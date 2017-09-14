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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1417014171141721417314174>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:56

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Скільки у відсотках студентів побили на початку Майдану?
100%
Тобто ВСІХ хто в той момент перебував на Майдані.
Тобто достатньо в одному місці побити, щоб справа стала резонансною.
Якщо це дійсно резонансна подія.

Отже по всій Україні всіх 100% простестуючих студентів не били.
Круть-верть
Тут читаєм-тут не читаєм-тут рибу завертали.
1 Ти спитав СКІЛЬКИ - я тобі відповів
2 Після того як побили ДІТЕЙ - на Майдан вийшло та частина Києва до якої подібні тобі чи ладам-не відносяться... тобто вийшли всі хто ПРОТИ того щоб били дітей- бо це ТАБУ навіть для тварин і в будь-якій зграї навіть гієн - діти оточені сильними , які цих дітей захищають
3 Те що після цього до бандюковича не дійшло і якась мізерна кількість омонівців ( офіційно 8 осіб) - ВБИЛА близько СОТНІ - влада яка це допустила - була приречена.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:57

  Schmit написав:
  stm написав:Schmit, ти признайся мені, не про те звідки чари, а про 7 пунктів чітких, що привели тебе у полон печалі )))

Можна хотьпоржать. А ще смішніше буде (якщо доживем звичайно), коли через пів-року/рік/півтора

Вже були московити під Київом, де вони ?

План Трамп сюди і не тринди )

Немає плану Трампа, тобі потрібно свою брехливу пельку завалити ) все просто
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:59

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом є план Трампа і реакція Зе.
А якщо пуйло плював на план Трампа і підмінює його своїм баченням?
то яка повинна бути реакція України?

Тільки Шміт декілька разів розтлумачив.
Я теж.
Очевидно ж --- підтримати план Трампа і нехай потім Трамп з ним суне до путла.
Це абсолютно нічому не завадило б.
Як не завадила потім підтримка Зе плану Келлога-європейців.
Коли людина живе в полоні власних фантазій-то це її горе.
Якщо я бачу що мене втягують в лохотрон - я не приймаю в цьому участі.
Якщо найвища посадова особа Держави Україна- бачить що Трамп сьогодні говорить одне, завтра друге і діє взагалі по третьому... - то ВІДПОВІДАЛЬНИЙ політик в лайно країну не поведе.

До речі, це й пояснює чому тебе всюди прокатували.
Ти здурі виконував все що казали ... навіть те що розумний би не розглядав.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:01

  Schmit написав:
  stm написав:Schmit, ти признайся мені, не про те звідки чари, а про 7 пунктів чітких, що привели тебе у полон печалі )))

Можна хотьпоржать. А ще смішніше буде (якщо доживем звичайно), коли через пів-року/рік/півтора від безвиході змушені будемо підписати якусь реальну шнягу, на порядки гіршу навіть від другого Стамбула, не кажучи вже про ці прой**бані 7 пунктів.
А, там же згідно плану Зе має бути перемога, облога москви, штурм бункера фюрера та інші фантастичні події.

  stm написав:ПС: втеча = слабкість

Або коли кругом клоуни, які 100500 разів висловили стурбованість, засудили агресію путіна, ввели санкції із зада, вводять/невводять війська, дають/недають Тауруси і тут же закуповують у "ворога" ресурсів на мільярди. Нема з такими про що говорити.

7 пунктів, Шмідт. А по пройобаність у нас шлях який озвучила Голда Мейр: "З кимось, хто прийшов тебе вбити, миру не домовишся." )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:02

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:100%
Тобто ВСІХ хто в той момент перебував на Майдані.
Тобто достатньо в одному місці побити, щоб справа стала резонансною.
Якщо це дійсно резонансна подія.

Отже по всій Україні всіх 100% простестуючих студентів не били.
Круть-верть
Тут читаєм-тут не читаєм-тут рибу завертали.
1 Ти спитав СКІЛЬКИ - я тобі відповів
2 Після того як побили ДІТЕЙ - на Майдан вийшло та частина Києва до якої подібні тобі чи ладам-не відносяться... тобто вийшли всі хто ПРОТИ того щоб били дітей- бо це ТАБУ навіть для тварин і в будь-якій зграї навіть гієн - діти оточені сильними , які цих дітей захищають
3 Те що після цього до бандюковича не дійшло і якась мізерна кількість омонівців ( офіційно 8 осіб) - ВБИЛА близько СОТНІ - влада яка це допустила - була приречена.

Сам ти круть-верть.
Я спитав відсоток від усіх протестуючих в Україні студентів.

Ти відповів для одного місця. Звузив.

Я й тебе макнув у факт - що для деяких процесів відсоток не має значення. Для резонансних подій.
Так само і з порушеннями тцк.
Відсоток не має значення.
А кількість порушень така, що дає підстави омбудсмену країни казати про системність порушень.

Так що гуляй лісом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:08

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:А якщо пуйло плював на план Трампа і підмінює його своїм баченням?
то яка повинна бути реакція України?

