І не через Зеленського, а через Макрона-Стармера-Мерца Бо він пам"ятає, як ця трійця взяла його тепленьким в травні, з пропозицією ультіматуму РФ про припинення вогню І саме Трамп, цей ультіматум про припинення вогню не висунув, а змусив Україну їхати на "перемовини"
Тому, Трамп злякався і втік, стукаючи "залізним копитами" )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 19 чер, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Тут було що Конституція на паузі, ТЦК людолови... А тут Успіх, у тихому провулку без свідків, дружелюбна людина, без освіти, на яку можна наїхати і ніх не буде, він з друзями вже з одним адвокатом ніх не добився навіть - ідеально. І так три рази ніт... Не розумію. Як так?!!!
Угу. Не так. В Успіха за плечима - 3 роки війни, наказ про звільнення за статтею...
Навіть якщо його незаконно мобілізувати, він по цій же статті звільнеться завтра. І до того ж жодна частина його не прийме від тцк.
Ви знов підмінюєте предмет. Порушення не суцільні. Предметом є, що випадків порушень достатньо для звернення уваги суспільства, Лубінця і навіть який "кодекс" тцк-никам на 12 сторінок ваяють.
detroytred написав: Ви знов підмінюєте предмет. Порушення не суцільні. Предметом є, що випадків порушень достатньо для звернення уваги суспільства, Лубінця і навіть який "кодекс" тцк-никам на 12 сторінок ваяють.
Та у нас тіки ви не підмінюєте, 5 пунктів це 7 ) По темі, порушення не суцільні, Лубінець має звернення і вже зареєстрував більше тисячі на розбір. Мобілізованих сотні тисяч, вірно. Пропорція несуцільності для Летусрока може бути виведена? Скільки це у відсотках попушень?
*При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.
"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.*
Так і сталося: цей план Трампа-Віткоффа був замінений на план Зе-Європи-США (Келлога у Лондоні з нашою делегацією). Як і заявив одразу Зе, що має свій з європейцями план для розгляду з США.
Детройт, ми йдемо по колу. Тут 5 пунктів. Але давайте всеж почекаємо першоджерело Шмідта з чіткими 7 пунктами про які він талдичіть кожен день але не може мені ці чітки і 7 сформулювати. Вам і йому я бажаю такої чіткості у грошах. Щоб Шмідту взагалі тільки талдичили, а вам казали не дивіться що 7 ось вам 5 все одно тис. грн
Мухи окремо, катлєти окремо. Так само окремо і гроші.
Значення має лише наявність-відсутність критичних для України пунктів в плані Трампа на припинення війни.
По колу ми не ходимо. Бо на попередньому колі вам прийшлося вигадати "один дуже чіткий пункт". Про віддачу двох міст. На цьому колі поки його нема.
detroytred написав: Ви знов підмінюєте предмет. Порушення не суцільні. Предметом є, що випадків порушень достатньо для звернення уваги суспільства, Лубінця і навіть який "кодекс" тцк-никам на 12 сторінок ваяють.
Та у нас тіки ви не підмінюєте, 5 пунктів це 7 ) По темі, порушення не суцільні, Лубінець має звернення і вже зареєстрував більше тисячі на розбір. Мобілізованих сотні тисяч, вірно. Пропорція несуцільності для Летусрока може бути виведена? Скільки це у відсотках попушень?
Достатньо. Щоб в суспільстві був резонанс. Щоб питання піднімалося в Раді, а також Лубінцем. Якщо не помиляюсь, Лубінець вказав на системність порушень. Тобто кількості цілком достатньо, щоб визначити системними.
Скільки у відсотках студентів побили на початку Майдану?
detroytred написав:Достатньо. Щоб в суспільстві був резонанс. Щоб питання піднімалося в Раді, а також Лубінцем. Якщо не помиляюсь, Лубінець вказав на системність порушень. Тобто кількості цілком достатньо, щоб визначити системними.
Скільки у відсотках студентів побили на початку Майдану?
Навіть одного достатньо але не язиком на форумі, а через суд, а тестер каже що коли я про суд, то погано... А коли хуйло про Запоріжжя і Херсон, то автоматом Зе винний що відкинув 7 чітких пунктів яких мені ніхто принципово не назве? )
stm написав:Тут було що Конституція на паузі, ТЦК людолови... А тут Успіх, у тихому провулку без свідків, дружелюбна людина, без освіти, на яку можна наїхати і ніх не буде
Мушу визнати, що було справді так: 1. Тричі спілкування було фактично "дружелюбне"!(правда, перший раз були трохи на вигляд з "наглими/блатними" обличчями) 2. Кожного разу - молоді!(біля 30р. на вигляд) 3. Другий і третій раз(сьогодні) - реально "без свідків"(як то кажуть, бери та пакуй!)😁 4. При другому спілкуванні(коли з простої/легкової автівки вискочив військовий, а за ним і поліціянт), то взагалі, військовий приклав руку до своєї голови і сказав: "я такий-то, такий-то, з такого-то тцк! Перевіряємо військово-облікові документи..." 5. Спілкування складає завжди менше хвилини і в кінці завжди кажуть: "гарного дня!"