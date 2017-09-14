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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14165141661416714168>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пхахаха. Министр, который занимался возвращением украинцев из-за границы в Украину, сам сдриснул 🤣🤣🤣
Так ещё не ржал
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 13:38

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ось план Трампа:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Нічого такого там немає.

план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?

А далі ви і такі, як ви перестаєте базікати, йдете самі або відправляєте своїх чоловіків, повнолітніх дітей... в ЗСУ і не просто в ЗСУ, а в штурмову піхоту здобувати кращі умови миру чи фантастичну перемогу з кордонами 91, репараціями... І ніяких претензій до тих, кому ваш шлях злиття заради потужної перемоги не підходить.

  Shaman написав:ми втрачаємо територію, руські втрачають людей - такий собі розмін. територія, яку Раша захопила, немає стратегічного значення. а наскільки ще у Раші вистачить сухопутної армії з такими втратами?..

А ми типа людей не втрачаємо? У них досі найманці війну витягують, а у нас...
Вони ще можуть взяти з нас приклад мобілізації і тоді мало нам не покажеться.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 19 чер, 2025 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:08

  Бетон написав:Пхахаха. Министр, который занимался возвращением украинцев из-за границы в Украину, сам сдриснул 🤣🤣🤣
Так ещё не ржал

здійснив акт єднання з глибинним народом
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:11

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ось план Трампа:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Нічого такого там немає.

план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?

Ключове в тому, що спочатку!!!! цей план повинна була сприйняти українська сторона.
Поставте себе на місце Трампа --- домовився публічно з пу, а потім отримав (разом з пу)))))))) півруки від Зе.
Тому не дивно, що спочатку Трамп неодмінно бажав публічного визнання-сприйняття свого плану Зе-ським.

Імхо. Коли Зе план Трампа відкінув, той Трамп зрадів більш всіх інших.
Бо відпала необхідність тиснути-вмовляти пу сприйняти отой план.
Не здивуюсь, якщо Зе зіграв їм обом (і Трампу, і пу на руку).

На горі у верхах все чіки(((
Консенсус. За рахунок...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:13

гляньте місцеві тг, як сьогодні хлопчину біля входу у Ашан, Чорновола (9-та ранку) паканули, 2 буси, зграя непридатно-цивільних відконтужених і чорні перевертні, до речі у рукавичках, певно "гидують". хлопець має інвалідність, відтермінування, але на це уже їм ... тепер платитиме за вихід.

Заступника командира з львівської бригади ТрО викрили на незаконній виплаті 36 млн грн у тилу :shock:
Заступник командира батальйону 125 бригади незаконно оформив бойові виплати понад 200 бійцям
https://zaxid.net/zastupnika_komandira_ ... u_n1612880
Підозру отримав перший заступник командира військової частини А7393 (218 окремий батальйон 125 бригади ТрО).

55-річному начальнику штабу-першому заступнику командира військової частини повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 ККУ).
https://zaxid.net/zastupnika_komandira_ ... u_n1612880

але воювати звісно немає ким...
скільки ще таких дармограїв у погонах шариться по усій державі...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:39

  Letusrock написав:аа, ну якщо через корупцію тоді все ок, може послом переведуть кудись

Україну масово залишають випускниці — мріють про навчання без сирен, — The Telegraph
Половина українських дівчат після школи обирає навчання за кордоном. Причина — війна: через тривоги та обстріли повноцінно вчитись неможливо.

Если всякая мелочь - типа міністр національної єдності бежит - то пофиг. Вот если начальники сухопутных войск или главнокомандующие - в отставки уходить начнут - вот то уже звоночек будет.
Хотя секундочку...
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:54

Зрада - свідома відмова виконувати свої обов'язки

  detroytred написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ось план Трампа:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Нічого такого там немає.

план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?

Ключове в тому, що спочатку!!!! цей план повинна була сприйняти українська сторона.
Поставте себе на місце Трампа --- домовився публічно з пу, а потім отримав (разом з пу)))))))) півруки від Зе.
Тому не дивно, що спочатку Трамп неодмінно бажав публічного визнання-сприйняття свого плану Зе-ським.