Тільки Шміт декілька разів розтлумачив.
Я теж.
Очевидно ж --- підтримати план Трампа і нехай потім Трамп з ним суне до путла.
Це абсолютно нічому не завадило б.
Як не завадила потім підтримка Зе плану Келлога-європейців.
Коли людина живе в полоні власних фантазій-то це її горе.
Якщо я бачу що мене втягують в лохотрон - я не приймаю в цьому участі.
Якщо найвища посадова особа Держави Україна- бачить що Трамп сьогодні говорить одне, завтра друге і діє взагалі по третьому... - то ВІДПОВІДАЛЬНИЙ політик в лайно країну не поведе.

До речі, це й пояснює чому тебе всюди прокатували.
Ти здурі виконував все що казали ... навіть те що розумний би не розглядав.

Дурня це твої чергові вигадки про мене.

Я ж тебе макаю у факти --- нічого негативного погодження з планом Трампа Україні не несло, абсолютно нічому не завадило б.
А от відмова викликала негативну реакцію президента США і дала йому змогу забути про отой доволі задовільний для України план. Щоб припинити війну.
Або як мінімум, щоб потім саме Трамп тиснув на пу для цього.

Тим паче нещодавно Зе сам вказав на значення Трампа для тиску на пу та припинення війни.
Показавши в квітні йому півруки на його план.
Цирк...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:16

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто достатньо в одному місці побити, щоб справа стала резонансною.
Якщо це дійсно резонансна подія.

Отже по всій Україні всіх 100% простестуючих студентів не били.
Круть-верть
Тут читаєм-тут не читаєм-тут рибу завертали.
1 Ти спитав СКІЛЬКИ - я тобі відповів
2 Після того як побили ДІТЕЙ - на Майдан вийшло та частина Києва до якої подібні тобі чи ладам-не відносяться... тобто вийшли всі хто ПРОТИ того щоб били дітей- бо це ТАБУ навіть для тварин і в будь-якій зграї навіть гієн - діти оточені сильними , які цих дітей захищають
3 Те що після цього до бандюковича не дійшло і якась мізерна кількість омонівців ( офіційно 8 осіб) - ВБИЛА близько СОТНІ - влада яка це допустила - була приречена.
Сам ти круть-верть.
Я спитав відсоток від усіх протестуючих в Україні студентів.
Ти відповів для одного місця. Звузив.
На тупі питання-можна дати тільки ще більш тупу відповідь...
+ Будь який дурень задасть стільки питань - що й сто мудреців не дадуть на них відповідей.
  detroytred написав:Я й тебе макнув у факт - що для деяких процесів відсоток не має значення. Для резонансних подій.
Макальщик-ти б себе помакав по самі макаки, бо нормальні вже б давно не відсвічували розглядаючи рвані трико і дюраві шкарпетки на дивані
  detroytred написав:Так само і з порушеннями тцк.
Відсоток не має значення.
А кількість порушень така, що дає підстави омбудсмену країни казати про системність порушень.
Так що гуляй лісом.
Яка кількість ?
Офіційно заявлено про 176 офіцерів відправлених на нуль за порушення
Так само і з студентами
На Майдані - побили 100% присутніх - і саме це викликало вихід на Майдан всіх притомних( до яких як я вже казав подібні до тебе і лада не належать)
В інших містах - також били ( або пробували) і саме це ще до Майдану привело до спалених відділків Прокуратури МВС і СБУ...

Тобто був МАСОВИЙ конфлікт , системне протистояння...
а не якийсь ексцес виконавця.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:нічого негативного погодження з планом Трампа Україні не несло
Сказав воєнпенс через низьку кваліфікацію якого його під час війни навіть в ЗСУ не запросили.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:21

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  stm написав:Schmit, ти признайся мені, не про те звідки чари, а про 7 пунктів чітких, що привели тебе у полон печалі )))

Можна хотьпоржать. А ще смішніше буде (якщо доживем звичайно), коли через пів-року/рік/півтора

Вже були московити під Київом, де вони ?

Нагадати тобі, які були черги в ТЦК тоді і зараз? Нагадати тобі історію 1918 року?

  stm написав:7 пунктів, Шмідт.


  pesikot написав:План Трамп сюди і не тринди )
Немає плану Трампа, тобі потрібно свою брехливу пельку завалити ) все просто


Ще раз, тепер спеціально для інвалідів розумової праці.
Тиць
Читайте і плачте, чудаки, бо таких умов Україні більше не запропонують. Все наступне буде гірше за Стамбул-2.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 19 чер, 2025 21:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:нічого негативного погодження з планом Трампа Україні не несло
Сказав воєнпенс через низьку кваліфікацію якого його під час війни навіть в ЗСУ не запросили.....

Сказав балабол, який для піти в АТО висунув умову - щоб я відмовився від пенсії. Тоді він одразу у вч.
Ось такий критерій в хероя.
А потім давлєніє... при 5 км на лижах після запалення легенів від ковіду.

Предметом було -- макнув тебе у відсутність негативу від погодження Зе з планом Трампа.
detroytred
 
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