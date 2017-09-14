У врачей есть достаточно данных, чтобы сделать вывод, кто и каким образом сделал надпись на теле украинца.



«Не с целью пыток, а чтобы оставить след»

Точно понятно, говорит Туркевич, что это сделал хирург — «не санитар, не медсестра, это точно сделал квалифицированный, серьезный хирург».



Украинские врачи считают, что эту надпись сделали под общим наркозом



«Чисто технически это сделано качественно, хоть и по-мудацки. Точно делалось под общей анестезией, потому что ровный шрам. Если бы пациент был в сознании, то он бы дергался, даже с местной седацией такого ровного (шрама) бы не было».



И из этого можно сделать вывод, объясняет он, что «это делалось не с целью пыток, а чтобы оставить след».



Почти наверняка, говорит Туркевич, хирург делал это электрокоагулятором — устройством, которое используется в дерматологии для удаления папиллом, бородавок и тому подобного. «Очень тонкая надпись, тонкие рубцы. Если бы это делали с целью пыток в подвале паяльником, она бы не была такой ровной и такой тонкой», — отмечает он.



Очевидно, надпись сделали во время операции, которую россияне делали украинскому пленному из-за ранения.



«У него есть проблемы с животом, есть грыжа, есть осколочное поражение паховой зоны. Фактически был взрыв снаряда снизу, был пролет осколка, есть повреждение мочевого пузыря. Вы можете видеть на фотографиях, что у него стоит мочеотвод», — объясняет Туркевич.