|
|
|
Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:21
Це точно.
Макрон також агент Кремля. Агент Голубков! Його завербували що коли він в школі вчився. Вони його спокусили його вчителькою.
Меркель - агент Крамля.
Трамп - агент Кремля Краснов.
Я вже мовчу про всяких Орбанів, Фіцо і т.д.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:04
напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються".
Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен
Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:55
Так їм США колись не допомагали? , допомагали "так шо тапки летели" ,тому і з'явилася країна Ізраіль а наші евреї особенніе , им пох на Україну як і керівникам України
Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:09
Харків'янин випав з вікна ТЦК: рідні готуються до суду, військкомат підтвердив інцидент
Чоловіка утримували три доби й змушували пройти медогляд попри виключення з обліку. В обласному ТЦК заявили, що він тікав.
Працівники ТЦК у Берестині на Харківщині 18 червня затримали харків’янина, у військовому квитку якого була відмітка про виключення з обліку. В Telegram-каналі "Харків 1654" передали, що його утримували три доби, змушували пройти ВЛК та відвозили ночувати в місто під охороною.
Вночі на 20 червня, за інформацією соцмереж, чоловік випав з вікна третього поверху місцевого ТЦК. Харків’янин вижив, "швидка" відвезла його у 4-ту лікарню невідкладної допомоги.
Родичі повідомляли про ситуацію на лінію 102, писали заяву до поліції та дзвонили на гарячу лінію Міноборони. Поліціянти прийняли заяву та поїхали. Також з чоловіком працює адвокат, який усе фіксує. Автори контенту додали, що буде суд.
чоловік хоч живий... стриянина ж закатували до смерті...
Смерть у ТЦК: на Львівщині чоловік помер прямо під час проходження перевірки
Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:35
[quote="5866326:Vadim_ракети закінчаться через 2-3 тижні?[/quote]
пускові можуть закінчитися - разом з військовим керівництвом. наче ніхто не сперечається, що ППО вже трошки сконало, а авіація в Ізраілі - разом з тими ж ракетами - ще ні.
про персів окрема мова, там ситуація дещо складніша, ніж ти думаєш. але чим вони будуть наносити удар по Тель-Авіву - теж у мультіках? на відміну від Ізраілю, який реально може щось скинути ядерне (але не буде, це ж розвинена країна )[/quote]
Так їм США колись не допомагали? , допомагали "так шо тапки летели" ,тому і з'явилася країна Ізраіль а наші евреї особенніе , им пох на Україну як і керівникам України
Нашлись моментально ракеті в достаточном при атаке Ирана и про єто не надо біло мусолить сопли в верхней і ніжнкй с парламентом палате несколько лет , авианосніе группі подтянули в течении возможности а не озабоченности , есть авианосец Америки в ЧМ с 2022? нету,а у перській затоці є , про шо балакати ???????? Нас использовали
Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:42
Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:55
Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:24
ну преімущєство, стротєгічєскоє, а продвіжєніє кокоє вхлупь?
Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:39
Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію
Ти або сцикло, або за гроші ? Сам обирай )
Знову запитую тебе, Путін хоче припинення війни чи ні ?
Просте питання від мене, проста відповідь від тебе
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|