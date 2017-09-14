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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:04
_hunter написав: Shaman написав:
й від цієї правди ховаються наші зрадофіли - визнайте вже, чого соромитися?Погрози, вимоги, умови Кремля. Що показали нові заяви Путіна та його «теорія перемоги» у війні проти України — розбір ISW[/url]
... припускає, що Росія зможе використати свої переваги в людських ресурсах та озброєнні, щоб придушити опір українських військ, і що Сили оборони України не зможуть звільнити жодної оперативно чи стратегічно значущої території, яку захоплять російські війська. ...
Что именно нужно "визнайте" и кто чего "соромитися"? -- или уже что-то поменялось в процитированном? 🤔
напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються".
Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:55
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву
Shaman написав:
ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть?
ракети закінчаться через 2-3 тижні?
пускові можуть закінчитися - разом з військовим керівництвом. наче ніхто не сперечається, що ППО вже трошки сконало, а авіація в Ізраілі - разом з тими ж ракетами - ще ні.
про персів окрема мова, там ситуація дещо складніша, ніж ти думаєш. але чим вони будуть наносити удар по Тель-Авіву - теж у мультіках? на відміну від Ізраілю
, який реально може щось скинути ядерне (але не буде, це ж розвинена країна
)
Так їм США колись не допомагали? , допомагали "так шо тапки летели" ,тому і з'явилася країна Ізраіль а наші евреї особенніе , им пох на Україну як і керівникам України
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