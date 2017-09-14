Дюрі-бачі написав:Schmit наша перемога, нажаль, залежить не від нас. Єдиний шанс перемогти москалів - дочекатись щоб в них закінчились гроші. А для цього потрібно щоб партнери вводили санкції і слідкували за їх дотриманням. І щоб нам давали більше грошей.
Ну т.е. нет никаких шансов?
С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС уже заплатили более 200 миллиардов евро за энергоносители из РФ.
Schmit написав:А з якого це дива Трамп збов'язаний "нагибати Путіна"? Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули.
Мда. Один тут носився з рпв, як дурень з писаною торбою, тепер інший носиться з 7 пунктами плану.. Казкові двбдятли. А в реальності що допомогло? рпв, якого рф як завжди не дотрималася чи павутина? Риторичне.
Schmit написав:Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз ..
А рф плекала їх надії та всіляко підтримувала Надайте сюди посилання на джерело, де є офіційна заява рф, що вона згодна на 7 пунктів плану Трампа, щоб я нарешті прозріла, а то крім капітуляції нічого не бачу з їх боку.
Schmit написав: Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули. Зе потрібно було тільки підписати і вже сьогодні у нас стартувала б виборча кампанія, а не вибухи сотень шахідів у Києві. Але ні, Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз
Що за кацапська пропаганда на форумі? Він обіцяв зупинити війну, можу навіть нагадати про терміни. А не "7 пунктів", на які повинен був чомусь погодитися Зеленський, який взагалі не має важілів для закінчення війни (навіть за допомогою капітуляції). І ще, невже я пропустив, і путін дійсно погодився з тими пунктами і пообіяв припинити війну в разі підписання? Якщо так, коли це було, можна якесь посилання? Бо я пам'ятаю тільки щось на кшталт "ну добре, хай буде сім пунктів і ще пів України на додачу, і тоді можемо розпочати переговори, і це не предмет переговорів, це тільки щоб ми взагалі туди прийшли".
Schmit написав:А з якого це дива Трамп збов'язаний "нагибати Путіна"? Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули.
Мда. Один тут носився з рпв, як дурень з писаною торбою, тепер інший носиться з 7 пунктами плану.. Казкові двбдятли. А в реальності що допомогло? рпв, якого рф як завжди не дотрималася чи павутина? Риторичне.
Історія покаже, хто довбодятли. Хоча історія вже показала, хто ті крикуни про страшний "зрадницький мінськ" любітєлі поржать у 2019. Жителі Маріуполя, Бахмута та інших хвортець збрехати не дадуть.
fler написав:
Schmit написав:Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз ..
А рф плекала їх надії та всіляко підтримувала Надайте сюди посилання на джерело, де є офіційна заява рф, що вона згодна на 7 пунктів плану Трампа, щоб я нарешті прозріла, а то крім капітуляції нічого не бачу з їх боку.
Ну добре, припускаємо - пункти фейкові (для чого це Трампу - не зрозуміло), то нам вигідно було їх підписати чи ні? Моделюємо ситуацію: 1. Зе публічно підписує, а путін пізніше заявляє, що проти - результат: - команда Трампа посоромлена кремлем і в конфронтації з путіним; - дипломатична перемога України (ми демонструємо, що за мир, а проти лише москалі). 2. Зе публічно відмовляється, а путін пізніше заявляє, що проти - результат: - команда Трампа посоромлена Зе і в конфронтації з Зе; - наша дипломатична поразка - не тільки путін, а і Україна проти миру. Тобто якщо б пункти були фейковими, то їх підписання нічим нам не загрожувало. Або наш лідер дуже недалекоглядний, або ці пункти дійсно були реальними домовленостями і Зе їх зірвав. Думай-те, якщо є ще чим.
Капітуляція? А, точно, ми ж перемагаємо, план Зе втілюється і ось-ось... Цей негідник Трамп хотів врятувати путіна (не нас) від реальної поразки і капітуляції. Тому нам тільки кордони 91 і 100500 мільярдів репарацій подавай, на менше ми не згодні.
fler написав:Мда. Один тут носився з рпв, як дурень з писаною торбою, тепер інший носиться з 7 пунктами плану.. Казкові двбдятли.
М-да. З рпв носяться Зе, Стармер, Трамп і т.д. І не отут, а в реалі. Негативу уж точно від цього нема. І Павутину готувати-провести ніяк не заважало. Про позитив всяким казковим навіть Зе прямою мовою розтлумачив.
Але ніяк до деяких не дійде. Те, що Лапей передбачив ще хто зна коли. __________________________________ *Берни Сандерс. " Нетаньяху не является президентом США и не должен определять внешнюю и военную политику Америки. Если народ Израиля поддерживает его решение начать войну с Ираном — это их выбор и их война. США не должны быть вовлечены в этот конфликт".* (С)
Дюрі-бачі написав:Schmit наша перемога, нажаль, залежить не від нас. Єдиний шанс перемогти москалів - дочекатись щоб в них закінчились гроші. А для цього потрібно щоб партнери вводили санкції і слідкували за їх дотриманням. І щоб нам давали більше грошей.
Ну т.е. нет никаких шансов?
С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС уже заплатили более 200 миллиардов евро за энергоносители из РФ.
M-Audio написав:чомусь погодитися Зеленський, який взагалі не має важілів для закінчення війни (навіть за допомогою капітуляції). .
не має карт? То треба погоджуватись на пропозицію трампа. Тепер трамп виходить з переговорів.
На жаль таких умов, які були запропоновані у тих 7 пунктах, вже не буде. Це була разова акція, яку ми потужно прое**лі. Зате тепер можна розповідати лохторату, що команда Трампа сама вигадала умови миру і ні з ким їх не погодила. При цьому у лохторату не виникає логічне запитання, якщо пункти були вигадані, то чим нам згрожувало їх підписання?