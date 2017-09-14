RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14169141701417114172>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:33

  stm написав:
  detroytred написав:Мухи окремо, катлєти окремо.
Так само окремо і гроші.

Значення має лише наявність-відсутність критичних для України пунктів в плані Трампа на припинення війни.

По колу ми не ходимо.
Бо на попередньому колі вам прийшлося вигадати "один дуже чіткий пункт". Про віддачу двох міст.
На цьому колі поки його нема.

Кейнса читав, а за хуйлом який ротом навіть сьогодні про області рефендума казав, не бачив. Бува ж таке )))
Якщо хуйло каже про всі області, це означає що Зе відкидає добрий план Трампа? )

Бува, що ви знов підмінюєте предмет.
Предметом є план Трампа.
Трампа.
А не що там казав, каже пу.

Предметом є план Трампа і реакція Зе.
Крапка.
detroytred
 
Повідомлень: 24615
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:34

Тут недавно писали о надписи на животе военнопленного. Ещё и шаман требовал от меня чего-то там.
У врачей есть достаточно данных, чтобы сделать вывод, кто и каким образом сделал надпись на теле украинца.

«Не с целью пыток, а чтобы оставить след»
Точно понятно, говорит Туркевич, что это сделал хирург — «не санитар, не медсестра, это точно сделал квалифицированный, серьезный хирург».

Украинские врачи считают, что эту надпись сделали под общим наркозом

«Чисто технически это сделано качественно, хоть и по-мудацки. Точно делалось под общей анестезией, потому что ровный шрам. Если бы пациент был в сознании, то он бы дергался, даже с местной седацией такого ровного (шрама) бы не было».

И из этого можно сделать вывод, объясняет он, что «это делалось не с целью пыток, а чтобы оставить след».

Почти наверняка, говорит Туркевич, хирург делал это электрокоагулятором — устройством, которое используется в дерматологии для удаления папиллом, бородавок и тому подобного. «Очень тонкая надпись, тонкие рубцы. Если бы это делали с целью пыток в подвале паяльником, она бы не была такой ровной и такой тонкой», — отмечает он.

Очевидно, надпись сделали во время операции, которую россияне делали украинскому пленному из-за ранения.

«У него есть проблемы с животом, есть грыжа, есть осколочное поражение паховой зоны. Фактически был взрыв снаряда снизу, был пролет осколка, есть повреждение мочевого пузыря. Вы можете видеть на фотографиях, что у него стоит мочеотвод», — объясняет Туркевич.
https://www.bbc.com/russian/articles/c74zj0n7vddo
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34834
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4853 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Скільки у відсотках студентів побили на початку Майдану?
100%
Тобто ВСІХ хто в той момент перебував на Майдані.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26423
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:37

  stm написав:
  detroytred написав:Достатньо. Щоб в суспільстві був резонанс. Щоб питання піднімалося в Раді, а також Лубінцем. Якщо не помиляюсь, Лубінець вказав на системність порушень. Тобто кількості цілком достатньо, щоб визначити системними.

Скільки у відсотках студентів побили на початку Майдану?

Навіть одного достатньо але не язиком на форумі, а через суд, а тестер каже що коли я про суд, то погано...
А коли хуйло про Запоріжжя і Херсон, то автоматом Зе винний що відкинув 7 чітких пунктів яких мені ніхто принципово не назве? )

То про що спор?
Якщо навіть одного достатньо.


Вам декілька разів надали посилання на план Трампа.
Значення має лише наявність-відсутність критичних для України пунктів.
А не кількість пунктів чи ком.
Ви банально намагаєтеся увести в бік від суті.
detroytred
 
Повідомлень: 24615
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Предметом є план Трампа і реакція Зе.
А якщо пуйло плював на план Трампа і підмінює його своїм баченням?
то яка повинна бути реакція України?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26423
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут недавно писали о надписи на животе военнопленного. Ещё и шаман требовал от меня чего-то там.
Тобто ти не проти щоб тобі на лобі завтра щось подібне зробили...
Головне щоб під наркозом
А грижа чи закрут мізків-в тебе і так є , отже є підстави для операцій.
Я правильно тебе зрозумів?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26423
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:43

  ЛАД написав:Тут недавно писали о надписи на животе военнопленного. Ещё и шаман требовал от меня чего-то там.
У врачей есть достаточно данных, чтобы сделать вывод, кто и каким образом сделал надпись на теле украинца.

