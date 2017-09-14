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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1416014161141621416314164>
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:26

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
піждіть. Докази- якийсь єврей передав пресі союзника ізраїлю фотку з бомбою а потім його викрали агенти мосаду. Ізраїль замала держава для того щоб зробити замкнутий атомний цикл.

ваша зневага до Ізраілю очевидна - а обґрунтування є? чи лише емоції? :D

"евреи христа нашего распяли"
От і вся зневага )
учи тебе, учи а одні двійки. Христа розпяли римляни.
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:26

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ваша зневага до Ізраілю очевидна - а обґрунтування є? чи лише емоції? :D


Може мені доказувати ще і відсутність марсіан?) :lol:

Так ти і доказуєшь, що євреї мають бути відсутні )
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Христа розпяли римляни.


Понтій Пілат був римським чиновником, який керував Юдеєю в час смерті Ісуса.
Ісус був засуджений до смерті після суду, проведеного перед юдейськими старійшинами та священниками.
Пілат, хоч і не збирався його розп'явати, але через тиск юдейського народу погодився на розп'яття.
Розп'яття було видом страти, широко використовуваним римлянами, і Ісус був розп'ятий разом із двома злодіями. Здійснили -римські солдати
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:34

  Banderlog написав:учи тебе, учи а одні двійки. Христа розпяли римляни.

Московит з тебе і поліз ... як все просто )
А розмов було ... що ти вуйко з Буковини, а виявляється ... що ти приїхав на Буковину з Московії

До речі, ти і Біблію не читав, що там було, хто кого на хрест повісив
Я читав, ти - ні

І ти - двадцятка УПЦ МП.
Почитай Біблію, для тебе буде корисне
Не читай Краткий курс ВКП(б), моя тобі порада )
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:36

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Христа розпяли римляни.


Понтій Пілат був римським чиновником, який керував Юдеєю в час смерті Ісуса.
Ісус був засуджений до смерті після суду, проведеного перед юдейськими старійшинами та священниками.
Пілат, хоч і не збирався його розп'явати, але через тиск юдейського народу погодився на розп'яття.
Розп'яття було видом страти, широко використовуваним римлянами, і Ісус був розп'ятий разом із двома злодіями. Здійснили -римські солдати

Для того, хто в двадцятці УПЦ МП - це все складно
Він не читав, як і багато чого.

Він - "чєго ізволітє" від московитської церкви )
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:19

  katso написав:
  alex_dvornichenko написав:
  katso написав:Уже обсуждали поклонников "традиционных ценностей", протестующих против ЛГБТ в центре Киева - https://www.facebook.com/photo?fbid=743 ... 6013548941 ? Которых в упор не видит ни ТЦК ни полиция

Протест организовало братство Корчинского, там воюют все кто могут, а по митингам бегает в основном их молоджёжь, которой воевать рано.


Там на фото люди с замотанными лицами (почему кстати?) поэтому нельзя определить их возраст, но ТЦК это и не хочет почему то, а ведь на окраинах молодежь останавливают аж бегом, я видел.

это _ученики "УА"_
в _2х балаклавах_ проще "налаживать визуальный контакт"...
...да и безопасней
а потом вжуууух и УБД для мента на пенсии в 40+)))
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Видели рожу тцк-ашника воловика, который побил учителя в Харькове?
Полюбуйтесь на суд. Нагло улыбаются и спускают с рук этому мерзавцу.
Кстати, если он военнослужащий, почему его судит не всп?
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:28

А всі співпадіння - просто співпадіння!)))

  Hotab написав:Успіх
«Неперевірена інформація, основана на чутках»
П. 3.9 правил форуму
Так я ЧІТКО пишу, що це на Марсі! :lol:
Про марсіан!

Що, може вже за казки/байки кидають у в'язницю? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:34

  Letusrock написав:
  Сибарит написав:Помнится, во время службы у Вас был период, когда Вы были причастны к армейской бюрократии. Посему, позволю себе задать вопрос, как Вы себе представляете проведение таких выплат?
Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны.
Как гражданским, так и военным очень легко найти поводы для осуждения деятельности военкоматов, но это не повод верить всем слухам.

наприклад взявши 5-10 куо лише за одного відпущеного з тцк, можна частину суми перенаправляти в преміальний фонд))
Але я думаю хлопці з тцк без проблем будуть викрадати людей і на волонтерських засадах, щоб не отримати щасливий білет на Покровськ.
Стосовно поліції - був епізод що підрозділ невиконав план по вилову і по команді керівництва поліцаї тянули між собою жереб хто піде "добровольцем" у Лють. Так попав на війну син мого знайомого


сын вашего знакомого "волонтер-людолов"?
сколько "заработал" за время своей "деятельности"?
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:35

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©)))

  jump написав:
  Успіх написав:Хоч і крім того ще багато не задіяних способів:
- в ГТ не заходять і не перевіряють доки, як типу контролери :lol
- в супермаркети не заходять
- біля/в магазинах "наливайка" засідки не роблять :lol
- як і в банках - теж))

Тож, ще є куди рухатись))


Ви не в курсі усіх трендів 8)
заходять регулярно, роблячи облави і перекриваючи виходи та виїзди з підземного паркінгу., постійно шаряться по наземних паркінгах трц, стоять біля входів магазинів у цивільних авто, одразу вискакують, коли підходить "кандидат".
никаються біля зупинок гт, особливо на виїздах-приміські маршрутки, голо/приміський вокзал/автовокзал.
бари/ресторації-облави+нічні набіги на запізнілих розслаблених відвідувачів
чатування біля прохідних підприємств
біля лікарень/поліклінік
автомийки
спортзали
усі сектори поділені між бригадами
виїзд на місці оформлення дтп (мусара в долі)
виїзд на виклик мусарів (ті перевертні здають)

как далєкі Ви от народа :oops:

Якщо Ви такі близькі(як я бачу) до народу - як Вам не страшно ходити по вулицях і все це спостерігати?))
Маєте 60+, чи броню?
Розкрийте Ваш секрет успіху Успіху? :lol:
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