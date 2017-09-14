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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14161141621416314164>
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:35

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх
«Неперевірена інформація, основана на чутках»
П. 3.9 правил форуму
Так я ЧІТКО пишу, що це на Марсі! :lol:
Про марсіан!

Що, може вже за казки/байки кидають у в'язницю? :mrgreen:

По морді дають за байки ))

По пихатій морді Долярчика ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:39

  Успіх написав:Якщо Ви такі близькі(як я бачу) до народу - як Вам не страшно ходити по вулицях і все це спостерігати?))
Маєте 60+, чи броню?
Розкрийте Ваш секрет успіху Успіху? :lol:


Напився ? Став зухвалим ?

Завтра буде похмілля )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 чер, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:41

  pesikot написав:
  Banderlog написав:учи тебе, учи а одні двійки. Христа розпяли римляни.

Московит з тебе і поліз ... як все просто )
А розмов було ... що ти вуйко з Буковини, а виявляється ... що ти приїхав на Буковину з Московії

До речі, ти і Біблію не читав, що там було, хто кого на хрест повісив
Я читав, ти - ні

І ти - двадцятка УПЦ МП.
Почитай Біблію, для тебе буде корисне
Не читай Краткий курс ВКП(б), моя тобі порада )

для марксизму-ленінізму Banderlog замолодий... є більш сучасні теми для РПЦ та її філій - наприклад, як проганяти контрабас через церкву :D тут сам патріарх гундяєв може якісно проконсультувати :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:41

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  Shaman написав:Брав участь в організації катівень. В окупованому Бердянську ліквідували зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая

ось про що треба постійно казати - щоб всі зрадники пам'ятали, що за ними прийдуть... або нові хазяї викинуть, як використаний виріб :D

Почему ты до сих пор не на фронте??
Чего ты тут весь день строчишь? Тебе скучно? Нечего делать?
На фронт иди, ухылятн

ти чого занервував, Бетончику? :shock:

Тому що, Бетону вставили черговий прутен закону, тому він і нервує.

Некомфортно йому від закону, тому і верещить на весь форум )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:45

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:51

Schmit
То де залізні копита Трампа ?

Чи тільки він тими копитами втікати вміє ?

Чому Трамп не нагибає Путіна, а стелеться перед ним ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:57

В курник, де кури несуть золоті яйця - не допускають!)))

  pesikot написав:Долярчик, дарую тобі ідею - влаштовуєшься в ТЦК, бусифікуєшь budivelnik'а та його синів, отримуєшь 20К гривень (як ти кажешь) за кожного
60К на кармані і твоя давня мрія здійснилась ))

Тільки у мене одне питання до тебе - чому ні ? ))
Ідея, звичайно, спокуслива :lol: - та я в душі - "добряк" :D і, навряд, чи я зможу отак за ноги волокти по асфальту і запихати в бусік звичайних простих пересічних, які просто хочуть жити! :mrgreen:

Але, побачивши Будівелька з його синами, то може би і плюнув на свої принцими і поволік би їх у бусік :lol:

А що, ти думаєш, що в тцк отак легко комусь "з вулиці" влаштуватись? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:02

  pesikot написав:Напився ?
Не суди по собі, алкаш! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:04

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, дарую тобі ідею - влаштовуєшься в ТЦК, бусифікуєшь budivelnik'а та його синів, отримуєшь 20К гривень (як ти кажешь) за кожного
60К на кармані і твоя давня мрія здійснилась ))

Тільки у мене одне питання до тебе - чому ні ? ))
Ідея, звичайно, спокуслива :lol: - та я в душі - "добряк" :D і, навряд, чи я зможу отак за ноги волокти по асфальту і запихати в бусік звичайних простих пересічних, які просто хочуть жити! :mrgreen:

Але, побачивши Будівелька з його синами, то може би і плюнув на свої принцими і поволік би їх у бусік :lol:

А що, ти думаєш, що в тцк отак легко комусь "з вулиці" влаштуватись? :mrgreen:

Бачишь, дурнику, я одразу написав, що ти не погодишься )
Молодець, не підвів )

Ти звичайне трепло )
Для мене це не новина
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:07

  pesikot написав:Ти звичайне трепло
Не суди по собі, піськакота! :lol:
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  #<1 ... 14161141621416314164>
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