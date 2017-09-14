"Бусифікація" і доставка в ТЦК: силова мобілізація вбиває бізнес в Україні
Силові методи мобілізації призводять до великих втрат в українській економіці. Непрофесійна робота співробітників ТЦК змушує бізнес закриватися.
"Совково-рабовласницька" філософія проведення мобілізаційної роботи прямо б'є по українському бюджету і фінансуванню армії
"Ми надзвичайно шкодимо самі собі... Це ["бусифікація"] один із важливих чинників, який потужно б'є по нашій спроможності, зокрема кращому фінансуванню ЗСУ, виплаті грошей за загиблих та інше".
Український бізнес масово скаржиться на неможливість нормально працювати, набирати до штату робітників, втрату фахівців і неможливість їхньої заміни. Усе це знижує спроможність виробництва та сплати податків до бюджету.
"Бусифікація" роками змушує частину громадян, які з різних причин не можуть служити і воювати, шукати шляхи втечі з України. Усе це негативно впливає на економічний клімат у країні.
Успіх написав: Ви не в курсі усіх трендів заходять регулярно, роблячи облави і перекриваючи виходи та виїзди з підземного паркінгу., постійно шаряться по наземних паркінгах трц, стоять біля входів магазинів у цивільних авто, одразу вискакують, коли підходить "кандидат". никаються біля зупинок гт, особливо на виїздах-приміські маршрутки, голо/приміський вокзал/автовокзал. бари/ресторації-облави+нічні набіги на запізнілих розслаблених відвідувачів чатування біля прохідних підприємств біля лікарень/поліклінік автомийки спортзали усі сектори поділені між бригадами виїзд на місці оформлення дтп (мусара в долі) виїзд на виклик мусарів (ті перевертні здають)
как далєкі Ви от народа
Якщо Ви такі близькі(як я бачу) до народу - як Вам не страшно ходити по вулицях і все це спостерігати?)) Маєте 60+, чи броню? Розкрийте Ваш секрет успіху Успіху?
Надія що киця не пройде МСЕК. Бо «Україна в вогні», «війна ще триває», а ухилянь кинув неньку напризволяще, втік під спідницю «доглядати» , хоча вона на роботі в школі. Пора повертати ухилянта в бліндаж. Він так гарно писав про «до останнього подиху не можна звільнятись», а сам? Проміняв бойове братерство на склад з замороженою рибою , і тепер зі львівського пропуканого дивану вчить любити державу тих, хто його годував на фронті. А сам фронт годувати не збирається!!
Я ж самого початку натякав, що я "не створений для війни!" Що, навіть, строкової - не служив! Ніколи не тримав раніше зброю! Здоров'я - не айс! - Обмежено придатний! І ще я писав, що взагалі, військову справу - НЕ люблю/не моє це! Але!!! Але, тим не менше - відхерачив, майже ТРИ РОКИ на фронті!!!
ж самого початку натякав, що я "не створений для війни!"
За 3 роки створений вже! Готовий для фронту УБД в тилу отримав, пільги. Чи не треба нарешті повоювати? Коли? Хоч одного орка вбити треба, чи держава дармоїда буде годувати все життя? Як так? Рації заряджати за 100 к зав 20 км від фронту?? Тьфу, воїн!! Гнида тилова, проідач грошей тилу. Користі нуль було, а УБД Є
ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.