Додано: Сер 18 чер, 2025 23:13

fler написав: Schmit написав: А з якого це дива Трамп збов'язаний "нагибати Путіна"?

Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули. А з якого це дива Трамп збов'язаний "нагибати Путіна"?Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули.

Мда. Один тут носився з рпв, як дурень з писаною торбою, тепер інший носиться з 7 пунктами плану.. Казкові двбдятли.

А в реальності що допомогло? рпв, якого рф як завжди не дотрималася чи павутина? Риторичне. Мда. Один тут носився з рпв, як дурень з писаною торбою, тепер інший носиться з 7 пунктами плану.. Казкові двбдятли.А в реальності що допомогло? рпв, якого рф як завжди не дотрималася чи павутина? Риторичне.

fler написав: Schmit написав: Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз ..

Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз ..

А рф плекала їх надії та всіляко підтримувала

Надайте сюди посилання на джерело, де є офіційна заява рф, що вона згодна на 7 пунктів плану Трампа, щоб я нарешті прозріла, а то крім капітуляції нічого не бачу з їх боку. А рф плекала їх надії та всіляко підтримувалаНадайте сюди посилання на джерело, де є офіційна заява рф, що вона згодна на 7 пунктів плану Трампа, щоб я нарешті прозріла, а то крім капітуляції нічого не бачу з їх боку.

Історія покаже, хто довбодятли. Хоча історія вже показала, хто ті крикуни про страшний "зрадницький мінськ" любітєлі поржать у 2019. Жителі Маріуполя, Бахмута та інших хвортець збрехати не дадуть.Ну добре, припускаємо - пункти фейкові (для чого це Трампу - не зрозуміло), то нам вигідно було їх підписати чи ні?Моделюємо ситуацію:1. Зе публічно підписує, а путін пізніше заявляє, що проти - результат:- команда Трампа посоромлена кремлем і в конфронтації з путіним;- дипломатична перемога України (ми демонструємо, що за мир, а проти лише москалі).2. Зе публічно відмовляється, а путін пізніше заявляє, що проти - результат:- команда Трампа посоромлена Зе і в конфронтації з Зе;- наша дипломатична поразка - не тільки путін, а і Україна проти миру.Тобто якщо б пункти були фейковими, то їх підписання нічим нам не загрожувало.Або наш лідер дуже недалекоглядний, або ці пункти дійсно були реальними домовленостями і Зе їх зірвав.Думай-те, якщо є ще чим.Капітуляція?А, точно, ми ж перемагаємо, план Зе втілюється і ось-ось... Цей негідник Трамп хотів врятувати путіна (не нас) від реальної поразки і капітуляції. Тому нам тільки кордони 91 і 100500 мільярдів репарацій подавай, на менше ми не згодні.