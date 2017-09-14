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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 чер, 2025 10:22
Letusrock написав:
ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
а що там в космічних військах черговий контрнаступ на атласі хмар
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Додано: Чет 19 чер, 2025 10:41
Letusrock написав:
ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
Пропоную почати з невоювавшего 47 річного війскового журналіста Ігната ( орденоносця-полковника до речі) Мабуть вже наслужив на пенсію, яку йому будуть платити повернувшись з війни мобілізовані трактористи років до 60-65.
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:04
Schmit написав:
На жаль таких умов, які були запропоновані у тих 7 пунктах, вже не буде. Це була разова акція, яку ми потужно прое**лі. Зате тепер можна розповідати лохторату, що команда Трампа сама вигадала умови миру і ні з ким їх не погодила. При цьому у лохторату не виникає логічне запитання, якщо пункти були вигадані, то чим нам згрожувало їх підписання?
Логіка на цьому форумі не живе(та у загалом по Україні також). У відповідь на це елементарне питаня можна почути тільки образи і фантазії. Очевидно що ця тема сильно дратує турбопатріотів тому що вона доводить очевидне - Зе(і велика частина суспільства) думає в першу чергу за себе а не за Україну(українців).
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:36
stm написав:
Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня
тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?
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Letusrock
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:40
Успіх написав: pesikot написав:
Долярчик, дарую тобі ідею - влаштовуєшься в ТЦК, бусифікуєшь budivelnik'а та його синів, отримуєшь 20К гривень (як ти кажешь) за кожного
60К на кармані і твоя давня мрія здійснилась ))
Тільки у мене одне питання до тебе - чому ні ? ))
Ідея, звичайно, спокуслива
- та я в душі - "добряк" . і, навряд, чи я зможу отак за ноги волокти по асфальту і запихати в бусік звичайних простих пересічних, які просто хочуть жити!
Але, побачивши Будівелька з його синами, то може би і плюнув на свої принцими і поволік би їх у бусік
А що, ти думаєш, що в тцк отак легко комусь "з вулиці" влаштуватись?
я так й являю цю картину - у Успіха
в кожній руці по сину Будівельника
, Будівельника
тримає ногами - й ця конструкція рухається до бусіка. питання з * - кого закинуть в бусік?
верещати у будь-якому разі буде Долярчик - інші будуть мовчки робити свою справу
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 19 чер, 2025 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:41
Letusrock написав: stm написав:
Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня
тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?
було декілька варіантів, які запропонували Раші - вона їх всі відкинула. що ще не зрозуміло слоупокам?
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:42
Letusrock написав: stm написав:
Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня
тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?
Так, ці 7 пунктів це для орків були зняття повне санкцій, не відповідальність за злочини
а для України були 6 розпливчастих пунктів про мир у всьому мирі без краплі гарантій. Бува ж таке )
І Шмідт ще чомусь забува, що щоб ось цю хрень Віткофа ми підписали ми повинні були віддати ось ті "російськомовні" регіони типу м.Херсон, і не заключати воєнні союзи, з обмеженням армії у 100тис максимум і озброєнням дальність 40км.
Наразі ми вже запускали Нептун і Сапсан вже кудись там поцілили. Франт і не помітив що фізики і інженери таки ще є у неньці за стогонами однотипними ) spotify виділив ще 600млн.€ на дрони українським виробникам.
Було б непогано щоб частина була на оптоволокно, у орків воно на 30км, у нас менше і це проблема.
Востаннє редагувалось stm
в Чет 19 чер, 2025 11:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:45
andrijk777 написав: flyman написав:
декомунізації інфраструктури, не зрозуміло, чому тригеряться турбопатріоти, все як хотіли, а тепер починають як ЛАД гнати щось про "таку страну пролюбили"
та ми цю всію інфраструктуру з нуля відбудуємо, без проблем. Зробимо все ще краще ніж в Європах. Ну але є одна маленька проблемка - ДАЙТЕ ДЕНЕГ И ПОБОЛЬШЕ.
Можно и без денег.
Работящие пацаны из Бангладеша согласны работать буквально за тарелку каши (ну и бесплатный вайфай).
Но есть маленький нюанс - их надо завезти много, а через 20 лет по естественным причинам их станет ещё больше.
yama написав: flyman написав: Letusrock написав:
пишуть що йому було 31 рік
А Мар"яні 37, їй би замуж, захисників нарожать
ми читали про її трагічну любов до військового якого потім вбили москалі
А про государственную программу заморозки спермы не читали?
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:52
anduzenko написав:
Работящие пацаны из Бангладеша согласны работать буквально за тарелку каши (ну и бесплатный вайфай).
Но есть маленький нюанс - их надо завезти много, а через 20 лет по естественным причинам их станет ещё больше.
залишається надія що вони не захочуть жити в такому Сомалі де ще й холодно і повтікають у ЄС
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