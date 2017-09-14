Ти кого захищаєш ? педераційного хірурга який це зробив під наркозом? Ти чому не відповів Ти зрадієш коли щось подібне зроблять з твоїм зятем чи тобою? і також будеш радіти від того що в тебе на лобі буде вибито слава педерації(до речі це ж твоє внутрішнє переконання) не подобається це гасло можеш вибрати інше наприклад в совку найкраще морозиво педераційний балет -основа світової культури... і так далі...
detroytred написав:нічого негативного погодження з планом Трампа Україні не несло
Сказав воєнпенс через низьку кваліфікацію якого його під час війни навіть в ЗСУ не запросили.....
Сказав балабол, який для піти в АТО висунув умову - щоб я відмовився від пенсії. Тоді він одразу у вч. Ось такий критерій в хероя.
Ти якщо в хлам нажерся-на форум то не заходь... Коли це я від тебе вимагав відмовитись від пенсії? Та ще й як умова - щоб піти в АТО Мене в АТО і Війну - забракували як мінімум 6 разів ВЛК всіх рівнів Тому від того відмовишся ти від пенсії чи не відмовишся- для мене нічого не змінювало Ти взагалі вже білочку зловив? разом з долярчиком салфетки нюхаєте?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 19 чер, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?
Ти говориш неправду. план Трампа був, Зеленський його відкинув - ось це правда. що далі? - то питання якраз до тебе. Мені план Трампа підходив, тобі - ні. Тому питання до тебе - що далі?
мариш?.. де Зеленський його відкинув? а що там хутін зробив? й з чого ти вирішив, що мені план Трампа не підходив - є проблеми, але обговорювати можна. щось ти зовсім забрехався
Shaman написав:ми втрачаємо територію, руські втрачають людей - такий собі розмін. територія, яку Раша захопила, немає стратегічного значення. а наскільки ще у Раші вистачить сухопутної армії з такими втратами?..
Тут видно клінічний випадок. Ми втрачаємо людей. Вистачить надовго(на 10 років точно вистачить). У них навіть не проходить активна мобілізація.
людей на жаль ми теж втрачаємо, й це найбільші втрати... але що таке витрачати людей - оце дивись на Рашу. в них не буде активної мобілізації - а пасивна, о диво, все більше пробуксовує... мертвим гроші не потрібні - це вже доходить до найтупіших...
budivelnik написав:Сказав воєнпенс через низьку кваліфікацію якого його під час війни навіть в ЗСУ не запросили.....
Сказав балабол, який для піти в АТО висунув умову - щоб я відмовився від пенсії. Тоді він одразу у вч. Ось такий критерій в хероя.
Ти якщо в хлам нажерся-на форум то не заходь... Коли це я від тебе вимагав відмовитись від пенсії? Та ще й як умова - щоб піти в АТО Ти взагалі вже білочку зловив? разом з долярчиком салфетки нюхаєте?
Забув, чудачок? Так прямо і заявив, якщо я відмовлюсь від пенсії, то ти на другий день будеш у вч.
Вимагати ти апріорі від мене нічого не можеш. Це ти таку умову заявив. Свого походу до війська. Добровільного.
Чудаче, пройти ВЛК, тим паче якщо маєш бажання, тим паче за початку повномасштабки ноу проблем. Да і зараз знайти ту, де достатньо триматися на ногах, теж без проблем. Тим паче челу, який 5 км на лижах і 12 годин за рулем запросто.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 чер, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Тут недавно писали о надписи на животе военнопленного. Ещё и шаман требовал от меня чего-то там.
У врачей есть достаточно данных, чтобы сделать вывод, кто и каким образом сделал надпись на теле украинца.
«Не с целью пыток, а чтобы оставить след» Точно понятно, говорит Туркевич, что это сделал хирург — «не санитар, не медсестра, это точно сделал квалифицированный, серьезный хирург».
Украинские врачи считают, что эту надпись сделали под общим наркозом
«Чисто технически это сделано качественно, хоть и по-мудацки. Точно делалось под общей анестезией, потому что ровный шрам. Если бы пациент был в сознании, то он бы дергался, даже с местной седацией такого ровного (шрама) бы не было».
И из этого можно сделать вывод, объясняет он, что «это делалось не с целью пыток, а чтобы оставить след».
Почти наверняка, говорит Туркевич, хирург делал это электрокоагулятором — устройством, которое используется в дерматологии для удаления папиллом, бородавок и тому подобного. «Очень тонкая надпись, тонкие рубцы. Если бы это делали с целью пыток в подвале паяльником, она бы не была такой ровной и такой тонкой», — отмечает он.
Очевидно, надпись сделали во время операции, которую россияне делали украинскому пленному из-за ранения.
«У него есть проблемы с животом, есть грыжа, есть осколочное поражение паховой зоны. Фактически был взрыв снаряда снизу, был пролет осколка, есть повреждение мочевого пузыря. Вы можете видеть на фотографиях, что у него стоит мочеотвод», — объясняет Туркевич.