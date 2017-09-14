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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14161141621416314164
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:08

  Успіх написав:
  pesikot написав:Напився ?
Не суди по собі, алкаш! :mrgreen:

Скільки у budivelnik'а купив горілки ? 0.5 ? 0.7 ? Літру ?

Не соромся, тут всі свої ) Кажи, як є
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:32

  pesikot написав:Schmit
То де залізні копита Трампа ?

Чи тільки він тими копитами втікати вміє ?

Чому Трамп не нагибає Путіна, а стелеться перед ним ?


А з якого це дива Трамп збов'язаний "нагибати Путіна"? Ти що собі нафантазував?

Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули.
Зе потрібно було тільки підписати і вже сьогодні у нас стартувала б виборча кампанія, а не вибухи сотень шахідів у Києві.
Але ні, Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз і тепер вже не "винен тільки путін", а і "Трамп винен у обстрілі Києва".
Сюр.

Ти краще пофантазуй, як потужно, дякуючи Зе, виглядатиме "щит Європи" ще за рік/два/три війни, як виглядатиме та перемога згідно плану Зе. Зеленський же відмовився від миру не просто так, у нього ж є план, план перемоги, він точно є, його ж не може не бути.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:38

Schmit наша перемога, нажаль, залежить не від нас. Єдиний шанс перемогти москалів - дочекатись щоб в них закінчились гроші. А для цього потрібно щоб партнери вводили санкції і слідкували за їх дотриманням. І щоб нам давали більше грошей.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:50

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:Христа розпяли римляни.


Понтій Пілат був римським чиновником, який керував Юдеєю в час смерті Ісуса.
Ісус був засуджений до смерті після суду, проведеного перед юдейськими старійшинами та священниками.
Пілат, хоч і не збирався його розп'явати, але через тиск юдейського народу погодився на розп'яття.
Розп'яття було видом страти, широко використовуваним римлянами, і Ісус був розп'ятий разом із двома злодіями. Здійснили -римські солдати

Для того, хто в двадцятці УПЦ МП - це все складно
Він не читав, як і багато чого.

Він - "чєго ізволітє" від московитської церкви )
та шо Ви мені голову морочите? Ці євреї що зара в ізраелі ще менше відношення мають до євреїв часів Христа ніж італійці до римлян.
Щодо церкви то вчора ваші томосівці за підтримки поліцаїв хотіли собор в чернівцях оджати но народ не дав. Зара поліція скіглить ,що конфлікти треба рішати в судовому порядку :lol: . Думають
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:55

  Дюрі-бачі написав:І щоб нам давали більше грошей.

Цим чувакам щоб більше грошей давали?
BIGor
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