*При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.
"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.*
Так і сталося: цей план Трампа-Віткоффа був замінений на план Зе-Європи-США (Келлога у Лондоні з нашою делегацією). Як і заявив одразу Зе, що має свій з європейцями план для розгляду з США.
anduzenko написав:Работящие пацаны из Бангладеша согласны работать буквально за тарелку каши (ну и бесплатный вайфай). Но есть маленький нюанс - их надо завезти много, а через 20 лет по естественным причинам их станет ещё больше.
залишається надія що вони не захочуть жити в такому Сомалі де ще й холодно і повтікають у ЄС
ти був колись в Сомалі? так чого дурню верзеш? з'їздь на екскурсію - одним дурнем стане менше...
stm написав:Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня
тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?
Так, ці 7 пунктів це для орків були зняття повне санкцій, не відповідальність за злочини а для України були 6 розпливчастих пунктів про мир у всьому мирі без краплі гарантій. Бува ж таке )
Цікаво як ви змусите орків відповідати за злочини? Цікаво які гарантії і від кого ви хочите отримати? Давате ще 10 років повоюємо, може оркам переклиниить і вони покаяться , або прилетять марсіани і дадуть нам гарантії .
stm написав:І Шмідт ще чомусь забува, що щоб ось цю хрень Віткофа ми підписали ми повинні були віддати ось ті "російськомовні" регіони типу м.Херсон, і не заключати воєнні союзи, з обмеженням армії у 100тис максимум і озброєнням дальність 40км.
stm написав:Наразі ми вже запускали Нептун і Сапсан вже кудись там поцілили. Франт і не помітив що фізики і інженери таки ще є у неньці за стогонами однотипними ) spotify виділив ще 600млн.€ на дрони українським виробникам. Було б непогано щоб частина була на оптоволокно, у орків воно на 30км, у нас менше і це проблема.
Нептунами і Сапсанами війну не виграти. І "Павутинами" також. Війна виграється сухопутною армією. А ми втрачаємо територію(тобто програємо) вже два роки. Дуже дивно що ви не бачите що наприклад вже знищується Київ, а Москва горить(від Нептунів і Сапсанів) тільку у фантазіях.
план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?
stm написав:Наразі ми вже запускали Нептун і Сапсан вже кудись там поцілили. Франт і не помітив що фізики і інженери таки ще є у неньці за стогонами однотипними ) spotify виділив ще 600млн.€ на дрони українським виробникам. Було б непогано щоб частина була на оптоволокно, у орків воно на 30км, у нас менше і це проблема.
Нептунами і Сапсанами війну не виграти. І "Павутинами" також. Війна виграється сухопутною армією. А ми втрачаємо територію(тобто програємо) вже два роки. Дуже дивно що ви не бачите що наприклад вже знищується Київ, а Москва горить(від Нептунів і Сапсанів) тільку у фантазіях.
ми втрачаємо територію, руські втрачають людей - такий собі розмін. територія, яку Раша захопила, немає стратегічного значення. а наскільки ще у Раші вистачить сухопутної армії з такими втратами?..
Letusrock написав:Міністр який відповідав за повернення українців, сам злиняв.
Віцепрем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов не повернувся із закордонного відрядження
а що ж не додаєш, що через підозру в корупції?
аа, ну якщо через корупцію тоді все ок, може послом переведуть кудись
Україну масово залишають випускниці — мріють про навчання без сирен, — The Telegraph Половина українських дівчат після школи обирає навчання за кордоном. Причина — війна: через тривоги та обстріли повноцінно вчитись неможливо.