чому італії було по дорозі з німеччиною а чехи мали опиратись цьому асфальтному катку?)

Я зараз прослухав всю російську пропаганду, яка саме це і пише, що з 1941 року проти СРСР воював прообраз євросоюзу

Але нюанс, чехі були до фінляндії )
Франція не вся здалась, про де Голля сам почитаешь ?

Ну то таке, на нюанси пан отці не звертаюсь уваги, згідно того анекдоту )
шо ти там про деголя лепечеш неуч?:lol:
франція здалась. Крапка. Капітуляція була підписана. Крапка. Шарля де голя сидів в лондоні) мож сам троха почитаєш?
То чому угорщина була в союзі з німеччиною і це норм? А чехія мала вести екзестенціальну війну? Їм шо більш всіх надо було? Румунія чомусь свої інтереси бачила єдиними з інтересами німеччини. А в чехії була третина населення німецькою... і вони мали воювати?
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:34

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.

а хто там зараз командувач - а то в них
а яка мені різниця? Я і єврейського не знаю командувача. Не запоминав.
Хай бють одне одного і бють добре! :lol: бажано щоб ядерні програми знищили і єврейську і іранську. :wink: жаль далеко для сухопутної операції.

а чого дивуєтесь, що називають антисемітом? антисеміт й є. адекватні люди розуміють, що має диктатура впасти - щоб звичайні іранці почали думати, як жити далі, а не як спонсорувати різних терористів.

й чого мають знищити єврейську ядерну програму? забули, хто взагалі ядерну зброю розробив? 8)
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:36

  katso написав:
  Banderlog написав: а самі паради вас не смущають? Тільки протести проти них? Скопом їх всіх розганяти треба.

Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"?
Якась паралельна реальність.

як поскребеш - вилазить татарин. чим вам ці паради так заважають??? от мені якось на ці паради от взагалі все одно 8)
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