Shaman написав:срср треба було здаватися відразу, а не оці десятки мільйонів загиблих
вже писав конкретно по цифрах що порівняння некоректне, але ти бачиш лиш те що хочеш бачити
це ти перекручуєш - для тебе головне - рівень втрат. так рівень втрат срср був взагалі неспівставний - треба було капітулювати. але у всіх зрадофілів подвійні стандарти - руські будуть воювати до останнього, а всі мають здаватися - ви взагалі от не маскуєтесь
краще поясни, навіщо руські зараз кладуть стільки людей - от що вони отримують?..
Shaman написав:правда, Letusrock в цій статистиці все одно були б як розстріляні
правда в ті часи я б був у складі зовсім іншої країни (союзника німеччини), яка жодного відношення до ваших ссср-ів немала. так що ти дав в штангу
я зрозумів, що був би у складі якихось ваффен дивізій
katso написав:Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"? Якась паралельна реальність.
як поскребеш - вилазить татарин. чим вам ці паради так заважають??? от мені якось на ці паради от взагалі все одно
Давно вже психологи про це написали, якщо проти пєдєрастів - то латентний пєдєраст Вони б і хотіли прийняти учать в параді, але лякаються, тому проти
Якщо комусь пофіг на це - то він нормальної орієнтації
Shaman написав: й чого мають знищити єврейську ядерну програму? забули, хто взагалі ядерну зброю розробив?
Німці розробили? Чого іран хоче знищити ядерну програму ізраелю? Напевно з тих ж причин чому ізраель хоче знищити іранську. Побажаєм їм успіхів. Хай вчепляться одне в одного і з ірану лишиться те саме що лишилось від сирії лівії чи іраку Заради такого діла євреїв не жалко.
Тепер вернемось до чехів. Точніше мої любі знавці історії та держава називалась чехословакією І словаки теж підтримали німців. А іще за час війни з теритої чехословаччини було мобілізовано 600 т чоловік а населення було 14 млн. Для порівняння в Україні зараз населення 38 міліонів а воює проти росії міліон. Так що не треба лохматити бабку про доцільність опору німеччині. Там була всебічна підтримка гітлерівської коаліції навіть вища ніж зараз в нас своєї держави.
Banderlog написав:... піждіть. Докази- якийсь єврей передав пресі союзника ізраїлю фотку з бомбою а потім його викрали агенти мосаду. Ізраїль замала держава для того щоб зробити замкнутий атомний цикл.
ваша зневага до Ізраілю очевидна - а обґрунтування є? чи лише емоції?
експерти вважають, що володіють ядерною зброєю. казати немає, бо немає таке собі твердження. Моссад теж багато чого не підтверджує - само якось вибухає... я не здивуюсь, якщо вже десь схована - якщо Тегеран так й не порозумнішає
КНДР зміг зробити, а така розвинена країна, як Ізраіль - ні? смішно. АЕС немає? так є реактори. чого в них немає, що вони не можуть зробити бомбу?
поки не буде вибуху, достеменно сказати не можна. а оскільки євреї розумні люди на відміну від керівництва персів - то вибуху не буде. тому кожен залишиться при своїй думці
Banderlog написав:... піждіть. Докази- якийсь єврей передав пресі союзника ізраїлю фотку з бомбою а потім його викрали агенти мосаду. Ізраїль замала держава для того щоб зробити замкнутий атомний цикл.
ваша зневага до Ізраілю очевидна - а обґрунтування є? чи лише емоції?