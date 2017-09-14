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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1416414165141661416714168>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:54

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня

тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?

було декілька варіантів, які запропонували Раші - вона їх всі відкинула. що ще не зрозуміло слоупокам? 8)

незрозуміло, тому що йде обговорення саме цих 7 пунктів і тут залітає smt з криками про "капітуляцію"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 12:03

  Letusrock написав:незрозуміло, тому що йде обговорення саме цих 7 пунктів і тут залітає smt з криками про "капітуляцію"

Так давайте ще раз попросимо Шмідта (Детройт йому тоді дуже допоміг, він знайшов всі 7) викласти які це пункти :) для України їх було 6, не 7 :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 12:05

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Letusrock"[quote="5866025:stm написав:Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня

тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?[/quote
було декілька варіантів, які запропонували Раші - вона їх всі відкинула. що ще не зрозуміло слоупокам? 8)

незрозуміло, тому що йде обговорення саме цих 7 пунктів і тут залітає smt з криками про "капітуляцію"

Для капітуляції в плані Трампа приходиться вигадувати зі стелі ще "один чіткий пункт" про віддачу двох міст.
А також ще якісь для підсилення ефекту.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 12:07

  stm написав:
  Letusrock написав:незрозуміло, тому що йде обговорення саме цих 7 пунктів і тут залітає smt з криками про "капітуляцію"

Так давайте ще раз попросимо Шмідта (Детройт йому тоді дуже допоміг, він знайшов всі 7) викласти які це пункти :) для України їх було 6, не 7 :)


Вивчайте:
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html

*При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.

"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.*

Так і сталося: цей план Трампа-Віткоффа був замінений на план Зе-Європи-США (Келлога у Лондоні з нашою делегацією). Як і заявив одразу Зе, що має свій з європейцями план для розгляду з США.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 12:19

  Letusrock написав:
  anduzenko написав:Работящие пацаны из Бангладеша согласны работать буквально за тарелку каши (ну и бесплатный вайфай).
Но есть маленький нюанс - их надо завезти много, а через 20 лет по естественным причинам их станет ещё больше.

залишається надія що вони не захочуть жити в такому Сомалі де ще й холодно і повтікають у ЄС

ти був колись в Сомалі? так чого дурню верзеш? з'їздь на екскурсію - одним дурнем стане менше...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 12:21

  stm написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня

тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?

Так, ці 7 пунктів це для орків були зняття повне санкцій, не відповідальність за злочини :) а для України були 6 розпливчастих пунктів про мир у всьому мирі без краплі гарантій. Бува ж таке )

Цікаво як ви змусите орків відповідати за злочини?
Цікаво які гарантії і від кого ви хочите отримати?
Давате ще 10 років повоюємо, може оркам переклиниить і вони покаяться :D , або прилетять марсіани і дадуть нам гарантії :D .
  stm написав:І Шмідт ще чомусь забува, що щоб ось цю хрень Віткофа ми підписали ми повинні були віддати ось ті "російськомовні" регіони типу м.Херсон, і не заключати воєнні союзи, з обмеженням армії у 100тис максимум і озброєнням дальність 40км.

Це відверта брехня. Ось план Трампа:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Нічого такого там немає.
  stm написав:Наразі ми вже запускали Нептун і Сапсан вже кудись там поцілили. Франт і не помітив що фізики і інженери таки ще є у неньці за стогонами однотипними ) spotify виділив ще 600млн.€ на дрони українським виробникам.
Було б непогано щоб частина була на оптоволокно, у орків воно на 30км, у нас менше і це проблема.

Нептунами і Сапсанами війну не виграти. І "Павутинами" також.
Війна виграється сухопутною армією. А ми втрачаємо територію(тобто програємо) вже два роки.
Дуже дивно що ви не бачите що наприклад вже знищується Київ, а Москва горить(від Нептунів і Сапсанів) тільку у фантазіях.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 12:44

більш ніж символічно

Міністр який відповідав за повернення українців, сам злиняв.
Віцепрем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов не повернувся із закордонного відрядження
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 13:01

  Letusrock написав:Міністр який відповідав за повернення українців, сам злиняв.
Віцепрем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов не повернувся із закордонного відрядження

а що ж не додаєш, що через підозру в корупції? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 13:05

  andrijk777 написав:Ось план Трампа:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Нічого такого там немає.

план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?
  stm написав:Наразі ми вже запускали Нептун і Сапсан вже кудись там поцілили. Франт і не помітив що фізики і інженери таки ще є у неньці за стогонами однотипними ) spotify виділив ще 600млн.€ на дрони українським виробникам.
Було б непогано щоб частина була на оптоволокно, у орків воно на 30км, у нас менше і це проблема.

Нептунами і Сапсанами війну не виграти. І "Павутинами" також.
Війна виграється сухопутною армією. А ми втрачаємо територію(тобто програємо) вже два роки.
Дуже дивно що ви не бачите що наприклад вже знищується Київ, а Москва горить(від Нептунів і Сапсанів) тільку у фантазіях.

ми втрачаємо територію, руські втрачають людей - такий собі розмін. територія, яку Раша захопила, немає стратегічного значення. а наскільки ще у Раші вистачить сухопутної армії з такими втратами?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 13:16

  Shaman написав:
  Letusrock написав:Міністр який відповідав за повернення українців, сам злиняв.
Віцепрем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов не повернувся із закордонного відрядження

а що ж не додаєш, що через підозру в корупції? :lol:

аа, ну якщо через корупцію тоді все ок, може послом переведуть кудись

Україну масово залишають випускниці — мріють про навчання без сирен, — The Telegraph
Половина українських дівчат після школи обирає навчання за кордоном. Причина — війна: через тривоги та обстріли повноцінно вчитись неможливо.
Letusrock
 
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