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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14173141741417514176>
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:44

  Letusrock написав:
  Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву
  Shaman написав:ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть?
ракети закінчаться через 2-3 тижні?

пускові можуть закінчитися - разом з військовим керівництвом. наче ніхто не сперечається, що ППО вже трошки сконало, а авіація в Ізраілі - разом з тими ж ракетами - ще ні.

про персів окрема мова, там ситуація дещо складніша, ніж ти думаєш. але чим вони будуть наносити удар по Тель-Авіву - теж у мультіках? на відміну від Ізраілю, який реально може щось скинути ядерне (але не буде, це ж розвинена країна 8) )
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:09

  Shaman написав:й від цієї правди ховаються наші зрадофіли - визнайте вже, чого соромитися?
Погрози, вимоги, умови Кремля. Що показали нові заяви Путіна та його «теорія перемоги» у війні проти України — розбір ISW
... припускає, що Росія зможе використати свої переваги в людських ресурсах та озброєнні, щоб придушити опір українських військ, і що Сили оборони України не зможуть звільнити жодної оперативно чи стратегічно значущої території, яку захоплять російські війська. ...

Что именно нужно "визнайте" и кто чего "соромитися"? -- или уже что-то поменялось в процитированном? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:40

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву
  Shaman написав:ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть?
ракети закінчаться через 2-3 тижні?

пускові можуть закінчитися - разом з військовим керівництвом. наче ніхто не сперечається, що ППО вже трошки сконало, а авіація в Ізраілі - разом з тими ж ракетами - ще ні.

про персів окрема мова, там ситуація дещо складніша, ніж ти думаєш. але чим вони будуть наносити удар по Тель-Авіву - теж у мультіках? на відміну від Ізраілю, який реально може щось скинути ядерне (але не буде, це ж розвинена країна 8) )
ядерне може скинути тільки америка, це розвяже руки рф тут.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:43

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:наш 2022 рік - це сьогодення Ізраїля

песик як завжди в потєрях хто на кого напав...
якщо не втрутяться штати - ізраїль буде стертий з лиця землі...
тому штати будуть вимушені втрутитись (трохи папізже бо трампон буде думати довго).
штати там завязнуть. Китай буде постачати зброю ірану після нападу штатів.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:44

Shaman, обращение на "ты" к мало-/незнакомому человеку, который к тому же существенно старше, свидетельствует только об исключительно высоком культурном уровне обращающегося.
Понимаю, что вы не англичанин, у которого варианта "ты" просто не существует, но всё же.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 чер, 2025 10:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:47

  Banderlog написав:ядерне може скинути тільки америка, це розвяже руки рф тут.

Мвкрон же сказав, що якщо відчувається загроза, то можна превентивно нападати.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:55

  Banderlog написав:
  sergey_stasyuk555 написав:...........
песик як завжди в потєрях хто на кого напав...
якщо не втрутяться штати - ізраїль буде стертий з лиця землі...
тому штати будуть вимушені втрутитись (трохи папізже бо трампон буде думати довго).
штати там завязнуть. Китай буде постачати зброю ірану після нападу штатів.
Не обязательно.
К тому же вторжение там явно не планируется. Только бомбардировки со стороны Израиля (и США?) и ракетные обстрелы со стороны Ирана. Мощные ракеты Китай поставлять будет очень вряд ли. А ракеты у Ирана серьёзные - 1,5 т. И с приличной дальностью. Это не хлопушки ХАМАСа.
Нас РФ такими, вроде, не обстреливала. КАБы - до 500 кг.

P.s. И до "стирания с лица земли" там явно далеко. Тем более, не знаю ни одного примера, когда такое удалось бы исключительно ракетными обстрелами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:05

  flyman написав:
  Banderlog написав:ядерне може скинути тільки америка, це розвяже руки рф тут.

Мвкрон же сказав, що якщо відчувається загроза, то можна превентивно нападати.

партнер Макрон поширює рос.наративи
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:20

  Banderlog написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:наш 2022 рік - це сьогодення Ізраїля

песик як завжди в потєрях хто на кого напав...
якщо не втрутяться штати - ізраїль буде стертий з лиця землі...
тому штати будуть вимушені втрутитись (трохи папізже бо трампон буде думати довго).
штати там завязнуть. Китай буде постачати зброю ірану після нападу штатів.

"постачати" невірно вжито у формі майбутнього часу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:21

  Letusrock написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:ядерне може скинути тільки америка, це розвяже руки рф тут.

Мвкрон же сказав, що якщо відчувається загроза, то можна превентивно нападати.

партнер Макрон поширює рос.наративи

Це точно.
Макрон також агент Кремля. Агент Голубков! :D :D Його завербували що коли він в школі вчився. Вони його спокусили його вчителькою. :D
Меркель - агент Крамля.
Трамп - агент Кремля Краснов.
Я вже мовчу про всяких Орбанів, Фіцо і т.д.
andrijk777
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