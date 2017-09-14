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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 141591416014161141621416314164>
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:51

  Banderlog написав:шо ти там про деголя лепечеш неуч?:lol:
франція здалась. Крапка. Капітуляція була підписана. Крапка. Шарля де голя сидів в лондоні) мож сам троха почитаєш?

Все вірно, згідно російської пропаганди, Де Голль нічого не робив

Якось воно все само ) партизанський рух, спротив і все таке інше
Нормандія-Неман, теж якось все само по собі

Пан отче, брехня - то гріх )
Почитай Біблію, Євангіліє, там про це написано
Не читай Краткий курс ВКП(б) )

  Banderlog написав:Румунія чомусь свої інтереси бачила єдиними з інтересами німеччини.

Як і ти свої інтереси бачишь з московитами.
Бо ніяк не можешь з московитською церковою розійтись
Історія повторюється
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:55

  Letusrock написав:
  Shaman написав:срср треба було здаватися відразу, а не оці десятки мільйонів загиблих
вже писав конкретно по цифрах що порівняння некоректне, але ти бачиш лиш те що хочеш бачити

це ти перекручуєш - для тебе головне - рівень втрат. так рівень втрат срср був взагалі неспівставний - треба було капітулювати. але у всіх зрадофілів подвійні стандарти - руські будуть воювати до останнього, а всі мають здаватися - ви взагалі от не маскуєтесь :D

краще поясни, навіщо руські зараз кладуть стільки людей - от що вони отримують?..
  Shaman написав:правда, Letusrock в цій статистиці все одно були б як розстріляні
правда в ті часи я б був у складі зовсім іншої країни (союзника німеччини), яка жодного відношення до ваших ссср-ів немала. так що ти дав в штангу

я зрозумів, що був би у складі якихось ваффен дивізій :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Брав участь в організації катівень. В окупованому Бердянську ліквідували зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая

ось про що треба постійно казати - щоб всі зрадники пам'ятали, що за ними прийдуть... або нові хазяї викинуть, як використаний виріб :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:59

jump
й навіщо цитуєте кацапську пропаганду - по деяким даним, може бути... вони напевне й у цьому під'їзді вже склад зброї знайшли.

не цитуйте ворожу пропаганду - вони до речі пишуть, що кожного обстрілу по Патріоту знищують...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:59

  Shaman написав:
  katso написав:Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"?
Якась паралельна реальність.

як поскребеш - вилазить татарин. чим вам ці паради так заважають??? от мені якось на ці паради от взагалі все одно 8)

Давно вже психологи про це написали, якщо проти пєдєрастів - то латентний пєдєраст
Вони б і хотіли прийняти учать в параді, але лякаються, тому проти

Якщо комусь пофіг на це - то він нормальної орієнтації
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:00

  Shaman написав:
й чого мають знищити єврейську ядерну програму? забули, хто взагалі ядерну зброю розробив? 8)

Німці розробили? :lol:
Чого іран хоче знищити ядерну програму ізраелю? Напевно з тих ж причин чому ізраель хоче знищити іранську.
Побажаєм їм успіхів.
Хай вчепляться одне в одного і з ірану лишиться те саме що лишилось від сирії лівії чи іраку :lol:
Заради такого діла євреїв не жалко.

Тепер вернемось до чехів. Точніше мої любі знавці історії та держава називалась чехословакією :lol:
І словаки теж підтримали німців.
А іще за час війни з теритої чехословаччини було мобілізовано 600 т чоловік а населення було 14 млн.
Для порівняння в Україні зараз населення 38 міліонів а воює проти росії міліон. Так що не треба лохматити бабку про доцільність опору німеччині. Там була всебічна підтримка гітлерівської коаліції навіть вища ніж зараз в нас своєї держави.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:03

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:правда, Letusrock в цій статистиці все одно були б як розстріляні
правда в ті часи я б був у складі зовсім іншої країни (союзника німеччини), яка жодного відношення до ваших ссср-ів немала. так що ти дав в штангу

я зрозумів, що був би у складі якихось ваффен дивізій :lol:

Був би ... сумнівив немає

Навіть зараз, він був би в армії РФ - вбивав би українців.
Ненавістю від нього аж несе
У нього одна проблема - армія РФ ще не на Закарпатті, тому він за віддачу теріторій України на користь РФ
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:12

  Banderlog написав:...
піждіть. Докази- якийсь єврей передав пресі союзника ізраїлю фотку з бомбою а потім його викрали агенти мосаду. Ізраїль замала держава для того щоб зробити замкнутий атомний цикл.

ваша зневага до Ізраілю очевидна - а обґрунтування є? чи лише емоції? :D

експерти вважають, що володіють ядерною зброєю. казати немає, бо немає таке собі твердження. Моссад теж багато чого не підтверджує - само якось вибухає... я не здивуюсь, якщо вже десь схована - якщо Тегеран так й не порозумнішає :lol:

КНДР зміг зробити, а така розвинена країна, як Ізраіль - ні? смішно. АЕС немає? так є реактори. чого в них немає, що вони не можуть зробити бомбу?

поки не буде вибуху, достеменно сказати не можна. а оскільки євреї розумні люди на відміну від керівництва персів - то вибуху не буде. тому кожен залишиться при своїй думці 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:24

  Shaman написав:ваша зневага до Ізраілю очевидна - а обґрунтування є? чи лише емоції? :D


Може мені доказувати ще і відсутність марсіан?) :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:24

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
піждіть. Докази- якийсь єврей передав пресі союзника ізраїлю фотку з бомбою а потім його викрали агенти мосаду. Ізраїль замала держава для того щоб зробити замкнутий атомний цикл.

ваша зневага до Ізраілю очевидна - а обґрунтування є? чи лише емоції? :D

"евреи христа нашего распяли"
От і вся зневага )
pesikot
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