Імхо. Коли Зе план Трампа відкінув, той Трамп зрадів більш всіх інших.
Бо відпала необхідність тиснути-вмовляти пу сприйняти отой план.
Не здивуюсь, якщо Зе зіграв їм обом (і Трампу, і пу на руку).

На горі у верхах все чіки(((
Консенсус. За рахунок...

Трамп не може зрадити, так як за означенням: "Зрада - свідома відмова виконувати свої обов'язки".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:02

  flyman написав:
  detroytred написав:Імхо. Коли Зе план Трампа відкінув, той Трамп зрадів більш всіх інших.
Бо відпала необхідність тиснути-вмовляти пу сприйняти отой план.
Не здивуюсь, якщо Зе зіграв їм обом (і Трампу, і пу на руку).

На горі у верхах все чіки(((
Консенсус. За рахунок...

Трамп не може зрадити, так як за означенням: "Зрада - свідома відмова виконувати свої обов'язки".

А зрадіти?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:02

  jump написав:гляньте місцеві тг, як сьогодні хлопчину біля входу у Ашан, Чорновола (9-та ранку) паканули, 2 буси, зграя непридатно-цивільних відконтужених і чорні перевертні, до речі у рукавичках, певно "гидують". хлопець має інвалідність, відтермінування, але на це уже їм ... тепер платитиме за вихід.

Заступника командира з львівської бригади ТрО викрили на незаконній виплаті 36 млн грн у тилу :shock:
Заступник командира батальйону 125 бригади незаконно оформив бойові виплати понад 200 бійцям
https://zaxid.net/zastupnika_komandira_ ... u_n1612880
Підозру отримав перший заступник командира військової частини А7393 (218 окремий батальйон 125 бригади ТрО).

55-річному начальнику штабу-першому заступнику командира військової частини повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 ККУ).
https://zaxid.net/zastupnika_komandira_ ... u_n1612880

але воювати звісно немає ким...
скільки ще таких дармограїв у погонах шариться по усій державі...

а моей маме льготу отменили, так как у неё пенсия больше 4 тыс грн
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:02

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, дарую тобі ідею - влаштовуєшься в ТЦК, бусифікуєшь budivelnik'а та його синів, отримуєшь 20К гривень (як ти кажешь) за кожного
60К на кармані і твоя давня мрія здійснилась ))

Тільки у мене одне питання до тебе - чому ні ? ))
Ідея, звичайно, спокуслива :lol: - та я в душі - "добряк" . і, навряд, чи я зможу отак за ноги волокти по асфальту і запихати в бусік звичайних простих пересічних, які просто хочуть жити!

Але, побачивши Будівелька з його синами, то може би і плюнув на свої принцими і поволік би їх у бусік😁

А що, ти думаєш, що в тцк отак легко комусь "з вулиці" влаштуватись? :mrgreen

я так й являю цю картину - у Успіха в кожній руці по сину Будівельника, Будівельника тримає ногами - й ця конструкція рухається до бусіка. питання з * - кого закинуть в бусік? верещати у будь-якому разі буде Долярчик - інші будуть мовчки робити свою справу :lol
З нами буде поліціянт!))
А він може/має право застосовувати спец-засоби! :lol: (можуть і коліна чиїсь постраждати) :mrgreen:


п.с.
Сьогодні вже третій раз за останні 2міс. спілкувався з тцкашниками :mrgreen:
Знову в глухій вуличці, майже в тупіку(2 будинки в кінці і тупік!)
Притормозив темно-зелений бусік, з вікна військовий щось там бла-бла-бла до мене...
А я не добре чуючи, кажу - що, документи треба?(і автоматично лізу в кишеню, достаю доки) - показую йому...
А він: - "нікуя, такі доки не підходять! Бо он писав Хотабенко, що то липові документи!" - і вискакують ще двоє і волочуть мене за ноги по асфальту, пакуючи в бусік! :mrgreen:

Так? Такого результату бусифікування тут більшість очікує?
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  #<1 ... 14165141661416714168>
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