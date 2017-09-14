RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1416614167141681416914170 ... 14172>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украинцы за рубежом преувеличивают проблемы на Родине: демограф назвала причину
Из-за потребления российских источников информации, в том числе российского телевидения, украинцы за рубежом преувеличивают проблемы, которые существуют внутри государства.
...
По ее словам люди переоценивают реальные проблемы: они их считают значительно более острыми.


Буквально недавно кидали ссылки на вРУ-сегмент о "прилетах" по Киеву.
Всё сходится
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11421
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 16:59

Жіть стало луччє, жіть стало вєсєлєє (с)

  pesikot написав:Украинцы за рубежом преувеличивают проблемы на Родине: демограф назвала причину
Из-за потребления российских источников информации, в том числе российского телевидения, украинцы за рубежом преувеличивают проблемы, которые существуют внутри государства.
...
По ее словам люди переоценивают реальные проблемы: они их считают значительно более острыми.


Буквально недавно кидали ссылки на вРУ-сегмент о "прилетах" по Киеву.
Всё сходится

- Жіть стало луччє, жіть стало вєсєлєй (с)
- І вам не хворать
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39786
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1602 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:19

  detroytred написав:
  stm написав:
  Letusrock написав:незрозуміло, тому що йде обговорення саме цих 7 пунктів і тут залітає smt з криками про "капітуляцію"

Так давайте ще раз попросимо Шмідта (Детройт йому тоді дуже допоміг, він знайшов всі 7) викласти які це пункти :) для України їх було 6, не 7 :)


Вивчайте:
https://www.unian.ua/world/mirniy-plan- ... 86169.html

*При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.

"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.*

Так і сталося: цей план Трампа-Віткоффа був замінений на план Зе-Європи-США (Келлога у Лондоні з нашою делегацією). Як і заявив одразу Зе, що має свій з європейцями план для розгляду з США.

Детройт, ми йдемо по колу. Тут 5 пунктів. Але давайте всеж почекаємо першоджерело Шмідта з чіткими 7 пунктами про які він талдичіть кожен день але не може мені ці чітки і 7 сформулювати. Вам і йому я бажаю такої чіткості у грошах. Щоб Шмідту взагалі тільки талдичили, а вам казали не дивіться що 7 ось вам 5 все одно тис. грн :lol:
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5832
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:24

  flyman написав:Кажуть: "2x Ястребов больше нет".

О чем речь?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:31

  buratinyo написав:
  flyman написав:Кажуть: "2x Ястребов больше нет".

О чем речь?

https://armyinform.com.ua/2025/06/18/syly-oborony-znyshhyly-novitnyu-rosijsku-rls-yastreb-av/
Виправлено: в попередній версії новини було помилково вказано про дві знищені РЛС.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39786
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1602 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:36

  stm написав:Детройт, ми йдемо по колу. Тут 5 пунктів. Але давайте всеж почекаємо першоджерело Шмідта з чіткими 7 пунктами про які він талдичіть кожен день але не може мені ці чітки і 7 сформулювати. Вам і йому я бажаю такої чіткості у грошах. Щоб Шмідту взагалі тільки талдичили, а вам казали не дивіться що 7 ось вам 5 все одно тис. грн :lol:

Я писав, що це примарний план, бо його мало хто бачив.

Різні видання публіковали 7 пунктів, але я бачив приписки, що це тільки деякі пункти того плану

Але ... у всіх варіантах був пункт, що Україна повинна підписати угоду з США про корисні копалини
(До речі, хтось взагалі згадує про це ?)

Україна це зробила.
То які претензії до України, що вона не згодилась на план Трампа ?

Але ж Шміту, детройтреду, Летсракроку та іншим хом"якам-зрадунцям на це начхати
Для них - Україна завжди винувата, Україна завжди щось повинна зробити
Для них - Росія та Путін ніколи не винуваті, Росія та Путін нічого не мають робити для миру та припинення війни
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11421
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"У меня есть очень точные факты": дипломат объяснил, как Путин пытается влиять на украинцев
Президент России Владимир Путин во многих случаях врет и пытается психологически повлиять на население Украины. Об этом в эфире Radio NV сказал Валерий Чалый, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Америки
...
"Он пытается действовать, так называемая когнитивная война - некоторые исследователи называют, психологически повлиять на население Украины, в первую очередь. Для того, чтобы они, с его точки зрения, подталкивали руководителей страны к капитуляции. Или на внешних партнеров, держа очень важный сейчас для него нарратив, что Россия в любом случае победит", - сказал Чалый.


На цьому форумі багато хом"ячків-зрадунців пише про необхідність капітуляції(під виглядом "перемовин" з РФ), про "Россия в любом случае победит" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11421
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 18:08

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ось план Трампа:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Нічого такого там немає.

план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?

Ти говориш неправду.
план Трампа був, Зеленський його відкинув - ось це правда.
що далі? - то питання якраз до тебе. Мені план Трампа підходив, тобі - ні. Тому питання до тебе - що далі?
  Shaman написав:ми втрачаємо територію, руські втрачають людей - такий собі розмін. територія, яку Раша захопила, немає стратегічного значення. а наскільки ще у Раші вистачить сухопутної армії з такими втратами?..

Тут видно клінічний випадок. Ми втрачаємо людей.
Вистачить надовго(на 10 років точно вистачить). У них навіть не проходить активна мобілізація.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6558
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 18:12

  andrijk777 написав:Тут видно клінічний випадок. Ми втрачаємо людей.
Вистачить надовго(на 10 років точно вистачить). У них навіть не проходить активна мобілізація.

Кліничний випадок у тебе

Путін не хоче припинення війни, тому ми втрачаємо людей
А ти пишешь, як я описував вище "Россия в любом случае победит"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11421
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 18:28

  andrijk777 написав:Ти говориш неправду.
план Трампа був, Зеленський його відкинув - ось це правда.
що далі? - то питання якраз до тебе. Мені план Трампа підходив, тобі - ні. Тому питання до тебе - що далі?

Трамп старий трус,з роздутим его, так буває. хуйло теж сидить у бункері кожен раз і сере, а по теліку герой.
На сьогодні у Трампа є одне що він обіцяв - і це як раз копалини з України. Все інше так просрати потрібно вміти але ж він вирішує, а інші піддакують. Тарифи вдарили по США у першу чергу, висилка мексів і інших по цінам на низькокваліфікованих труд, закінчення війни за 24 години, 2 тижні, 2 тижні після 100 днів правління і він тікав з саміту G7. Так обсиратись на сьогодні вмів тільки хуйло тепер два старпери )
А десь молодий ЛАД працює на великому заводі оркостана так і не зрозуміє к 74 рокам чому тей великий завод і не один обов'язково скопитяться, навіть якщо банкам оркостану акурат на цей завод і інші виділили 992млд.фублів... все є так добре в його житті, тільки десь масло пропало, так інфляція шманає, так будівельні компанії на грані краху але ж яка держава )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5832
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1416614167141681416914170 ... 14172>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 102044
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 280232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 938528
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.