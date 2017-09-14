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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14165141661416714168
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:23

  Сибарит написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Імхо. Коли Зе план Трампа відкінув, той Трамп зрадів більш всіх інших.
Бо відпала необхідність тиснути-вмовляти пу сприйняти отой план.
Не здивуюсь, якщо Зе зіграв їм обом (і Трампу, і пу на руку).

На горі у верхах все чіки(((
Консенсус. За рахунок...

Трамп не може зрадити, так як за означенням: "Зрада - свідома відмова виконувати свої обов'язки".

А зрадіти?

хіба десь в глибині духовності агента Красніва, а так щоб танцювати та стрибати від радості то не помічалось
flyman
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