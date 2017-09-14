pesikot написав: Ще скажешь, що не ти писав - як було добре чехам, що їх віддали німцям в 1938 )
чого ж тіки німцям? ) то був обєднаний праобраз євросоюзу. Здалась не тільки чехія але і франція. Там окрім німеччини ще були австрія і болгарія і угорщина, і хорватія і італія і іспанія і фінляндія і даж румунія. Чому італії було по дорозі з німеччиною а чехи мали опиратись цьому асфальтному катку?)
andrijk777 написав: то це лишній раз доводить що в 1990 в Ізраїлю вже була ЯЗ.
нічого це не доводить. З такими ж успіхами можно доводить що є бомба в катару саудівських еміратів і японії) бо вони могли купити я якщо не купили то значить вже мали. А якщо купили то в же мають. насправді секрету ніякого нема. Потрібно працювати. Бомба не робиться на коліні. Для цього потрібна розвинута промисловість якої в ізраелю нема. Але пес з нею з бомбою. Бомба є в сша.) Мова ж іде чи дійсно ізраель самостійно протистоїїть в 100ні раз більшому морю арабів чи може не всі вони такі агресивні а ізраель не такий вже суверенний. Коли дійшло діло до обміну ракетними ударами чогось зявилась потреба підмоги сша
У нас/РФ багато катарців/японців у владі/олігархаті? Ні. Катар чи Янопія веде екзистенційну війну 50 років? Ні. Думаю якби Японія сильно захотіла то б сама зробила ЯЗ без особливих проблем. Є в Ізраїлю промисловість. Для ЯЗ не потрібно щоб вона була прям дуже розвинута. Якось Пакистан ставорив ЯЗ. Історія Ізраїлю показує що може протистояти практично самостійно. А допомога лишньою ніколи не буває. Взагалі ці всі удари Ізраїль здійснив самостійно, до чого тут США? Це тільки зараз США хоче "примазатись" до успіху Ізраїлю.
pesikot написав: Ще скажешь, що не ти писав - як було добре чехам, що їх віддали німцям в 1938 )
чого ж тіки німцям? ) то був обєднаний праобраз євросоюзу. Здалась не тільки чехія але і франція. Там окрім німеччини ще були австрія і болгарія і угорщина, і хорватія і італія і іспанія і фінляндія і даж румунія. Чому італії було по дорозі з німеччиною а чехи мали опиратись цьому асфальтному катку?)
Я зараз прослухав всю російську пропаганду, яка саме це і пише, що з 1941 року проти СРСР воював прообраз євросоюзу
Але нюанс, чехі були до фінляндії ) Франція не вся здалась, про де Голля сам почитаешь ?
Ну то таке, на нюанси пан отці не звертаюсь уваги, згідно того анекдоту )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 чер, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав: то це лишній раз доводить що в 1990 в Ізраїлю вже була ЯЗ.
нічого це не доводить. З такими ж успіхами можно доводить що є бомба в катару саудівських еміратів і японії) бо вони могли купити я якщо не купили то значить вже мали. А якщо купили то в же мають. насправді секрету ніякого нема. Потрібно працювати. Бомба не робиться на коліні. Для цього потрібна розвинута промисловість якої в ізраелю нема. Але пес з нею з бомбою. Бомба є в сша.) Мова ж іде чи дійсно ізраель самостійно протистоїїть в 100ні раз більшому морю арабів чи може не всі вони такі агресивні а ізраель не такий вже суверенний. Коли дійшло діло до обміну ракетними ударами чогось зявилась потреба підмоги сша
У нас/РФ багато катарців/японців у владі/олігархаті? Ні. Катар чи Янопія веде екзистенційну війну 50 років? Ні. Думаю якби Японія сильно захотіла то б сама зробила ЯЗ без особливих проблем. F 16 це звідкіля? Є в Ізраїлю промисловість. Для ЯЗ не потрібно щоб вона була прям дуже розвинута. Якось Пакистан ставорив ЯЗ. Історія Ізраїлю показує що може протистояти практично самостійно. А допомога лишньою ніколи не буває. Взагалі ці всі удари Ізраїль здійснив самостійно, до чого тут США? Це тільки зараз США хоче "примазатись" до успіху Ізраїлю.
У израиля есть спутники?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 18 чер, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав: Ще скажешь, що не ти писав - як було добре чехам, що їх віддали німцям в 1938 )
чого ж тіки німцям? ) то був обєднаний праобраз євросоюзу. Здалась не тільки чехія але і франція. Там окрім німеччини ще були австрія і болгарія і угорщина, і хорватія і італія і іспанія і фінляндія і даж румунія. Чому італії було по дорозі з німеччиною а чехи мали опиратись цьому асфальтному катку?)
Я зараз прослухав всю російську пропаганду, яка саме це і пише, що з 1941 року проти СРСР воював прообраз євросоюзу
Але нюанс, чехі були до фінляндії ) Франція не вся здалась, про де Голля сам почитаешь ?
Ну то таке, на нюанси пан отці не звертаюсь уваги, згідно того анекдоту )
шо ти там про деголя лепечеш неуч?:lol: франція здалась. Крапка. Капітуляція була підписана. Крапка. Шарля де голя сидів в лондоні) мож сам троха почитаєш? То чому угорщина була в союзі з німеччиною і це норм? А чехія мала вести екзестенціальну війну? Їм шо більш всіх надо було? Румунія чомусь свої інтереси бачила єдиними з інтересами німеччини. А в чехії була третина населення німецькою... і вони мали воювати?
Banderlog написав:Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва
Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.
Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.
а хто там зараз командувач - а то в них
а яка мені різниця? Я і єврейського не знаю командувача. Не запоминав. Хай бють одне одного і бють добре! бажано щоб ядерні програми знищили і єврейську і іранську. жаль далеко для сухопутної операції.
а чого дивуєтесь, що називають антисемітом? антисеміт й є. адекватні люди розуміють, що має диктатура впасти - щоб звичайні іранці почали думати, як жити далі, а не як спонсорувати різних терористів.
й чого мають знищити єврейську ядерну програму? забули, хто взагалі ядерну зброю розробив?
Banderlog написав: а самі паради вас не смущають? Тільки протести проти них? Скопом їх всіх розганяти треба.
Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"? Якась паралельна реальність.
як поскребеш - вилазить татарин. чим вам ці паради так заважають??? от мені якось на ці паради от взагалі все одно