«Не с целью пыток, а чтобы оставить след»
Точно понятно, говорит Туркевич, что это сделал хирург — «не санитар, не медсестра, это точно сделал квалифицированный, серьезный хирург».

Украинские врачи считают, что эту надпись сделали под общим наркозом

«Чисто технически это сделано качественно, хоть и по-мудацки. Точно делалось под общей анестезией, потому что ровный шрам. Если бы пациент был в сознании, то он бы дергался, даже с местной седацией такого ровного (шрама) бы не было».

И из этого можно сделать вывод, объясняет он, что «это делалось не с целью пыток, а чтобы оставить след».

Почти наверняка, говорит Туркевич, хирург делал это электрокоагулятором — устройством, которое используется в дерматологии для удаления папиллом, бородавок и тому подобного. «Очень тонкая надпись, тонкие рубцы. Если бы это делали с целью пыток в подвале паяльником, она бы не была такой ровной и такой тонкой», — отмечает он.

Очевидно, надпись сделали во время операции, которую россияне делали украинскому пленному из-за ранения.

«У него есть проблемы с животом, есть грыжа, есть осколочное поражение паховой зоны. Фактически был взрыв снаряда снизу, был пролет осколка, есть повреждение мочевого пузыря. Вы можете видеть на фотографиях, что у него стоит мочеотвод», — объясняет Туркевич.
https://www.bbc.com/russian/articles/c74zj0n7vddo

ЛАД, ты меня даже не удивил ... ты только подтвердил свою гнидную сучность ...

Не пытки, а врач сделал ... и обязательно ссылки на российскую редакцию BBC, которая давно скурвилась

Давай на тебе врач, под наркозом, сделает надпись - Слава Україні/Героям Слава
И сразу к тебе вопрос - почему ты будешь против ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11422
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Скільки у відсотках студентів побили на початку Майдану?
100%
Тобто ВСІХ хто в той момент перебував на Майдані.

Тобто достатньо в одному місці побити, щоб справа стала резонансною.
Якщо це дійсно резонансна подія.

Отже по всій Україні всіх 100% простестуючих студентів не били.
detroytred
 
Повідомлень: 24615
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:48

  stm написав:Schmit, ти признайся мені, не про те звідки чари, а про 7 пунктів чітких, що привели тебе у полон печалі )))

Можна хотьпоржать. А ще смішніше буде (якщо доживем звичайно), коли через пів-року/рік/півтора від безвиході змушені будемо підписати якусь реальну шнягу, на порядки гіршу навіть від другого Стамбула, не кажучи вже про ці прой**бані 7 пунктів.
А, там же згідно плану Зе має бути перемога, облога москви, штурм бункера фюрера та інші фантастичні події.

  stm написав:ПС: втеча = слабкість

Або коли кругом клоуни, які 100500 разів висловили стурбованість, засудили агресію путіна, ввели санкції із зада, вводять/невводять війська, дають/недають Тауруси і тут же закуповують у "ворога" ресурсів на мільярди. Нема з такими про що говорити.
Schmit
 
Повідомлень: 5051
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом є план Трампа і реакція Зе.
А якщо пуйло плював на план Трампа і підмінює його своїм баченням?
то яка повинна бути реакція України?

Тільки Шміт декілька разів розтлумачив.
Я теж.
Очевидно ж --- підтримати план Трампа і нехай потім Трамп з ним суне до путла.


Це абсолютно нічому не завадило б.
Як не завадила потім підтримка Зе плану Келлога-європейців.
detroytred
 
Повідомлень: 24615
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14169141701417114172>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 102044
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 280232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 938530
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.