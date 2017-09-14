Цим чувакам щоб більше грошей давали?
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:55
Додано: Сер 18 чер, 2025 22:14
Ну т.е. нет никаких шансов?
Додано: Сер 18 чер, 2025 22:36
Мда. Один тут носився з рпв, як дурень з писаною торбою, тепер інший носиться з 7 пунктами плану.. Казкові двбдятли.
А в реальності що допомогло? рпв, якого рф як завжди не дотрималася чи павутина? Риторичне.
А рф плекала їх надії та всіляко підтримувала
Надайте сюди посилання на джерело, де є офіційна заява рф, що вона згодна на 7 пунктів плану Трампа, щоб я нарешті прозріла, а то крім капітуляції нічого не бачу з їх боку.
Додано: Сер 18 чер, 2025 22:41
Що за кацапська пропаганда на форумі? Він обіцяв зупинити війну, можу навіть нагадати про терміни. А не "7 пунктів", на які повинен був чомусь погодитися Зеленський, який взагалі не має важілів для закінчення війни (навіть за допомогою капітуляції).
І ще, невже я пропустив, і путін дійсно погодився з тими пунктами і пообіяв припинити війну в разі підписання? Якщо так, коли це було, можна якесь посилання? Бо я пам'ятаю тільки щось на кшталт "ну добре, хай буде сім пунктів і ще пів України на додачу, і тоді можемо розпочати переговори, і це не предмет переговорів, це тільки щоб ми взагалі туди прийшли".
Додано: Сер 18 чер, 2025 23:13
Історія покаже, хто довбодятли. Хоча історія вже показала, хто ті крикуни про страшний "зрадницький мінськ" любітєлі поржать у 2019. Жителі Маріуполя, Бахмута та інших хвортець збрехати не дадуть.
Ну добре, припускаємо - пункти фейкові (для чого це Трампу - не зрозуміло), то нам вигідно було їх підписати чи ні?
Моделюємо ситуацію:
1. Зе публічно підписує, а путін пізніше заявляє, що проти - результат:
- команда Трампа посоромлена кремлем і в конфронтації з путіним;
- дипломатична перемога України (ми демонструємо, що за мир, а проти лише москалі).
2. Зе публічно відмовляється, а путін пізніше заявляє, що проти - результат:
- команда Трампа посоромлена Зе і в конфронтації з Зе;
- наша дипломатична поразка - не тільки путін, а і Україна проти миру.
Тобто якщо б пункти були фейковими, то їх підписання нічим нам не загрожувало.
Або наш лідер дуже недалекоглядний, або ці пункти дійсно були реальними домовленостями і Зе їх зірвав.
Думай-те, якщо є ще чим.
Капітуляція?
А, точно, ми ж перемагаємо, план Зе втілюється і ось-ось... Цей негідник Трамп хотів врятувати путіна (не нас) від реальної поразки і капітуляції. Тому нам тільки кордони 91 і 100500 мільярдів репарацій подавай, на менше ми не згодні.
Додано: Чет 19 чер, 2025 00:28
2x Ястребов больше нет.
Кажуть: "2x Ястребов больше нет".
Додано: Чет 19 чер, 2025 00:52
М-да.
З рпв носяться Зе, Стармер, Трамп і т.д.
І не отут, а в реалі.
Негативу уж точно від цього нема.
І Павутину готувати-провести ніяк не заважало.
Про позитив всяким казковим навіть Зе прямою мовою розтлумачив.
Але ніяк до деяких не дійде.
Те, що Лапей передбачив ще хто зна коли.
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*Берни Сандерс.
" Нетаньяху не является президентом США и не должен определять внешнюю и военную политику Америки.
Если народ Израиля поддерживает его решение начать войну с Ираном — это их выбор и их война.
США не должны быть вовлечены в этот конфликт".* (С)
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