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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14163141641416514166>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 07:34

"Бусифікація" і доставка в ТЦК: силова мобілізація вбиває бізнес в Україні



Силові методи мобілізації призводять до великих втрат в українській економіці. Непрофесійна робота співробітників ТЦК змушує бізнес закриватися.

"Совково-рабовласницька" філософія проведення мобілізаційної роботи прямо б'є по українському бюджету і фінансуванню армії

"Ми надзвичайно шкодимо самі собі... Це ["бусифікація"] один із важливих чинників, який потужно б'є по нашій спроможності, зокрема кращому фінансуванню ЗСУ, виплаті грошей за загиблих та інше".

Український бізнес масово скаржиться на неможливість нормально працювати, набирати до штату робітників, втрату фахівців і неможливість їхньої заміни. Усе це знижує спроможність виробництва та сплати податків до бюджету.

"Бусифікація" роками змушує частину громадян, які з різних причин не можуть служити і воювати, шукати шляхи втечі з України. Усе це негативно впливає на економічний клімат у країні.

"Ми також "відрізали всі кошти", які надходили від тих, хто працює за кордоном. Після закриття кордонів вони перестали приїжджати і привозити гроші
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/710 ... -mazurashu
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 08:28

jump

От як, як можна не помітити ПРОСТЕ питання? :lol: >>>
  jump написав:
  Успіх написав:
Ви не в курсі усіх трендів 8)
заходять регулярно, роблячи облави і перекриваючи виходи та виїзди з підземного паркінгу., постійно шаряться по наземних паркінгах трц, стоять біля входів магазинів у цивільних авто, одразу вискакують, коли підходить "кандидат".
никаються біля зупинок гт, особливо на виїздах-приміські маршрутки, голо/приміський вокзал/автовокзал.
бари/ресторації-облави+нічні набіги на запізнілих розслаблених відвідувачів
чатування біля прохідних підприємств
біля лікарень/поліклінік
автомийки
спортзали
усі сектори поділені між бригадами
виїзд на місці оформлення дтп (мусара в долі)
виїзд на виклик мусарів (ті перевертні здають)

как далєкі Ви от народа :oops:

Якщо Ви такі близькі(як я бачу) до народу - як Вам не страшно ходити по вулицях і все це спостерігати?))
Маєте 60+, чи броню?
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 08:45

Успіх

а на що тепер надіятись?


Надія що киця не пройде МСЕК.
Бо «Україна в вогні», «війна ще триває», а ухилянь кинув неньку напризволяще, втік під спідницю «доглядати» , хоча вона на роботі в школі.
Пора повертати ухилянта в бліндаж.
Він так гарно писав про «до останнього подиху не можна звільнятись», а сам? Проміняв бойове братерство на склад з замороженою рибою , і тепер зі львівського пропуканого дивану вчить любити державу тих, хто його годував на фронті. А сам фронт годувати не збирається!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:01

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:в бліндаж
Я ж самого початку натякав, що я "не створений для війни!" :lol:
Що, навіть, строкової - не служив!
Ніколи не тримав раніше зброю!
Здоров'я - не айс! - Обмежено придатний!
І ще я писав, що взагалі, військову справу - НЕ люблю/не моє це!
Але!!!
Але, тим не менше - відхерачив, майже ТРИ РОКИ на фронті!!!

А от чому хотабенки, створені для війни(!), бо самі рвались на службу/присвячували військовій справі половину свого життя(!) - в першу ніч війни думають НЕ як захистити Батьківщину, а як поміняти гривні на доляри!!!
Як так?©
А потім - беруть і втікають в Занзібар!🤦🏻
Як так?©
А потім - хоч і повертаються, але сидять в глибокому тилу!
Як так?©

Що це за такий військовий?(лише мирного часу, а як війна - так зразу в штани наклав?)
Що це за такий вояка з не тим ВОСом?
Що че за "чепуха" мирного часу?(яку оплачували податками пересічних?)

Ганьба лицеміру!!! :mrgreen:

Отакий ти вояка-боягуз! >>>
  Hotab написав:Поки ні. Буду штурмувати Шегині чи Грушів в середу. ТРО Балкан чекає. 😅
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:08

Успіх

ж самого початку натякав, що я "не створений для війни!"


За 3 роки створений вже!
Готовий для фронту
УБД в тилу отримав, пільги. Чи не треба нарешті повоювати?
Коли? Хоч одного орка вбити треба, чи держава дармоїда буде годувати все життя? Як так?
Рації заряджати за 100 к зав 20 км від фронту?? Тьфу, воїн!! Гнида тилова, проідач грошей тилу. Користі нуль було, а УБД Є
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одна баба написала, что поддерживает безуглую, мол, так и нужно ухылянту. Смотрю, сама сидит в Норвегии, прикиньте уровень цинизма
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:І щоб нам давали більше грошей.

тоді ця війна взагалі ніколи не закінчиться
  Дюрі-бачі написав:А для цього потрібно щоб партнери вводили санкції і слідкували за їх дотриманням
існує думка що один з основних стовпів благополуччя ЄС це дешеві енергоресурси з рф
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 19 чер, 2025 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 10:01

  Бетон написав:Одна баба написала, что поддерживает безуглую, мол, так и нужно ухылянту. Смотрю, сама сидит в Норвегии, прикиньте уровень цинизма

Нафронтницы типа ОляУА не вчера появились - Безуглая их просто одним постом "подсветила"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 10:07

Л-логіка

ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 10:20

  _hunter написав:
  Бетон написав:Одна баба написала, что поддерживает безуглую, мол, так и нужно ухылянту. Смотрю, сама сидит в Норвегии, прикиньте уровень цинизма

Нафронтницы типа ОляУА не вчера появились - Безуглая их просто одним постом "подсветила"...

не думаю, що то від браку розуму, навіть навпаки, вкид на хотаба пропелер, щоб оцінити ерекцію ЦА
flyman
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