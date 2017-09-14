Тут недавно писали о надписи на животе военнопленного. Ещё и шаман требовал от меня чего-то там.
У врачей есть достаточно данных, чтобы сделать вывод, кто и каким образом сделал надпись на теле украинца.
«Не с целью пыток, а чтобы оставить след» Точно понятно, говорит Туркевич, что это сделал хирург — «не санитар, не медсестра, это точно сделал квалифицированный, серьезный хирург».
Украинские врачи считают, что эту надпись сделали под общим наркозом
«Чисто технически это сделано качественно, хоть и по-мудацки. Точно делалось под общей анестезией, потому что ровный шрам. Если бы пациент был в сознании, то он бы дергался, даже с местной седацией такого ровного (шрама) бы не было».
И из этого можно сделать вывод, объясняет он, что «это делалось не с целью пыток, а чтобы оставить след».
Почти наверняка, говорит Туркевич, хирург делал это электрокоагулятором — устройством, которое используется в дерматологии для удаления папиллом, бородавок и тому подобного. «Очень тонкая надпись, тонкие рубцы. Если бы это делали с целью пыток в подвале паяльником, она бы не была такой ровной и такой тонкой», — отмечает он.
Очевидно, надпись сделали во время операции, которую россияне делали украинскому пленному из-за ранения.
«У него есть проблемы с животом, есть грыжа, есть осколочное поражение паховой зоны. Фактически был взрыв снаряда снизу, был пролет осколка, есть повреждение мочевого пузыря. Вы можете видеть на фотографиях, что у него стоит мочеотвод», — объясняет Туркевич.
detroytred написав:Достатньо. Щоб в суспільстві був резонанс. Щоб питання піднімалося в Раді, а також Лубінцем. Якщо не помиляюсь, Лубінець вказав на системність порушень. Тобто кількості цілком достатньо, щоб визначити системними.
Скільки у відсотках студентів побили на початку Майдану?
Навіть одного достатньо але не язиком на форумі, а через суд, а тестер каже що коли я про суд, то погано... А коли хуйло про Запоріжжя і Херсон, то автоматом Зе винний що відкинув 7 чітких пунктів яких мені ніхто принципово не назве? )
То про що спор? Якщо навіть одного достатньо.
Вам декілька разів надали посилання на план Трампа. Значення має лише наявність-відсутність критичних для України пунктів. А не кількість пунктів чи ком. Ви банально намагаєтеся увести в бік від суті.
ЛАД написав:Тут недавно писали о надписи на животе военнопленного. Ещё и шаман требовал от меня чего-то там.
У врачей есть достаточно данных, чтобы сделать вывод, кто и каким образом сделал надпись на теле украинца.
«Не с целью пыток, а чтобы оставить след» Точно понятно, говорит Туркевич, что это сделал хирург — «не санитар, не медсестра, это точно сделал квалифицированный, серьезный хирург».
Украинские врачи считают, что эту надпись сделали под общим наркозом
«Чисто технически это сделано качественно, хоть и по-мудацки. Точно делалось под общей анестезией, потому что ровный шрам. Если бы пациент был в сознании, то он бы дергался, даже с местной седацией такого ровного (шрама) бы не было».
И из этого можно сделать вывод, объясняет он, что «это делалось не с целью пыток, а чтобы оставить след».
Почти наверняка, говорит Туркевич, хирург делал это электрокоагулятором — устройством, которое используется в дерматологии для удаления папиллом, бородавок и тому подобного. «Очень тонкая надпись, тонкие рубцы. Если бы это делали с целью пыток в подвале паяльником, она бы не была такой ровной и такой тонкой», — отмечает он.
Очевидно, надпись сделали во время операции, которую россияне делали украинскому пленному из-за ранения.
«У него есть проблемы с животом, есть грыжа, есть осколочное поражение паховой зоны. Фактически был взрыв снаряда снизу, был пролет осколка, есть повреждение мочевого пузыря. Вы можете видеть на фотографиях, что у него стоит мочеотвод», — объясняет Туркевич.
stm написав:Schmit, ти признайся мені, не про те звідки чари, а про 7 пунктів чітких, що привели тебе у полон печалі )))
Можна хотьпоржать. А ще смішніше буде (якщо доживем звичайно), коли через пів-року/рік/півтора від безвиході змушені будемо підписати якусь реальну шнягу, на порядки гіршу навіть від другого Стамбула, не кажучи вже про ці прой**бані 7 пунктів. А, там же згідно плану Зе має бути перемога, облога москви, штурм бункера фюрера та інші фантастичні події.
stm написав:ПС: втеча = слабкість
Або коли кругом клоуни, які 100500 разів висловили стурбованість, засудили агресію путіна, ввели санкції із зада, вводять/невводять війська, дають/недають Тауруси і тут же закуповують у "ворога" ресурсів на мільярди. Нема з такими про що говорити.