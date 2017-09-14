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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 чер, 2025 23:57
sergey_stasyuk555 написав:
випадково всплило, що один невиліковно хворий мільйони донатів зливав на ставки та кацапські онлайн казино.
часом не за нього топила тут stm?
Я чекала на jump, а ви за нього. Але факт що людина невиліковна хвора. І скоріш за все з часом, стала заробляти на своїй хворобі. І цікаво що все це разом з атакою на Бігусів. Я не вірю в співпадіння, нажаль. Дякую, сергію, вибачайте що з маленької букви але яка ви людина, така і буква )
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stm
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:10
stm написав: sergey_stasyuk555 написав:
випадково всплило, що один невиліковно хворий мільйони донатів зливав на ставки та кацапські онлайн казино.
часом не за нього топила тут stm?
Я чекала на jump, а ви за нього. Але факт що людина невиліковна хвора. І скоріш за все з часом, стала заробляти на своїй хворобі. І цікаво що все це разом з атакою на Бігусів. Я не вірю в співпадіння, нажаль. Дякую, сергію, вибачайте що з маленької букви але яка ви людина, така і буква )
ти ж мене не знаєш щоб казати про те яка я людина.
агітувала скидувати гроші на шарлатанів ти, а я чомусь погана людина.
навіть "простій продавщині" не простітєльна така тупість.
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sergey_stasyuk555
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:10
Дякую, tumos. А Ви знали, що бувають люди які візьмуть автоматичний переклад сторінки і Ви відобразитися ніком "пухкенький"? ) Добраніч )
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stm
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:30
Журналіст-розслідувач Денис Бігус підтвердив, що є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
і ще, stm, не читай савєтскіх газет, хто атакує бігуса йде нах.
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sergey_stasyuk555
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:45
Специально опубликовал сообщение для проверки реакции.
Отозвались почти все, от кого ожидал реакции. Может, остальные завтра подтянутся. И реакция ожидаемая.
Правда, неестественный гибрид сначала попытался обвинить "русскую службу ВВС", которая якобы давно продалась москалям.
Выводы от чтения форума в последнее время:
1. Дебилизация форума проходит успешно.
2. Патриоты, похоже, закончились - ушли на фронт ещё в 2022. Остались турбопатриоты, которые, лёжа на диване, успешно уничтожают вражеские полчища, печатая лозунги на форуме.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:18
stm написав:
Дякую, tumos. А Ви знали, що бувають люди які візьмуть автоматичний переклад сторінки і Ви відобразитися ніком "пухкенький"? )
Не в курсе, люди еще не разобрали ник согласно гематрии ? )
stm написав:
Добраніч )
Взаимно. )
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tumos
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:40
sergey_stasyuk555 написав:
Журналіст-розслідувач Денис Бігус підтвердив, що є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
і ще, stm, не читай савєтскіх газет, хто атакує бігуса йде нах.
Вин гэнэрал чы адмирал(контрразведки Черноморского флота)???
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:45
sergey_stasyuk555 написав:
випадково всплило, що один невиліковно хворий мільйони донатів зливав на ставки та кацапські онлайн казино.
часом не за нього топила тут stm?
Это что за патриот и волонтёр от слугонародного бога???
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