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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 чер, 2025 18:43
Успіх
Долярчик, кожна людина, яка в дитинстві не пустила Абетку на самокрутки, зрозуміла б - якщо видаляють, то не потрібно вчетверте повторювати
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pesikot
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Додано: Чет 19 чер, 2025 18:46
Успіх написав:
З нами буде поліціянт!))
А він може/має право застосовувати спец-засоби!
(можуть і коліна чиїсь постраждати)
п.с.
Сьогодні вже третій раз за останні 2міс. спілкувався з тцкашниками
Знову в глухій вуличці, майже в тупіку(2 будинки в кінці і тупік!)
Притормозив темно-зелений бусік, з вікна військовий щось там бла-бла-бла до мене...
А я не добре чуючи, кажу - що, документи треба?(і автоматично лізу в кишеню, достаю доки) - показую йому...
А він: - "нікуя, такі доки не підходять! Бо он писав Хотабенко, що то липові документи!" - і вискакують ще двоє і волочуть мене за ноги по асфальту, пакуючи в бусік!
Так? Такого результату бусифікування тут більшість очікує?
Не розумію, Летусрок каже що ви вже отримали по печінці, вас калічили до невпізнаваності і ви невпізнана людина у лікарні яка має померти завтра...
А ви третій пост про зустріч з ТЦК... Як так?!!!
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stm
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Додано: Чет 19 чер, 2025 18:47
Успіх написав:
і волочуть мене за
а ти як ящірка?
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flyman
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Додано: Чет 19 чер, 2025 18:49
stm написав: Успіх написав:
З нами буде поліціянт!))
А він може/має право застосовувати спец-засоби!
(можуть і коліна чиїсь постраждати)
п.с.
Сьогодні вже третій раз за останні 2міс. спілкувався з тцкашниками
Знову в глухій вуличці, майже в тупіку(2 будинки в кінці і тупік!)
Притормозив темно-зелений бусік, з вікна військовий щось там бла-бла-бла до мене...
А я не добре чуючи, кажу - що, документи треба?(і автоматично лізу в кишеню, достаю доки) - показую йому...
А він: - "нікуя, такі доки не підходять! Бо он писав Хотабенко, що то липові документи!" - і вискакують ще двоє і волочуть мене за ноги по асфальту, пакуючи в бусік!
Так? Такого результату бусифікування тут більшість очікує?
Не розумію, Летусрок каже що ви вже отримали по печінці, вас калічили до невпізнаваності і ви невпізнана людина у лікарні яка має померти завтра...
А ви другий пост... Як так?!!!
Я чекав реакції народу)) - щоб другий раз написати "по-нормальному", як саме було!
Але ж нормальний варіант більшості тут - не цікаво;)
Цікавіше, якщо б так і було, як я вище написав, так?
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Успіх
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Додано: Чет 19 чер, 2025 18:58
Успіх
Тобі потрібно перестати горілякою морду швартувати ...
Кількість повторів каже про те, що ти - брешешь ...
Ти з штанців випригуєшь, щоб довести, що ти не в СЗЧ, але виходить дуже погано
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pesikot
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Додано: Чет 19 чер, 2025 19:00
pesikot написав:
Кількість повторів каже про те
Та тут і пісцікоту ясно, що в другій половині допису - я пожартував!😁😁😁
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Додано: Чет 19 чер, 2025 19:03
stm написав: Успіх написав:
З нами буде поліціянт!))
А він може/має право застосовувати спец-засоби!
(можуть і коліна чиїсь постраждати)
п.с.
Сьогодні вже третій раз за останні 2міс. спілкувався з тцкашниками
Знову в глухій вуличці, майже в тупіку(2 будинки в кінці і тупік!)
Притормозив темно-зелений бусік, з вікна військовий щось там бла-бла-бла до мене...
А я не добре чуючи, кажу - що, документи треба?(і автоматично лізу в кишеню, достаю доки) - показую йому...
А він: - "нікуя, такі доки не підходять! Бо он писав Хотабенко, що то липові документи!" - і вискакують ще двоє і волочуть мене за ноги по асфальту, пакуючи в бусік!
Так? Такого результату бусифікування тут більшість очікує?
Не розумію, Летусрок каже що ви вже отримали по печінці, вас калічили до невпізнаваності і ви невпізнана людина у лікарні яка має померти завтра...
А ви третій пост про зустріч з ТЦК... Як так?!!!
А так.
Ви, як завжди, підмінили предмет.
Предметом в ДАННОМУ випадку є наявність в Успіха законного папірця. Коли це заперечували декілька форумчан. Казали, що він в сзч, втік.
А того, що всіх до одного маючих законні підстави пакують, тут ніколи і ні від кого не було. Жодного разу. Ключові слова - всіх до одного.
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detroytred
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Додано: Чет 19 чер, 2025 19:06
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Schmit
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Додано: Чет 19 чер, 2025 19:09
detroytred написав: stm написав: Успіх написав:
З нами буде поліціянт!))
А він може/має право застосовувати спец-засоби!
(можуть і коліна чиїсь постраждати)
п.с.
Сьогодні вже третій раз за останні 2міс. спілкувався з тцкашниками
Знову в глухій вуличці, майже в тупіку(2 будинки в кінці і тупік!)
Притормозив темно-зелений бусік, з вікна військовий щось там бла-бла-бла до мене...
А я не добре чуючи, кажу - що, документи треба?(і автоматично лізу в кишеню, достаю доки) - показую йому...
А він: - "нікуя, такі доки не підходять! Бо он писав Хотабенко, що то липові документи!" - і вискакують ще двоє і волочуть мене за ноги по асфальту, пакуючи в бусік!
Так? Такого результату бусифікування тут більшість очікує?
Не розумію, Летусрок каже що ви вже отримали по печінці, вас калічили до невпізнаваності і ви невпізнана людина у лікарні яка має померти завтра...
А ви третій пост про зустріч з ТЦК... Як так?!!!
А так.
Ви, як завжди, підмінили предмет.
Предметом в ДАННОМУ випадку є наявність в Успіха законного папірця. Коли це заперечували декілька форумчан. Казали, що він в сзч, втік.
А того, що всіх до одного маючих законні підстави пакують, тут ніколи і ні від кого не було. Жодного разу. Ключові слова - всіх до одного.
Тут було що Конституція на паузі, ТЦК людолови... А тут Успіх, у тихому провулку без свідків, дружелюбна людина, без освіти, на яку можна наїхати і ніх не буде, він з друзями вже з одним адвокатом ніх не добився навіть - ідеально. І так три рази ніт... Не розумію. Як так?!!!
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stm
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Додано: Чет 19 чер, 2025 19:14
Schmit, ти признайся мені, не про те звідки чари, а про 7 пунктів чітких, що привели тебе у полон печалі )))
ПС: втеча = слабкість
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stm
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